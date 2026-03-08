Εικόνες από την υποδοχή των σορών των έξι Αμερικανών εφέδρων από τον Τραμπ

Οι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ

08.03.26 , 16:03
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR (8/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τις σορούς έξι Αμερικανών εφέδρων στην αμερικανική βάση του Ντόβερ, μετά από ιρανικό χτύπημα στο Κουβέιτ.
  • Η αμερικανική και ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν, με 30 δεξαμενές να καίγονται και τέσσερις θανάτους.
  • Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου της Τεχεράνης.
  • Στον Λίβανο, οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ ανέρχονται σε 394, συμπεριλαμβανομένων 83 παιδιών.
  • Αμερικανικές δυνάμεις διαψεύδουν φήμες για Αμερικανούς στρατιώτες που κρατούνται όμηροι στο Ιράν.

Στην αμερικανική βάση του Ντόβερ, στην πολιτεία του Ντέλαγουερ, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια σεμνή τελετή χωρίς δηλώσεις και χαιρετώντας στρατιωτικά, υποδέχθηκε χθες τις σορούς των έξι Αμερικανών εφέδρων που έχασαν τη ζωή τους από ιρανικό χτύπημα στο Κουβέιτ.

Ισραηλινή επίθεση με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη

O Τραμπ υποδέχθηκε τις σορούς των έξι Αμερικανών εφέδρων

O Τραμπ υποδέχθηκε τις σορούς των έξι Αμερικανών εφέδρων
Νωρίτερα, από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ χαμήλωσε τους τόνους για την πιθανότητα ρωσικής βοήθειας στο Ιράν κάτω από το «ραντάρ» των ΗΠΑ.

«Αν ρίξετε μια ματιά σε ό,τι συνέβη στο Ιράν την τελευταία εβδομάδα, ακόμη και αν λαμβάνουν (ρωσικές) πληροφορίες, δεν τους βοηθάει και πολύ» απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο κατά του Ιράν

«Βρέχει» πετρέλαιο από τον ουρανό του Ιράν

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπαίνει σε δεύτερη φάση. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε μια συντονισμένη επιχείρηση, χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν για πρώτη φορά. Οι εικόνες με τις τεράστιες φλόγες να «καταπίνουν» τα πάντα στο πέρασμά τους δημιούργησαν μια απόκοσμη εικόνα.

30 δεξαμενές από το μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας καίγονται. Τέσσερις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.

 Η Κυριακή δεν ξημέρωσε στην ιρανική πρωτεύουσα. Ένα πυκνό μαύρο σύννεφο σκοτεινιάζει την πόλη από τη μια άκρη στην άλλη.

«Βρέχει» πετρέλαιο από τον ουρανό του Ιράν

Ο Νετανιάχου ανοίγει νέο κεφάλαιο στις ισραηλινές επιθέσεις και δεσμεύεται ότι θα εκμηδενίσει το ιρανικό καθεστώς.

«Με τη βοήθεια των τολμηρών πιλότων μας και εκείνων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε επιτύχει σχεδόν πλήρη έλεγχο των ουρανών της Τεχεράνης. Κάθε μέρα αφαιρούμε όλο και περισσότερες δυνατότητες από το καθεστώς στο Ιράν», ανέφερε σε διάγγελμά του.

«Και στον ιρανικό λαό λέω: Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει».

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος του διοικητηρίου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων διαψεύδει ανάρτηση του Ιρανού επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου του Ιράν, που έγραψε ότι υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες όμηροι.

Λίβανος: Στους 394 οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 83 παιδιών

Στον Λίβανο, από την αρχή του πολέμου, 394 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους και 83 παιδιά.

Στην πόλη Ναμπί Χιτ, το ωστικό κύμα των αμερικανοϊρανικών βομβαρδισμών «εκτοξεύει» αυτοκίνητα που καταλήγουν «σκαρφαλωμένα» στον δεύτερο όροφο κατεστραμμένης πολυκατοικίας.

Λίβανος: Στους 394 οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ συμπεριλαμβανομένων και 83 παιδιών

 

