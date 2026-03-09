Ιωάννα Τούνη: «Δεν τιμωρώ τον εαυτό μου με αυστηρούς κανόνες»

Οι απλές αλλαγές που προτείνει για καλύτερη φυσική κατάσταση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 17:46 Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
09.03.26 , 17:43 Τραμπ: Δώστε άσυλο στην εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν
09.03.26 , 17:24 Ιωάννα Τούνη: «Δεν τιμωρώ τον εαυτό μου με αυστηρούς κανόνες»
09.03.26 , 17:24 Στη Σούδα o Μακρόν - Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας
09.03.26 , 17:21 Σοβαρό πλήγμα για τον Ερντογάν η πολιτική Τραμπ
09.03.26 , 16:46 Μπάλντοκ: Συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλιά του
09.03.26 , 15:57 Λάρισα: Πώς Δρούσε Η Σπείρα Ρομά Με Τις Χρυσές Λίρες
09.03.26 , 15:54 Ευλαμπία Ρέβη για τη μητρότητα: «Ο θηλασμός είναι τεράστια πρόκληση»
09.03.26 , 15:52 Εργαζόμενη καταγγέλλει τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ για ξυλοδαρμό
09.03.26 , 15:25 Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη»
09.03.26 , 15:13 Ξεσπά ο σύντροφος της καθηγήτριας που πέθανε: «Υπεύθυνοι οι συνάδελφοί της»
09.03.26 , 15:07 Διδασκάλου: Είναι τραγικό να μιλάμε ακόμα για τα δικαιώματα της γυναίκας
09.03.26 , 15:06 Cash or Trash: Μια υπερηρωίδα έρχεται για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας!
09.03.26 , 15:03 Social Media και influencers στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
09.03.26 , 14:59 Αχαΐα: Προφυλακίστηκε για παιδική πορνογραφία ο 82χρονος πρώην γυναικολόγος
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Ξεσπά ο σύντροφος της καθηγήτριας που πέθανε: «Υπεύθυνοι οι συνάδελφοί της»
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τις διατροφικές της συνήθειες μέσω Instagram, τονίζοντας ότι δεν ακολουθεί αυστηρούς κανόνες.
  • Προτιμά ποιοτικά και λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα, αποφεύγοντας τις υπερβολές και τις στερήσεις.
  • Η ισορροπία είναι το κλειδί για την ευεξία της, επιτρέποντας μικρές απολαύσεις, κυρίως τα Σαββατοκύριακα.
  • Συνιστά απλές αλλαγές στη διατροφή, όπως περιορισμό ψωμιού και ζάχαρης, και αύξηση κατανάλωσης νερού.
  • Πιστεύει ότι οι καθημερινές επιλογές διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής και προάγουν τη χαρά και την ισορροπία.

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε πρόσφατα με τους ακόλουθούς της στο Instagram ορισμένες σκέψεις και προσωπικές συνήθειες που ακολουθεί αυτό το διάστημα σε σχέση με τη διατροφή της. Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer θέλησε να εξηγήσει με απλό τρόπο πώς αντιμετωπίζει η ίδια το θέμα της καθημερινής διατροφής, ενώ παράλληλα έδωσε και μερικές συμβουλές σε όσους θέλουν να βελτιώσουν το σώμα και την υγεία τους χωρίς υπερβολές και αυστηρούς περιορισμούς.

Το πρωινό της Ιωάννας Τούνη: Έτσι κρατά τη σιλουέτα της

Μέσα από ένα πρόσφατο story της τόνισε αρχικά ότι δεν ανήκει στους ανθρώπους που ζουν μετρώντας κάθε θερμίδα ή ακολουθώντας αυστηρά προγράμματα διατροφής. Όπως εξήγησε, δεν της αρέσει να πιέζει τον εαυτό της με κανόνες που την κάνουν να νιώθει ότι στερείται πράγματα. Αντίθετα, η φιλοσοφία που προσπαθεί να εφαρμόζει είναι πολύ πιο απλή: να προσέχει τι βάζει στο πιάτο της και να επιλέγει τρόφιμα που είναι ποιοτικά και όσο το δυνατόν λιγότερο επεξεργασμένα.

Ιωάννα Τούνη: «Το αγόρασα αφού πρώτα ξεπλήρωσα το δάνειο της μαμάς»

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν επιθυμεί να «φορτώνει» τον οργανισμό της με πρόχειρο φαγητό και προϊόντα χαμηλής ποιότητας, αλλά προτιμά να καταναλώνει τροφές που έχουν πραγματική διατροφική αξία. Σύμφωνα με όσα εξήγησε, αυτός είναι ένας τρόπος να νιώθει καλύτερα μέσα στην ημέρα και να διατηρεί μια ισορροπία χωρίς να χρειάζεται να ακολουθεί εξαντλητικές δίαιτες.

