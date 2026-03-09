Σοβαρό πλήγμα για τον Ερντογάν η πολιτική Τραμπ

Στο απόλυτο χάος επενδύει η Τουρκία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να βρεις τη γεωμετρική έννοια;
09.03.26 , 19:35 ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
09.03.26 , 19:14 Dacia: «Μαζί γράφουμε χιλιόμετρα και ιστορία»
09.03.26 , 19:05 Επίδομα 750 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους – H αίτηση στο gov.gr
09.03.26 , 18:39 Δωρεά 7 πυροσβεστικών οχημάτων σε Κόρινθο και Λουτράκι
09.03.26 , 18:30 Στο Cash or trash μια αυθεντική φοσεσιά Eύζωνα - Πόσο αξίζει;
09.03.26 , 18:10 Το podcast Δεκεμβριανά (Δελτία) υποψήφιο στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ/νίκης
09.03.26 , 18:04 Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
09.03.26 , 18:00 Cash or Trash: Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου άφησε άναυδο τον πωλητή!
09.03.26 , 17:46 Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
09.03.26 , 17:43 Τραμπ: Δώστε άσυλο στην εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν
09.03.26 , 17:24 Ιωάννα Τούνη: «Δεν τιμωρώ τον εαυτό μου με αυστηρούς κανόνες»
09.03.26 , 17:24 Στη Σούδα o Μακρόν - Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας
09.03.26 , 17:21 Σοβαρό πλήγμα για τον Ερντογάν η πολιτική Τραμπ
09.03.26 , 16:46 Μπάλντοκ: Συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλιά του
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου για τον βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίστηκε στην Τουρκία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πολιτική των ΗΠΑ επηρεάζει αρνητικά τη στρατηγική της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Η Κύπρος αναγνωρίζεται ως ευρωπαϊκό έδαφος, με κοινή παρουσία Ευρωπαίων ηγετών.
  • Η Τουρκία προσπαθεί να επανέλθει στο γεωπολιτικό παιχνίδι μέσω της έντασης και του χάους.
  • Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν επιθυμούν την Τουρκία ως διαμεσολαβητή σε περιφερειακές συγκρούσεις.
  • Η περιοχή εισέρχεται σε περίοδο γεωπολιτικών εξελίξεων που θα επηρεάσουν τις ισορροπίες μεταξύ των δυνάμεων.

Σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις φαίνεται να διαμορφώνουν εκ νέου τον συσχετισμό δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με την Τουρκία να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα δεδομένα που αμφισβητούν τον ρόλο που φιλοδοξούσε να διαδραματίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο διευθυντής σύνταξης, Ηλίας Παπανικολάου, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας με χαρακτηριστικό τρόπο: «Νομίζω ότι τώρα στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα τρέχουν να κλείσουν την τηλεόραση του Ερντογάν. Γιατί αν ο Ερντογάν παρακολουθεί αυτές τις εικόνες, χρειάζεται το λιγότερο ένα πιεσόμετρο».

Ιράν: Πύραυλοι στο Ισραήλ μετά την εκλογή του υιού Χαμενεΐ

Σοβαρό πλήγμα για τον Ερντογάν η πολιτική Τραμπ

Όπως εξήγησε, η αντίδραση αυτή σχετίζεται με τη στρατηγική αντίληψη της Τουρκίας για τον ρόλο της στην περιοχή. «Η Τουρκία ως αυτοκρατορική δύναμη θεωρεί αυλή της την περιοχή – άλλο αν είναι στην πραγματικότητα, τη θεωρεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, οι εξελίξεις που διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα, και ιδιαίτερα η πολιτική που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τη στρατηγική που είχε αναπτύξει η Άγκυρα. 

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε «Όσο ανατολικότερα τοποθετεί η Δύση τα συμφέροντά της και τα σύνορά της, τόσο το καλύτερο είναι για εμάς. Είμαστε κερδισμένοι με αυτή τη διαδικασία», ανέφερε.

