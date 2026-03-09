Σοβαρό πλήγμα για τον Ερντογάν η πολιτική Τραμπ

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου για τον βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίστηκε στην Τουρκία

Σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις φαίνεται να διαμορφώνουν εκ νέου τον συσχετισμό δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με την Τουρκία να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα δεδομένα που αμφισβητούν τον ρόλο που φιλοδοξούσε να διαδραματίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο διευθυντής σύνταξης, Ηλίας Παπανικολάου, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας με χαρακτηριστικό τρόπο: «Νομίζω ότι τώρα στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα τρέχουν να κλείσουν την τηλεόραση του Ερντογάν. Γιατί αν ο Ερντογάν παρακολουθεί αυτές τις εικόνες, χρειάζεται το λιγότερο ένα πιεσόμετρο».

Όπως εξήγησε, η αντίδραση αυτή σχετίζεται με τη στρατηγική αντίληψη της Τουρκίας για τον ρόλο της στην περιοχή. «Η Τουρκία ως αυτοκρατορική δύναμη θεωρεί αυλή της την περιοχή – άλλο αν είναι στην πραγματικότητα, τη θεωρεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, οι εξελίξεις που διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα, και ιδιαίτερα η πολιτική που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τη στρατηγική που είχε αναπτύξει η Άγκυρα.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε «Όσο ανατολικότερα τοποθετεί η Δύση τα συμφέροντά της και τα σύνορά της, τόσο το καλύτερο είναι για εμάς. Είμαστε κερδισμένοι με αυτή τη διαδικασία», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης της Κύπρου. Σύμφωνα με τον κ. Παπανικολάου, η κοινή παρουσία Ευρωπαίων ηγετών στέλνει σαφές πολιτικό μήνυμα: «Η κοινή παρουσία και του κυρίου Μακρόν και του Πρωθυπουργού σημαίνει ότι η Κύπρος είναι ευρωπαϊκό σύνορο, η Κύπρος είναι ευρωπαϊκό έδαφος». Παρότι, όπως σημείωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενεργοποιήσει ρήτρα συλλογικής άμυνας, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σπεύδουν να συνδράμουν, ακόμη και κράτη που διατηρούν καλές σχέσεις με την Τουρκία.

Ο ίδιος εκτίμησε επίσης ότι έχει ωριμάσει πλέον η συζήτηση για την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, κάτι που – όπως υποστήριξε – θα μπορούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μια πιο ουσιαστική επίλυση του Κυπριακού.

Αναφερόμενος στη στάση της Άγκυρας απέναντι στις περιφερειακές εξελίξεις, ο κ. Παπανικολάου υποστήριξε ότι η Τουρκία επιχειρεί να επανέλθει στο γεωπολιτικό παιχνίδι μέσω της έντασης. «Η Τουρκία επενδύει στο απόλυτο χάος. Αυτή τη στιγμή προσεύχεται ένας πύραυλος να την χτυπήσει κανονικά. Μακάρι να είχε και κάποιο θύμα», είπε, εξηγώντας ότι «μόνο έτσι θα μπει στο παιχνίδι».

Στο πλαίσιο της ευρύτερης σύγκρουσης στην περιοχή, η Τουρκία αντιμετωπίζεται από τους διεθνείς δρώντες περισσότερο ως τεχνικός παρά ως πολιτικός παράγοντας. «Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι μόνο ένας εναέριος χώρος. Σε όλο αυτό τον μεγάλο πόλεμο αντιμετωπίζεται μόνο ως άλλο ένα FIR», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να αποκτήσει ρόλο ρυθμιστή σε περίπτωση αποδυνάμωσης του Ιράν. «Η Τουρκία επιθυμεί να καταρρεύσει το Ιράν, να πέσει στα γόνατά του το Ιράν, έτσι ώστε να αποκτήσει έναν ρόλο ρυθμιστή στην περιοχή», ανέφερε.

Ωστόσο οι εξελίξεις δεν φαίνεται να ευνοούν αυτή τη φιλοδοξία, καθώς τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ δεν επιθυμούν την Τουρκία στον ρόλο του διαμεσολαβητή σε περιφερειακές συγκρούσεις.

Επιπλέον, ο ίδιος σημείωσε ότι η Άγκυρα αντιμετωπίζει δυσκολίες και στις σχέσεις της με τα κράτη του Κόλπου. Όπως ανέφερε, χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και η Σαουδική Αραβία επί δεκαετίες αντιμετώπιζαν το Ιράν ως τη βασική απειλή για την ασφάλειά τους.

«Πενήντα χρόνια φοβόντουσαν το Ιράν. Ζούσαν με τον τρόμο του Ιράν. Ε, λοιπόν, βγήκε το τέρας από την ντουλάπα, το τέρας αντιμετωπίζεται και δεν χρειάζεται καμία Τουρκία επισπεύδουσα για να βοηθήσει αυτές τις χώρες να αμυνθούν», τόνισε.

Καταλήγοντας, ο κ. Παπανικολάου υπογράμμισε ότι η περιοχή εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων και ιδιαίτερα ενδιαφερουσών γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τον ρόλο και τις ισορροπίες μεταξύ των περιφερειακών δυνάμεων το επόμενο διάστημα.