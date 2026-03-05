Κύπρος: Αυξημένη επιφυλακή και κινητικότητα - Πετούν μαχητικά αεροσκάφη

Όσα μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR η απεσταλμένη Κ. Ρίστα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 21:10 MasterChef: Τρελοί πανηγυρισμοί - Ποια μπριγάδα κέρδισε!
05.03.26 , 21:03 VW T-Roc: Οι σοβαροί λόγοι για να αγοράσετε το νέο μοντέλο
05.03.26 , 20:56 Ιράν: «Πλήξαμε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο "Αβραάμ Λίνκολν"»
05.03.26 , 20:33 Τελ Αβίβ: Μειωμένες οι πυραυλικές επιθέσεις - Υπερισχύει ο «Θόλος»
05.03.26 , 20:28 Γνωστός Έλληνας ηθοποιός θα γίνει σύντομα μπαμπάς - Η τρυφερή ανάρτηση
05.03.26 , 20:18 Κύπρος: Αυξημένη επιφυλακή και κινητικότητα - Πετούν μαχητικά αεροσκάφη
05.03.26 , 20:10 Όμιλος Σαρακάκη: Ενισχύει το δίκτυο Honda, Maxus και Mitsubishi
05.03.26 , 19:52 Aφοι Φιλοσίδη: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε Peugeot
05.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Τα δύο φωνήεντα βοήθησαν τον Γιάννη - Εσύ πώς θα τα πας;
05.03.26 , 19:40 Μήνυση Γεωργιάδη κατά Λάκη Λαζόπουλου
05.03.26 , 19:29 Πότε η απόφαση για το fuel pass - Πόσο θα είναι το «επίδομα»
05.03.26 , 19:06 Explorationship: Όταν η σχέση γίνεται χώρος δοκιμής και όχι υπόσχεση
05.03.26 , 18:48 Σχεδόν 300.000 πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οχημάτων
05.03.26 , 18:45 Ζέτα Μακρυπούλια - Πότε κάνει πρεμιέρα με το Moments;
05.03.26 , 18:44 Κολωνός: «Δύο χαστούκια της είχα δώσει», είπε ο 38χρονος για τη Νεκταρία
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Παντρεύεται η κόρη του Δημήτρη Καμπουράκη
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τι κάνει για να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
To ρεπορτάζ της απεσταλμένης του Star στην Κύπρο, Κατερίνας Ρίστα / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυξημένη κινητικότητα στον κυπριακό ουρανό με μαχητικά F-16 και βρετανικές πτήσεις συλλογής πληροφοριών.
  • Δύο ζεύγη F-16 απογειώθηκαν για πτήση επιτήρησης, χωρίς εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων.
  • Πτήσεις βρετανικού αεροσκάφους πάνω από την περιοχή του Ακρωτηρίου, κοντά σε στρατιωτική βάση.
  • Τρεις συναγερμοί σημάνθηκαν στην περιοχή μέσα σε 24 ώρες, ενισχύοντας την ανησυχία των κατοίκων.
  • Η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά από χθες, με αυξημένη ανησυχία λόγω των πτήσεων.

Σήμερα το κλίμα είναι πολύ διαφορετικό από τις προηγούμενες ημέρες στην Κύπρο. Ένα σκηνικό έντονης κινητικότητας καταγράφεται στον ουρανό: μαχητικά αεροσκάφη, βρετανικές πτήσεις συλλογής πληροφοριών και διαδοχικοί συναγερμοί. Η τελευταία εξέλιξη καταγράφηκε πριν από περίπου μισή ώρα, όταν απογειώθηκαν δύο ζεύγη μαχητικών F-16.  

Κύπρος: Στέλνει φρεγάτα και η Ισπανία  - Διευρύνεται ο αμυντικός κλοιός

Όπως μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η απεσταλμένη στην Κύπρο Κατερίνα Ρίστα, θα βρίσκονται στον ουρανό για περίπου 1 ώρα και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. 

Καταρρέει ο μύθος της «απαραίτητης» Τουρκίας - Η στάση του Ερντογάν

Προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί κάτι ύποπτο και πρόκειται για μια πτήση επιτήρησης στο πλαίσιο της αυξημένης επιφυλακής.  

«Βέβαια δεν  αποκλείεται η κινητικότητα αυτή  να σχετίζεται και με τις παραβιάσεις που κατέγραψαν νωρίτερα τουρκικά μαχητικά στον ελληνικό εναέριο χώρο», τόνισε η δημοσιογράφος του Star. 

Κύπρος: Αυξημένη επιφυλακή και κινητικότητα - Πετούν μαχητικά αεροσκάφη

Kύπρος: Βρετανικό αεροσκάφος πάνω από το Ακρωτήρι 

Νωρίτερα  πάνω από την περιοχή του Ακρωτηρίου, όπου βρίσκεται η βρετανική στρατιωτική βάση, καταγράφηκαν πτήσεις βρετανικού αεροσκάφους συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης. 

Το αεροσκάφος πέρασε δύο φορές από την περιοχή, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η εικόνα ενός βρετανικού μεταγωγικού να πετά στην ίδια ζώνη. 

Σε όλη αυτή την κινητικότητα έρχονται να προστεθούν και οι τρεις συναγερμοί που έχουν σημάνει στην περιοχή μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο. 

Κύπρος: Δύο F-16 περιπολούν πάνω από το Ακρωτήρι

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η ημέρα μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας βρισκόταν εδώ στη βάση για αρκετές ώρες.  

Η ατμόσφαιρα στο νησί δεν είναι ίδια με χθες, έχει αλλάξει αισθητά. Το πρωί επικρατούσε μια σχετικά χαλαρή εικόνα, όμως όσο περνούσαν οι ώρες και οι πτήσεις πολλαπλασιάζονταν, η ανησυχία των κατοίκων άρχισε να γίνεται εμφανής. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
F16
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top