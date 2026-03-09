Ιωάννα Τούνη: «Δεν τιμωρώ τον εαυτό μου με αυστηρούς κανόνες»

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε πρόσφατα με τους ακόλουθούς της στο Instagram ορισμένες σκέψεις και προσωπικές συνήθειες που ακολουθεί αυτό το διάστημα σε σχέση με τη διατροφή της. Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer θέλησε να εξηγήσει με απλό τρόπο πώς αντιμετωπίζει η ίδια το θέμα της καθημερινής διατροφής, ενώ παράλληλα έδωσε και μερικές συμβουλές σε όσους θέλουν να βελτιώσουν το σώμα και την υγεία τους χωρίς υπερβολές και αυστηρούς περιορισμούς.

Μέσα από ένα πρόσφατο story της τόνισε αρχικά ότι δεν ανήκει στους ανθρώπους που ζουν μετρώντας κάθε θερμίδα ή ακολουθώντας αυστηρά προγράμματα διατροφής. Όπως εξήγησε, δεν της αρέσει να πιέζει τον εαυτό της με κανόνες που την κάνουν να νιώθει ότι στερείται πράγματα. Αντίθετα, η φιλοσοφία που προσπαθεί να εφαρμόζει είναι πολύ πιο απλή: να προσέχει τι βάζει στο πιάτο της και να επιλέγει τρόφιμα που είναι ποιοτικά και όσο το δυνατόν λιγότερο επεξεργασμένα.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν επιθυμεί να «φορτώνει» τον οργανισμό της με πρόχειρο φαγητό και προϊόντα χαμηλής ποιότητας, αλλά προτιμά να καταναλώνει τροφές που έχουν πραγματική διατροφική αξία. Σύμφωνα με όσα εξήγησε, αυτός είναι ένας τρόπος να νιώθει καλύτερα μέσα στην ημέρα και να διατηρεί μια ισορροπία χωρίς να χρειάζεται να ακολουθεί εξαντλητικές δίαιτες.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι το πιο σημαντικό στοιχείο για εκείνη είναι η ισορροπία. Όπως είπε, δεν αποκλείει τις μικρές απολαύσεις από τη ζωή της. Για παράδειγμα, μπορεί μέσα στην ημέρα να επιλέξει να φάει ένα γλυκό ή να βγει έξω για φαγητό με φίλους. Δεν θα διστάσει να απολαύσει ένα πιο «βαρύ» πιάτο, όπως τηγανητές πατάτες ή ένα παραδοσιακό πιάτο όπως το μπουγιουρντί. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, τέτοιες επιλογές προσπαθεί να τις κρατά κυρίως για το Σαββατοκύριακο ή για κάποια έξοδο, και όχι να αποτελούν καθημερινή συνήθεια.

Παράλληλα εξήγησε ότι πιστεύει πολύ στη δύναμη των μικρών καθημερινών επιλογών. Κατά τη γνώμη της, οι συνήθειες που χτίζουμε κάθε μέρα είναι αυτές που τελικά διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής μας. Για τον λόγο αυτό προτιμά να κάνει απλές αλλαγές που μπορούν να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα, αντί να δοκιμάζει ακραίες δίαιτες που δύσκολα κρατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ίδια τόνισε επίσης ότι η καθημερινότητα δεν χρειάζεται να είναι γεμάτη στερήσεις για να υπάρξει αποτέλεσμα. Όπως είπε, δεν θεωρεί ότι κάποιος μπορεί να είναι πραγματικά χαρούμενος αν τρώει κάθε μέρα μόνο πολύ αυστηρά και μονότονα γεύματα, όπως για παράδειγμα βραστό κοτόπουλο με μαρούλι. Για εκείνη, η διατροφή πρέπει να συνδυάζει τη φροντίδα του σώματος με την απόλαυση.

Στο τέλος του μηνύματός της μοιράστηκε και μερικές απλές συμβουλές που, όπως είπε, μπορούν να βοηθήσουν όποιον θέλει να κάνει μια θετική αλλαγή στην καθημερινότητά του. Πρότεινε να περιοριστεί το ψωμί, να σταματήσει κάποιος να βάζει ζάχαρη στον καφέ του, να αποφεύγονται όσο γίνεται τα τηγανητά και να αυξηθεί η κατανάλωση νερού μέσα στην ημέρα. Επιπλέον, ανέφερε ότι καλό είναι να αποφεύγεται το φαγητό πολύ αργά το βράδυ πριν τον ύπνο και να προτιμώνται μικρά και σωστά γεύματα μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Κλείνοντας, θέλησε να στείλει ένα πιο γενικό μήνυμα αισιοδοξίας στους διαδικτυακούς της φίλους. Όπως είπε, οι αλλαγές δεν χρειάζεται να γίνουν απότομα ή με πίεση. Ακόμη και μικρές καθημερινές κινήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική διαφορά με τον χρόνο. Για εκείνη, το σημαντικότερο είναι να δημιουργεί κανείς συνήθειες που τον κάνουν να νιώθει καλά και να ζει πιο χαρούμενες και ισορροπημένες ημέρες.

Αναλυτικά το post της Ιωάννας Τούνη

««Δεν μετράω θερμίδες και δεν τιμωρώ τον εαυτό μου με αυστηρούς κανόνες. Απλώς επιλέγω να μη δίνω σαβούρα στον οργανισμό μου, αλλά πραγματικά, σωστά, μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Το κλειδί είναι η ισορροπία. Ναι, θα φάω ένα γλυκάκι μέσα στην ημέρα. Ναι, θα βγω σε ταβέρνα και θα κατασπαράξω τηγανιτές πατάτες με μπουγιουρντί. Αλλά αυατό θα γίνει το Σαββατοκύριακο, όχι κάθε μέρα.Οι μικρές καθημερινές επιλογές είναι αυτές που χτίζουν συνήθειες. Και εγώ θέλω χαρούμενες συνήθειες και χαρούμενες μέρες. Κανείς δεν είναι χαρούμενος τρώγοντας κάθε μέρα βραστό κοτόπουλο με μαρούλι και δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να ζήσεις έτσι. Κόψε το ψωμί. Σταμάτα να βάζεις ζάχαρη στον καφέ σου. Διώξε τα τηγανητά. Πίνε περισσότερο νερό. Μην τρως αργά το βράδυ και πέφτεις για ύπνο. Κάνε μικρά σωστά γεύματα μέσα στην μέρα.,..Μπορείς να αλλάξεις. Και ΑΞΙΖΕΙ», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.