Ιράν: «Πλήξαμε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο "Αβραάμ Λίνκολν"»

Ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star για τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» ισχυρίζονται ότι έπληξαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου.

Η τηλεόραση δεν έδωσε καμία άλλη διευκρίνιση.

Τη Δευτέρα, οι Φρουροί υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους, κάτι που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα».

Ισραήλ: «Συνεχίζουμε να πλήττουμε στόχους στο Ιράν»

Ένας από τους στόχους που δέχθηκαν επίθεση στην ιρανική πρωτεύουσα ήταν μια υπόγεια τοποθεσία που χρησιμοποιείτο για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων που προορίζονται για στόχευση αεροσκαφών, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

«Αρκετά σημεία εκτόξευσης που αντιπροσωπεύουν σοβαρή απειλή για το Ισραήλ επίσης χτυπήθηκαν, μεταξύ των οποίων μια συστοιχία αντιαεροπορικών πυραύλων την οποία χειρίζονταν πολλοί Ιρανοί στρατιώτες και που εντοπίστηκε από ισραηλινό αεροσκάφος», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Συνεχίζουμε επίσης να πλήττουμε συστηματικά και να καταδιώκουμε τη Χεζμπολάχστον Λίβανο. Έως τώρα έχουμε πλήξει πάνω από 320 στόχους της Χεζμπολάχ, εκ των οποίων περίπου 80 στη διάρκεια μόνο των τελευταίων 24 ωρών», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος ισραηλινού στρατού.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοθέτησαν με πυραύλους το ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ όπως και αεροπορική βάση στην περιοχή, κατά την έκτη ημέρα του πολέμου.

«Πύραυλοι Khorramshahr-4, που μετέφεραν οβίδα ενός τόνου, εξαπολύθηκαν σήμερα την αυγή προς την καρδιά του Τελ Αβίβ, το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και τη βάση της 27ης μοίρας της πολεμικής αεροπορίας που βρίσκεται στο αεροδρόμιο», σημείωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Μέλη των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης (Popular Mobilization Forces) παρευρίσκονται στην κηδεία μαχητών της Kataib Hezbollah, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή στην επαρχία Μπαμπίλ, νοτιοδυτικά της Βαγδάτης στο Ιράκ / Φωτογραφία αρχείoυ AP (Hadi Mizban)

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι πραγματοποίησε πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), τα οποία έπληξαν στόχους στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων μια βάση ραντάρ.

Τα πλήγματα έπληξαν "στόχους στο Τελ Αβίβ όπως και τη βάση ραντάρ της Μερόν" στο βόρειο Ισραήλ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον ιρανικό στρατό.

Καπνοί μετά από βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη / Φωτογραφία αρχείου AP (Vahid Salemi)

Ιράν: Επλήγη αμερικανικό πετρελαιοφόρο στον Κόλπο

Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι ιρανικός πύραυλος έπληξε ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο στον Κόλπο, κατά την έκτη ημέρα του περιφερειακού πολέμου με το Ιράν, το οποίο απαντά στοχοθετώντας τη Μέση Ανατολή.

Το εν λόγω πλοίο «επλήγη από πύραυλο στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου και «αυτή τη στιγμή καίγεται», δήλωσαν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση και στην οποία δεν υπάρχουν περισσότερες διευκρινίσεις.

Το επεισόδιο αυτό, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από ανεξάρτητη πηγή, σημειώνεται ενώ οι Φρουροί υποστηρίζουν πως έχουν τον «πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ σημαντικού σημείου διέλευσης του παγκόσμιου πετρελαίου.

🇭🇺💥🇺🇸Iran has started using sea kamikaze drones to attack the US in the Persian Gulf



The video shows the moment of an Iranian sea drone's strike on an American oil tanker off the coast of Kuwait, as well as the consequences of the attack. pic.twitter.com/iqiVyCVHRr — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) March 5, 2026

Μπαχρέιν: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο από ιρανικό πύραυλο

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις σε μια βιομηχανική ζώνη όπου υπάρχει και ένα διυλιστήριο πετρελαίου, στο νότιο τμήμα της χώρας, «έγιναν στόχος», με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα.

«Μια εγκατάσταση στην περιοχή του Μααμίρ έγινε στόχος», σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργείου στην πλατφόρμα Χ.

📌 Facility in Bahrain’s Maameer area targeted, relevant authorities handling incident, says Interior Ministry



➡️ Locals report a large fire growing at the Bahrain Petroleum Company refinery



💥 Strike comes amid US-Israeli attacks on Iran and Tehran’s retaliatory strike pic.twitter.com/eqWJxm83is — Anadolu English (@anadoluagency) March 5, 2026

«Η πυρκαγιά που ξέσπασε (…) τέθηκε υπό έλεγχο» και αναφέρθηκαν μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς ανθρώπινες απώλειες», διευκρίνισε.

Το υπουργείο απέδωσε το πλήγμα σε ιρανικό πύραυλο και σημείωσε ότι το διυλιστήριο λειτουργεί κανονικά.

Το Ιράν αρνείται ότι στοχοποίησε την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

Ο πρεσβευτής του Ιράν στη Σαουδική Αραβία, ο Αλιρεζά Εναγιατί, αρνήθηκε σήμερα κατηγορηματικά ότι η χώρα του εξαπέλυσε επιδρομή κατά της αμερικανικής πρεσβείας στο βασίλειο, όπως είχε κατηγορήσει το Ριάντ την Τεχεράνη.

«Δεν εκτοξεύτηκε κανένα drone από το Ιράν προς την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ», δήλωσε ο πρεσβευτής σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Όταν η διοίκηση επιχειρήσεων στην Τεχεράνη εξαπολύει κάπου επίθεση, αναλαμβάνει την ευθύνη», πρόσθεσε.