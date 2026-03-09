Το podcast Δεκεμβριανά (Δελτία) υποψήφιο στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ/νίκης

Μια ιδιαίτερη παρουσία καταγράφεται στο Διαγωνιστικό Τμήμα Podcast του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, με το ελληνικό podcast «Δεκεμβριανά (Δελτία)» να ξεχωρίζει για τη θεματική και τη δημιουργική του προσέγγιση.

Το ηχητικό ντοκιμαντέρ επιχειρεί να φωτίσει ξανά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008, που συγκλόνισαν την Ελλάδα μετά τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό της Ελληνικής Αστυνομίας Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια, το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου 2008.

Η δολοφονία προκάλεσε εκτεταμένες διαδηλώσεις και ταραχές σε ολόκληρη τη χώρα. Οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο Πειραιάς, η Πάτρα, η Λάρισα, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, ο Βόλος και η Ρόδος, ενώ δεν έλειψαν και οι σημαντικές υλικές καταστροφές, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.

Το podcast επιχειρεί μια διαφορετική ανάγνωση των γεγονότων, συνθέτοντας μια αφήγηση μέσα από αποσπάσματα δελτίων ειδήσεων της εποχής, με αφηγητές τους τηλεοπτικούς παρουσιαστές εκείνης της περιόδου. Παράλληλα, η αφήγηση εμπλουτίζεται με την προσωπική οπτική των δημιουργών, δημιουργώντας ένα ηχητικό «παζλ» που προσπαθεί να ανασυνθέσει το κλίμα των ημερών.

Τη δημιουργία του podcast υπογράφουν οι Παναγιώτα Βαγιού και Ελεάννα Παπαδοκωστάκη, οι οποίες προσεγγίζουν τα γεγονότα μέσα από τη ματιά της νεότερης γενιάς, επιχειρώντας να κατανοήσουν και να επαναπροσδιορίσουν το τι πραγματικά συνέβη εκείνον τον Δεκέμβρη.

Το «Δεκεμβριανά (Δελτία)», διάρκειας 25 λεπτών, αποτελεί παραγωγή της Elva Productions, με ηχοληψία και μοντάζ από τον Τάσο Μπέλεση.

Στο Διαγωνιστικό Τμήμα Podcast του φεστιβάλ συμμετέχουν συνολικά εννέα ελληνόφωνα και ένα αγγλόφωνο podcast, τα οποία διεκδικούν το Βραβείο Καλύτερου Podcast που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Τα podcasts του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ακρόαση στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ καθ’ όλη τη διάρκεια του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται από 5 έως 15 Μαρτίου 2026.