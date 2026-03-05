Κύπρος: Αυξημένη επιφυλακή και κινητικότητα - Πετούν μαχητικά αεροσκάφη

To ρεπορτάζ της απεσταλμένης του Star στην Κύπρο, Κατερίνας Ρίστα / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σήμερα το κλίμα είναι πολύ διαφορετικό από τις προηγούμενες ημέρες στην Κύπρο. Ένα σκηνικό έντονης κινητικότητας καταγράφεται στον ουρανό: μαχητικά αεροσκάφη, βρετανικές πτήσεις συλλογής πληροφοριών και διαδοχικοί συναγερμοί. Η τελευταία εξέλιξη καταγράφηκε πριν από περίπου μισή ώρα, όταν απογειώθηκαν δύο ζεύγη μαχητικών F-16.

Όπως μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η απεσταλμένη στην Κύπρο Κατερίνα Ρίστα, θα βρίσκονται στον ουρανό για περίπου 1 ώρα και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο.

Προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί κάτι ύποπτο και πρόκειται για μια πτήση επιτήρησης στο πλαίσιο της αυξημένης επιφυλακής.

«Βέβαια δεν αποκλείεται η κινητικότητα αυτή να σχετίζεται και με τις παραβιάσεις που κατέγραψαν νωρίτερα τουρκικά μαχητικά στον ελληνικό εναέριο χώρο», τόνισε η δημοσιογράφος του Star.

Kύπρος: Βρετανικό αεροσκάφος πάνω από το Ακρωτήρι

Νωρίτερα πάνω από την περιοχή του Ακρωτηρίου, όπου βρίσκεται η βρετανική στρατιωτική βάση, καταγράφηκαν πτήσεις βρετανικού αεροσκάφους συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης.

Το αεροσκάφος πέρασε δύο φορές από την περιοχή, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η εικόνα ενός βρετανικού μεταγωγικού να πετά στην ίδια ζώνη.

Σε όλη αυτή την κινητικότητα έρχονται να προστεθούν και οι τρεις συναγερμοί που έχουν σημάνει στην περιοχή μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η ημέρα μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας βρισκόταν εδώ στη βάση για αρκετές ώρες.

Η ατμόσφαιρα στο νησί δεν είναι ίδια με χθες, έχει αλλάξει αισθητά. Το πρωί επικρατούσε μια σχετικά χαλαρή εικόνα, όμως όσο περνούσαν οι ώρες και οι πτήσεις πολλαπλασιάζονταν, η ανησυχία των κατοίκων άρχισε να γίνεται εμφανής.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star