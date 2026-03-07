Και τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο, το USS George H.W. Bush, στη Μέση Ανατολή, εν μέσω αυξανόμενης έντασης με το Ιράν.
  • Το USS George H.W. Bush ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες του και αναμένεται να πλεύσει στην ανατολική Μεσόγειο.
  • Στην περιοχή βρίσκονται ήδη τα αεροπλανοφόρα USS Gerald R. Ford και USS Abraham Lincoln, ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ.
  • Ακούστηκαν σειρήνες στην Ιορδανία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους λόγω της στρατηγικής θέσης της χώρας.
  • Ο Ιρανός πρόεδρος απέρριψε το αίτημα Τραμπ για «άνευ όρων παράδοση» και ζήτησε συγγνώμη από γειτονικές χώρες.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και θα πλεύσει στην Ανατολική Μεσόγειο και τρίτο αεροπλανοφόρο.  Ο Ιρανός πρόεδρος απέρριψε απέρριψε  το αίτημα Τραμπ από την πλευρά του για «άνευ όρων παράδοση» και ζήτησε συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες για τα χτυπήματα που έχουν δεχθεί. 

Τραμπ: «Το Ιράν έχασε τα πάντα. Χάσιμο χρόνου μια χερσαία εισβολή»

Όπως ανέφερε ο απεσταλμένος του Star Άρης Λάμπος , οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν περαιτέρω τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, καθώς ένα ακόμη αεροπλανοφόρο ετοιμάζεται να αναπτυχθεί στην περιοχή, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης με το Ιράν.

Πρόκειται για το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush το οποίο ολοκλήρωσε την Πέμπτη τις τελευταίες προετοιμασίες πριν από την αποστολή του.

Όπως ανακοίνωσε  το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ  το πλοίο μαζί με τα πολεμικά σκάφη συνοδείας και την αεροπορική του πτέρυγα ολοκλήρωσε τη σύνθετη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας που απαιτείται για την πιστοποίηση των ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων πριν αναλάβουν αποστολές.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε μια ομάδα κρούσης να θεωρείται πλήρως έτοιμη για επιχειρησιακή ανάπτυξη.

Το USS George H.W. Bush αναμένεται να αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα και να κινηθεί προς την ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Τα άλλα δύο αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, είχε αναπτυχθεί πρόσφατα στην ίδια γεωγραφική ζώνη. 

Στη Σούδα το θηριώδες αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ»

Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln παραμένει στην Αραβική Θάλασσα, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν.

Ιράν: «Πλήξαμε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο "Αβραάμ Λίνκολν"»

Εφόσον πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη του USS George H.W. Bush, τρεις αμερικανικές ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων θα βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση από το Ιράν, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη ένταση και τη στρατιωτική κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ακούστηκαν σειρήνες στο Αμάν 

Όπως επίσης μετέδωσε ο Άρης Λάμπος ακούστηκαν σειρήνες σήμερα στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας Αμάν.

΄Σειρήνες στο Αμάν: Τι μετέδωσε ο απεσταλμένος του Star Αρης Λάμπος

Η χώρα έχει αποφύγει να εμπλακεί στη σύγκρουση και το έχει διαμηνύσει σε όλες τις πλευρές αλλά στους κατοίκους της επικρατεί μεγάλη ανησυχία καθώς είναι «σταυροδρόμι» των εκατέρωθεν επιθέσεων με πυραύλους που διασχίζουν τον εναέριο χώρο της! 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
