3 παράξενα beauty hacks που κάνουν θραύση στα social media

Τα πιο δημοφιλή DIY beauty tricks για μαλλιά και πρόσωπο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.03.26 , 16:43 Πληροφορίες ότι η Τουρκία εξετάζει την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα
07.03.26 , 16:22 VW Επαγγελματικά οχήματα: Γιορτάζει 70 χρόνια του εργοστασίου στο Αννόβερο
07.03.26 , 16:18 3 παράξενα beauty hacks που κάνουν θραύση στα social media
07.03.26 , 16:13 Ντόναλντ Τραμπ: Σήμερα το Ιράν θα δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα
07.03.26 , 16:08 Σίσσυ Χρηστίδου: «Από τον φόβο μου, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη»
07.03.26 , 15:48 Stars System: Η Άση Μπήλιου εξηγεί την επιρροή Δία και Αφροδίτης στα ζώδια
07.03.26 , 15:48 Και τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
07.03.26 , 15:16 Στις φλόγες η Τεχεράνη και το Ισφαχάν – Βομβαρδίζονται ανηλεώς
07.03.26 , 15:10 Patriot: Mήνυμα της Ελλάδας στα Βαλκάνια για παροχή γεωπολιτικής ασφάλειας
07.03.26 , 13:52 Ford: Η ένδοξη ιστορία στην F1
07.03.26 , 13:42 Rainbow Mermaids-Χάρις Αλεξίου: Αναβάλλεται η εκδήλωση στο Μουσείο Κάλλας
07.03.26 , 13:38 Πάτρα: Συνελήφθη συνταξιούχος γιατρός με υλικό παιδικής πορνογραφίας
07.03.26 , 13:22 Ζαρίφη: «Κάθε φορά που ρωτάμε τη Φαίη για τον γάμο κάνει τον Κινέζο»
07.03.26 , 12:41 ΕΝΦΙΑ 2026: Σε 72 ώρες τα «ραβασάκια» για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες
07.03.26 , 12:28 Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Πότε η απόφαση για το fuel pass - Πόσο θα είναι το «επίδομα»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα - 2.892 οι χώροι προστασίας
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Πηγή: ΜyLife Team/ Εξωτερικη φωτογραφία pexels
Αυτά είναι τα beauty tips που έγιναν viral
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα social media έχουν αυτή τη μαγική δύναμη να εξαπλώνουν γρήγορα την πληροφορία, λαμβάνοντας αμέσως προσοχή από το κοινό ειδικά στον χώρο της ομορφιάς.

Δες πιο κάτω αυτά που συγκεντρώσαμε:

1. Καφές στα... μαλλιά σου

Πρόσθεσε ένα κουταλάκι καφέ στο σαμπουάν σου την ώρα του λουσίματος για να δεις διαφορά στην υγεία του τριχωτού. 

Όταν προσθέτεις μια μικρή ποσότητα καφέ στο σαμπουάν, δημιουργείται μια πολύ ήπια μηχανική απολέπιση. Οι κόκκοι λειτουργούν σαν φυσικό scrub: απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα και τις ακαθαρσίες χωρίς να τραυματίζουν το δέρμα.

Την επόμενη φορά που θα λουστείς, βάλε στη παλάμη σου την ποσότητα σαμπουάν που χρησιμοποιείς συνήθως και πρόσθεσε λίγο αλεσμένο καφέ. Ανακάτεψέ τα και άπλωσέ τα στο τριχωτό.

2. Ξαναφτιάξε τις σπασμένες πουδρένιες σκιές με... οινόπνευμα

Αν έχεις σπάσει καταλάθος κάποια παλέτα powder σκιών σου, τότε δεν έχεις παρά να ρίξεις μερικές σταγόνες οινόπνευμα πάνω στις σκιές, να ανακατέψεις το μείγμα που δημιουργείται και να το πατήσεις μετά με μια μικρή σπάτουλα ή ένα καθαρό κουτάλι που δε θα χρησιμοποιήσεις μετά.

Άφησε τις σκιές να στεγνώσουν όλη νύχτα και το επόμενο πρωί θα είναι σαν καινούριες. Το οινόπνευμα θα έχει εξατμιστεί τελείως, οπότε δε θα επηρεάσει τη φόρμουλα της σκιάς και κατ’ επέκταση η επιδερμίδα σου όταν θα εφαρμόσεις τις σκιές στα μάτια.

3. Πατάτα στο... skincare routine σου

Το άμυλο της πατάτας δίνει μια ήπια λευκαντική δράση που μπορεί να φωτίσει την περιοχή κάτω από τα μάτια.

Με απαλές κινήσεις από μέσα προς τα έξω, πέρασε τις φέτες κάτω από τα μάτια, σαν να θέλεις να διώξει το πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους. Στις ρινοπαριακές γραμμές, δούλεψε με φορά προς τα πάνω, σαν να κάνεις ένα φυσικό lifting που τόνιζε τη φρεσκάδα του προσώπου ενώ στο μέτωπο, κάνε σταθερές ανοδικές κινήσεις.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
BEAUTY HACKS
 |
ΜΑΛΛΙΑ
 |
ΠΡΟΣΩΠΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top