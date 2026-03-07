Ισραηλινή επίθεση με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη

Νετανιάχου: «Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε αποθήκη πετρελαίου στην Τεχεράνη, σηματοδοτώντας την πρώτη του επίθεση κατά ιρανικών υποδομών από την αρχή του πολέμου.
  • Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει το Ιράν με σκοπό την εξάλειψη του καθεστώτος.
  • Ανακοίνωσε ότι υπάρχει μεθοδικό σχέδιο με πολλούς στόχους και εκπλήξεις για την απελευθέρωση του ιρανικού λαού.
  • Ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι όποιος καταθέσει τα όπλα δεν θα πειραχτεί, ενώ όσοι αντισταθούν θα υποστούν συνέπειες.
  • Το Ισραήλ θεωρεί τον εαυτό του περιφερειακή δύναμη που τροποποιεί την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να στοχοθετεί αποθήκη πετρελαίου στην Τεχεράνη πραγματοποιώντας την πρώτη γνωστή επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών από την αρχή του πολέμου.

Ντουμπάι: Νεκρός οδηγός από θραύσματα ιρανικού πύραυλου που αναχαιτίστηκε

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, χτυπήθηκε μια αποθήκη πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη.

Αυτό ακολουθεί την ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), ότι ξεκίνησαν μια «σειρά επιθέσεων» προς την πόλη.

 

Διάγγελμα Νετανιάχου: «Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει - Προσπαθούμε να απελευθερώσουμε το Ιράν»

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει το Ιράν με «όλη» την «ισχύ» του για να «εξαλείψει το καθεστώς» ακολουθώντας ένα «μεθοδικό σχέδιο», δήλωσε απόψε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα συνεχίσουμε με όλη την ισχύ μας», δήλωσε ο Νετανιάχου σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, κάνοντας τον απολογισμό της επίθεσης που εξαπέλυσε στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με τις ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. 

«Όσο για τη συνέχεια των επιχειρήσεων, έχουμε ένα μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να εξαλείψουμε το καθεστώς και να επιτρέψουμε την αλλαγή. Έχουμε πολλούς άλλους στόχους, στις λεπτομέρειες των οποίων δεν θα αναφερθώ εδώ», πρόσθεσε.

«Χάρη στους θαρραλέους πιλότους μας και στους αμερικανούς πιλότους, έχουμε τον σχεδόν πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου πάνω από την Τεχεράνη», υποστήριξε επίσης.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ «Τραμπ κατάλαβε το μέγεθος του κινδύνου για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο. Δράσαμε για να αντιμετωπίσουμε την απειλή και να επιτρέψουμε στον ιρανικό λαό να πάρει στα χέρια το πεπρωμένο του», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

«Από την πρώτη εβδομάδα, εξαλείψαμε τον δικτάτορα Χαμενεΐ. Καταστρέψαμε κυβερνητικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια όπλων και εκατοντάδες εκτοξευτήρες βαλλιστικών πυραύλων χάρη στους πιλότους μας και στους αμερικανούς πιλότους».

«Προς τον ιρανικό λαό: η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, διότι δεν επιδιώκουμε να διχάσουμε το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσουμε από τον ζυγό της τυραννίας και να ζήσουμε ειρηνικά μαζί του. Η απελευθέρωση αυτή εναπόκειται σ' εσάς, στον θαρραλέο ιρανικό λαό», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
 

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο κατά του Ιράν

Όποιος «καταθέσει τα όπλα δεν θα πειραχτεί· όποιος αρνηθεί θα υποστεί τις συνέπειες», προειδοποίησε, υποσχόμενος ότι στο μέλλον «οι λαοί του Ισραήλ και του Ιράν θα ξαναγίνουν φίλοι».

«Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν επιτέθηκε σε 12 γειτονικές χώρες. Τις υποστηρίζουμε (...) Πολυάριθμες είναι οι χώρες που στρέφονται πλέον προς εμάς για να συνεργασθούν», σχολίασε ο Νετανιάχου.

«Μεταμορφώσαμε τη Μέση Ανατολή (...), τροποποιήσαμε την ισορρροπία δυνάμεων. Το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη που αποτρέπει τους γείτονές μας και τους εχθρούς μας» ανέφερε.

