Επίδομα 750 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους – H αίτηση στο gov.gr

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr
Ο διοικητής της ΔΥΠΑ για τη μείωση της ανεργίας, το εκπαιδευτικό επίδομα σε εργαζόμενους και την αμειβόμενη μαθητεία (βίντεο Σκάι)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοίγει η υποβολή αιτήσεων για επίδομα 750 ευρώ την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00.
  • Το πρόγραμμα αφορά την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης.
  • Επικέντρωση σε ψηφιακές, πράσινες και οικονομικές δεξιότητες.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr.
  • Η διαδικασία θα κλείσει με την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Την Τρίτη 10 Μαρτίου και ώρα 12:00, ανοίγει η υποβολή αιτήσεων των ωφελούμενων για το νέο έργο της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», στο πλαίσιο της Δράσης 16913.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα ολοκληρωθούν με την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