Η Ιωάννα Τούνη δε σταματά να γυμνάζεται

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι το πιο σημαντικό στοιχείο για εκείνη είναι η ισορροπία. Όπως είπε, δεν αποκλείει τις μικρές απολαύσεις από τη ζωή της. Για παράδειγμα, μπορεί μέσα στην ημέρα να επιλέξει να φάει ένα γλυκό ή να βγει έξω για φαγητό με φίλους. Δεν θα διστάσει να απολαύσει ένα πιο «βαρύ» πιάτο, όπως τηγανητές πατάτες ή ένα παραδοσιακό πιάτο όπως το μπουγιουρντί. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, τέτοιες επιλογές προσπαθεί να τις κρατά κυρίως για το Σαββατοκύριακο ή για κάποια έξοδο, και όχι να αποτελούν καθημερινή συνήθεια.

Παράλληλα εξήγησε ότι πιστεύει πολύ στη δύναμη των μικρών καθημερινών επιλογών. Κατά τη γνώμη της, οι συνήθειες που χτίζουμε κάθε μέρα είναι αυτές που τελικά διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής μας. Για τον λόγο αυτό προτιμά να κάνει απλές αλλαγές που μπορούν να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα, αντί να δοκιμάζει ακραίες δίαιτες που δύσκολα κρατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ίδια τόνισε επίσης ότι η καθημερινότητα δεν χρειάζεται να είναι γεμάτη στερήσεις για να υπάρξει αποτέλεσμα. Όπως είπε, δεν θεωρεί ότι κάποιος μπορεί να είναι πραγματικά χαρούμενος αν τρώει κάθε μέρα μόνο πολύ αυστηρά και μονότονα γεύματα, όπως για παράδειγμα βραστό κοτόπουλο με μαρούλι. Για εκείνη, η διατροφή πρέπει να συνδυάζει τη φροντίδα του σώματος με την απόλαυση.

Στο τέλος του μηνύματός της μοιράστηκε και μερικές απλές συμβουλές που, όπως είπε, μπορούν να βοηθήσουν όποιον θέλει να κάνει μια θετική αλλαγή στην καθημερινότητά του. Πρότεινε να περιοριστεί το ψωμί, να σταματήσει κάποιος να βάζει ζάχαρη στον καφέ του, να αποφεύγονται όσο γίνεται τα τηγανητά και να αυξηθεί η κατανάλωση νερού μέσα στην ημέρα. Επιπλέον, ανέφερε ότι καλό είναι να αποφεύγεται το φαγητό πολύ αργά το βράδυ πριν τον ύπνο και να προτιμώνται μικρά και σωστά γεύματα μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Κλείνοντας, θέλησε να στείλει ένα πιο γενικό μήνυμα αισιοδοξίας στους διαδικτυακούς της φίλους. Όπως είπε, οι αλλαγές δεν χρειάζεται να γίνουν απότομα ή με πίεση. Ακόμη και μικρές καθημερινές κινήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική διαφορά με τον χρόνο. Για εκείνη, το σημαντικότερο είναι να δημιουργεί κανείς συνήθειες που τον κάνουν να νιώθει καλά και να ζει πιο χαρούμενες και ισορροπημένες ημέρες.

Αναλυτικά το post της Ιωάννας Τούνη

««Δεν μετράω θερμίδες και δεν τιμωρώ τον εαυτό μου με αυστηρούς κανόνες. Απλώς επιλέγω να μη δίνω σαβούρα στον οργανισμό μου, αλλά πραγματικά, σωστά, μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Το κλειδί είναι η ισορροπία. Ναι, θα φάω ένα γλυκάκι μέσα στην ημέρα. Ναι, θα βγω σε ταβέρνα και θα κατασπαράξω τηγανιτές πατάτες με μπουγιουρντί. Αλλά αυατό θα γίνει το Σαββατοκύριακο, όχι κάθε μέρα.Οι μικρές καθημερινές επιλογές είναι αυτές που χτίζουν συνήθειες. Και εγώ θέλω χαρούμενες συνήθειες και χαρούμενες μέρες. Κανείς δεν είναι χαρούμενος τρώγοντας κάθε μέρα βραστό κοτόπουλο με μαρούλι και δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να ζήσεις έτσι. Κόψε το ψωμί. Σταμάτα να βάζεις ζάχαρη στον καφέ σου. Διώξε τα τηγανητά. Πίνε περισσότερο νερό. Μην τρως αργά το βράδυ και πέφτεις για ύπνο. Κάνε μικρά σωστά γεύματα μέσα στην μέρα.,..Μπορείς να αλλάξεις. Και ΑΞΙΖΕΙ», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

Το διατροφικό πλάνο της Ιωάννας Τούνη

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top