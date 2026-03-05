Σχεδόν 300.000 πρόστιμα σε ιδιοκτήτες οχημάτων

Ποιοι καλούνται να πληρώσουν

Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Κ. Τζούμας
Τροχαία κλήσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποστολή σχεδόν 300.000 προστίμων σε ιδιοκτήτες οχημάτων για μη συμμόρφωση με υποχρεώσεις ασφάλισης και τελών κυκλοφορίας 2025.
  • Η διαδικασία γίνεται μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Πρόστιμα αποστέλλονται σε ιδιοκτήτες που έχουν λάβει τρεις ειδοποιήσεις χωρίς να συμμορφωθούν.
  • Η εφαρμογή των προστίμων βασίζεται στον Ν. 5113/2024.

Ξεκίνησε η αποστολή προστίμων και οφειλών σε ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους ως προς την ασφάλιση ή την καταβολή τελών κυκλοφορίας για το 2025. Η διαδικασία υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον Ν. 5113/2024.

Οι σχετικές πράξεις αποστέλλονται σε ιδιοκτήτες που είχαν ήδη λάβει τρεις κύκλους ειδοποιητηρίων το προηγούμενο διάστημα αλλά δεν προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr  
 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΙΧ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