Και επίσημα νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Σοβαρό πλήγμα για τον Ερντογάν η πολιτική Τραμπ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης της Κύπρου. Σύμφωνα με τον κ. Παπανικολάου, η κοινή παρουσία Ευρωπαίων ηγετών στέλνει σαφές πολιτικό μήνυμα: «Η κοινή παρουσία και του κυρίου Μακρόν και του Πρωθυπουργού σημαίνει ότι η Κύπρος είναι ευρωπαϊκό σύνορο, η Κύπρος είναι ευρωπαϊκό έδαφος». Παρότι, όπως σημείωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενεργοποιήσει ρήτρα συλλογικής άμυνας, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σπεύδουν να συνδράμουν, ακόμη και κράτη που διατηρούν καλές σχέσεις με την Τουρκία.

Ο ίδιος εκτίμησε επίσης ότι έχει ωριμάσει πλέον η συζήτηση για την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, κάτι που – όπως υποστήριξε – θα μπορούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μια πιο ουσιαστική επίλυση του Κυπριακού.

Αναφερόμενος στη στάση της Άγκυρας απέναντι στις περιφερειακές εξελίξεις, ο κ. Παπανικολάου υποστήριξε ότι η Τουρκία επιχειρεί να επανέλθει στο γεωπολιτικό παιχνίδι μέσω της έντασης. «Η Τουρκία επενδύει στο απόλυτο χάος. Αυτή τη στιγμή προσεύχεται ένας πύραυλος να την χτυπήσει κανονικά. Μακάρι να είχε και κάποιο θύμα», είπε, εξηγώντας ότι «μόνο έτσι θα μπει στο παιχνίδι».

Στο πλαίσιο της ευρύτερης σύγκρουσης στην περιοχή, η Τουρκία αντιμετωπίζεται από τους διεθνείς δρώντες περισσότερο ως τεχνικός παρά ως πολιτικός παράγοντας. «Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι μόνο ένας εναέριος χώρος. Σε όλο αυτό τον μεγάλο πόλεμο αντιμετωπίζεται μόνο ως άλλο ένα FIR», σημείωσε.

Σε εφαρμογή το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» για βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να αποκτήσει ρόλο ρυθμιστή σε περίπτωση αποδυνάμωσης του Ιράν. «Η Τουρκία επιθυμεί να καταρρεύσει το Ιράν, να πέσει στα γόνατά του το Ιράν, έτσι ώστε να αποκτήσει έναν ρόλο ρυθμιστή στην περιοχή», ανέφερε.

Ωστόσο οι εξελίξεις δεν φαίνεται να ευνοούν αυτή τη φιλοδοξία, καθώς τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ δεν επιθυμούν την Τουρκία στον ρόλο του διαμεσολαβητή σε περιφερειακές συγκρούσεις.

Σοβαρό πλήγμα για τον Ερντογάν η πολιτική Τραμπ

Επιπλέον, ο ίδιος σημείωσε ότι η Άγκυρα αντιμετωπίζει δυσκολίες και στις σχέσεις της με τα κράτη του Κόλπου. Όπως ανέφερε, χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και η Σαουδική Αραβία επί δεκαετίες αντιμετώπιζαν το Ιράν ως τη βασική απειλή για την ασφάλειά τους.

«Πενήντα χρόνια φοβόντουσαν το Ιράν. Ζούσαν με τον τρόμο του Ιράν. Ε, λοιπόν, βγήκε το τέρας από την ντουλάπα, το τέρας αντιμετωπίζεται και δεν χρειάζεται καμία Τουρκία επισπεύδουσα για να βοηθήσει αυτές τις χώρες να αμυνθούν», τόνισε.

Καταλήγοντας, ο κ. Παπανικολάου υπογράμμισε ότι η περιοχή εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων και ιδιαίτερα ενδιαφερουσών γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τον ρόλο και τις ισορροπίες μεταξύ των περιφερειακών δυνάμεων το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΗΠΑ
 |
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top