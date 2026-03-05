Σχεδόν 300.000 πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οχημάτων

Ξεκίνησε η αποστολή προστίμων και οφειλών σε ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους ως προς την ασφάλιση ή την καταβολή τελών κυκλοφορίας για το 2025. Η διαδικασία υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον Ν. 5113/2024.

Οι σχετικές πράξεις αποστέλλονται σε ιδιοκτήτες που είχαν ήδη λάβει τρεις κύκλους ειδοποιητηρίων το προηγούμενο διάστημα αλλά δεν προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

