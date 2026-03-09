Αχαΐα: Προφυλακίστηκε για παιδική πορνογραφία ο 82χρονος πρώην γυναικολόγος

Σοκαρισμένη είναι ολόκληρη η περιοχή του Ρίου στην Αχαΐα από τη σύλληψη 82χρονου συνταξιούχου μαιευτήρα – γυναικολόγου, για παιδική πορνογραφία. Το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι στο κινητό του βρέθηκαν γυμνές φωτογραφίες των ίδιων των εγγονιών του. Ο 82χρονος απολογήθηκε στα δικαστήρια Αχαΐας, στα οποία έφτασε χωρίς να φορά χειροπέδες και κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή κι εισαγγελέα. Μετά την ανακοίνωση της απόφαση, ο συνταξιούχος γυναικολόγος ξέσπασε σε κλάματα.

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο αστυνομικός συντάκτης Αλέξανδρος Καλαφάτης, αμερικανικό Κέντρο για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη του ηλικιωμένου στην Πάτρα. Το κέντρο αυτό σαρώνει ίχνη ύποπτων παιδόφιλων και παιδεραστών από όλο τον κόσμο. Όποιος μπαίνει σε συγκεκριμένες σελίδες του σκοτεινού διαδικτύου και κατεβάζει υλικό παιδικής πορνογραφίας, ανιχνεύεται, ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτών ανιχνεύεται. Μεταξύ αυτών ανιχνεύτηκε το e-mail του συγκεκριμένου γιατρού.

Έτσι τα στελέχη του αμερικανικού κέντρου ειδοποίησαν τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ενημέρωσαν ότι με το email που χρησιμοποιούσε ο 82χρονος «κατέβηκε» σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας. Μάλιστα υπογράμμιζαν ότι έχει πιθανή πρόσβαση σε ανήλικα και γι’ αυτό τον λόγο είναι εξαιρετικά επικίνδυνος.

Στη συνέχεια η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του γιατρού στην Πάτρα. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες με σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών. Σύμφωνα μάλιστα με αστυνομικές πηγές, τα παιδιά που εικονίζοντας στις φωτογραφίες ήταν πολύ κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Κατερίνα Σουλιώτη, στομ εισαγγελέα κατέθεσε και ο ένας εκ των γιων του συνταξιούχου γυναικολόγου, ο οποίος είναι επίσης γιατρός και όπως ανέφεραν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φέρεται κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης του πατέρα τους.

Γείτονες του γιατρού που μίλησαν στην εκπομπή περιέγραψαν έναν ήσυχο άνθρωπο, που δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Δεν έκρυψαν μάλιστα την έκπληξή τους από τη σύλληψή του για παιδική πορνογραφία, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν θα φαντάζονταν κάτι τέτοιο για εκείνον.

Στη Διεύθυνση τέλος Εγκληματολογικών Ερευνών εστάλησαν τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια που βρέθηκαν στην κατοχή του 82χρονου.