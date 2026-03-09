Επίδομα 750 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους – H αίτηση στο gov.gr

Ο διοικητής της ΔΥΠΑ για τη μείωση της ανεργίας, το εκπαιδευτικό επίδομα σε εργαζόμενους και την αμειβόμενη μαθητεία (βίντεο Σκάι)

Την Τρίτη 10 Μαρτίου και ώρα 12:00, ανοίγει η υποβολή αιτήσεων των ωφελούμενων για το νέο έργο της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», στο πλαίσιο της Δράσης 16913.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα ολοκληρωθούν με την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.