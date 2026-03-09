Αχαΐα: Προφυλακίστηκε για παιδική πορνογραφία ο 82χρονος πρώην γυναικολόγος

Στο κινητό του βρέθηκαν φωτογραφίες με τα γυμνά εγγόνια του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 15:57 Λάρισα: Πώς Δρούσε Η Σπείρα Ρομά Με Τις Χρυσές Λίρες
09.03.26 , 15:54 Ευλαμπία Ρέβη για τη μητρότητα: «Ο θηλασμός είναι τεράστια πρόκληση»
09.03.26 , 15:52 Εργαζόμενη καταγγέλλει τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ για ξυλοδαρμό
09.03.26 , 15:25 Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη»
09.03.26 , 15:13 Ξεσπά ο σύντροφος της καθηγήτριας που πέθανε: «Υπεύθυνοι οι συνάδελφοί της»
09.03.26 , 15:07 Διδασκάλου: Είναι τραγικό να μιλάμε ακόμα για τα δικαιώματα της γυναίκας
09.03.26 , 15:06 Cash or Trash: Μια υπερηρωίδα έρχεται για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας!
09.03.26 , 15:03 Social Media και influencers στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
09.03.26 , 14:59 Αχαΐα: Προφυλακίστηκε για παιδική πορνογραφία ο 82χρονος πρώην γυναικολόγος
09.03.26 , 14:49 Παναγής Τζωρτζάτος: «Η συνεργασία μου με τον Γρηγόρη πάει... χάλια»
09.03.26 , 14:34 Αλεξάνδρου: To βίντεο με την Ελληνίδου ανέβηκε κατά λάθος- «Έπαθα σοκ»
09.03.26 , 14:27 MasterChef: Ο Σαμ αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα με τη Wasan
09.03.26 , 14:09 Τουρκία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν
09.03.26 , 13:34 SUZUKI VITARA & S-CROSS Special Edition: Πόσο κοστίζουν
09.03.26 , 13:13 Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Ξεσπά ο σύντροφος της καθηγήτριας που πέθανε: «Υπεύθυνοι οι συνάδελφοί της»
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Καινούργιου: Η μαγική διακόσμηση στο baby shower για την κόρη της
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 82χρονος πρώην γυναικολόγος στην Αχαΐα για παιδική πορνογραφία, με γυμνές φωτογραφίες των εγγονιών του στο κινητό του.
  • Ο ηλικιωμένος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στα δικαστήρια Αχαΐας.
  • Εντοπίστηκε από αμερικανικό κέντρο για εξαφανισμένα παιδιά μέσω του email του, που σχετιζόταν με υλικό παιδικής πορνογραφίας.
  • Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες σεξουαλικών κακοποιήσεων παιδιών κάτω των 12 ετών.
  • Γείτονες τον περιγράφουν ως ήσυχο άνθρωπο, έκπληκτοι από τη σύλληψή του.

Σοκαρισμένη είναι ολόκληρη η περιοχή του Ρίου στην Αχαΐα από τη σύλληψη 82χρονου συνταξιούχου μαιευτήρα – γυναικολόγου, για παιδική πορνογραφία. Το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι στο κινητό του βρέθηκαν γυμνές φωτογραφίες των ίδιων των εγγονιών του. Ο 82χρονος απολογήθηκε στα δικαστήρια Αχαΐας, στα οποία έφτασε χωρίς να φορά χειροπέδες και κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή κι εισαγγελέα. Μετά την ανακοίνωση της απόφαση, ο συνταξιούχος γυναικολόγος ξέσπασε σε κλάματα.

Αχαΐα: Ο 83χρονος φέρεται να είχε φωτογραφίες με τα εγγόνια του γυμνά

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο αστυνομικός συντάκτης Αλέξανδρος Καλαφάτης, αμερικανικό Κέντρο για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη του ηλικιωμένου στην Πάτρα. Το κέντρο αυτό σαρώνει ίχνη ύποπτων παιδόφιλων και παιδεραστών από όλο τον κόσμο. Όποιος μπαίνει σε συγκεκριμένες σελίδες του σκοτεινού διαδικτύου και κατεβάζει υλικό παιδικής πορνογραφίας, ανιχνεύεται, ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτών ανιχνεύεται. Μεταξύ αυτών ανιχνεύτηκε το e-mail του συγκεκριμένου γιατρού.

Αχαΐα: Προφυλακίστηκε για παιδική πορνογραφία ο 82χρονος πρώην γυναικολόγος

Πάτρα: Συνελήφθη συνταξιούχος γιατρός με υλικό παιδικής πορνογραφίας

Έτσι τα στελέχη του αμερικανικού κέντρου ειδοποίησαν τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ενημέρωσαν ότι με το email που χρησιμοποιούσε ο 82χρονος «κατέβηκε» σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας. Μάλιστα υπογράμμιζαν ότι έχει πιθανή πρόσβαση σε ανήλικα και γι’ αυτό τον λόγο είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. 

Στη συνέχεια η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του γιατρού στην Πάτρα. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες με σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών. Σύμφωνα μάλιστα με αστυνομικές πηγές, τα παιδιά που εικονίζοντας στις φωτογραφίες ήταν πολύ κάτω των 12 ετών. 

Βόλος: Mητέρα συνελήφθη για παιδική πορνογραφία της 10χρονης κόρης της!

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Κατερίνα Σουλιώτη, στομ εισαγγελέα κατέθεσε και ο ένας εκ των γιων του συνταξιούχου γυναικολόγου, ο οποίος είναι επίσης γιατρός και όπως ανέφεραν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φέρεται κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης του πατέρα τους. 

Συνελήφθη καθηγητής ειδικού σχολείου για παιδική πορνογραφία

Γείτονες του γιατρού που μίλησαν στην εκπομπή περιέγραψαν έναν ήσυχο άνθρωπο, που δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Δεν έκρυψαν μάλιστα την έκπληξή τους από τη σύλληψή του για παιδική πορνογραφία, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν θα φαντάζονταν κάτι τέτοιο για εκείνον. 

Στη Διεύθυνση τέλος Εγκληματολογικών Ερευνών εστάλησαν τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια που βρέθηκαν στην κατοχή του 82χρονου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top