Λίβανος: Σκοτώθηκε ιερέας χριστιανικής εκκλησίας σε βομβαρδισμό

Ένας ιερέας χριστιανικής εκκλησίας σκοτώθηκε σήμερα (9/3) σε βομβαρδισμό από τον ισραηλινό στρατό στον νότιο Λίβανο. Το ρεπορτάζ είναι της Αντιόπης Σωτηρίου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Το θύμα ήταν ο ιερέας της ενορίας σε ένα από τα χριστιανικά χωριά στα νότια σύνορα του Λιβάνου, που έχουν επιλέξει να παραμείνουν ουδέτερα στη σύγκρουση και να αψηφούν τις ισραηλινές εντολές εκκένωσης. Ο ιερέας τραυματίστηκε όταν ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε σπίτι. Οι κάτοικοι του χωριού έτρεξαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο μαζί με διασώστες του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού. Ο ιερέας αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Ο ιερέας είχε συμμετάσχει την Παρασκευή σε συγκέντρωση έξω από εκκλησία, όπου δεκάδες κάτοικοι δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να παραμείνουν στα εδάφη τους ειρηνικά, χωρίς όπλα.

Λίβανος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή ισραηλινού βομβαρδισμού

Οι Ισραηλινοί εντείνουν το σφυροκόπημα στον Λίβανο, κατά στόχων της Χεζμπολάχ. Χτύπησαν δική της τράπεζα. Η οργάνωση, που συνεργάζεται στενά με το Ιράν, μιλά για μάχες σώμα με σώμα με Ισραηλινούς κομάντος που μπήκαν στα ανατολικά με ελικόπτερα.

Ένας πύραυλος σκάει τη στιγμή που ο ρεπόρτερ μεταδίδει ζωντανά από τη νότια συνοικία Ντέχια της Βηρυτού. Θεωρείται οικονομικό προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ισραηλινά μαχητικά χτύπησαν τον πύργο που στεγάζει τη βασική τράπεζα της Χεζμπολάχ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι το Ισραήλ εκτόξευσε τον απαγορευμένο λευκό φώσφορο πάνω από σπίτια στον Λίβανο για να βλέπει καλύτερα τους στόχους τη νύχτα.

Χεζμπολάχ: Αναφέρει μάχες με αερομεταφερόμενους Ισραηλινούς κομάντος

Καταδρομείς του Ισραήλ μπήκαν στον Λίβανο με 15 ελικόπτερα, λέει η Χεζμπολάχ. Υποστηρίζει ότι κατέρριψε ένα.

Η νότια Βηρυτός ξύπνησε πάλι με καταιγισμό ισραηλινών βομβαρδισμών και πυκνό καπνό να καλύπτει τον ουρανό. Οι νεκροί στον Λίβανο έχουν ξεπεράσει τους 400. Πάνω από μισό εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι.