Aφοι Φιλοσίδη: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε Peugeot

Ο δρόμος για το καλύτερο leasing περνάει από την Aφοι Φιλοσίδη. Γιατί εδώ σε περιμένει η πλέον ευέλικτη και αξιόπιστη λύση για την οδηγική εμπειρία Peugeot με τους πιο ιδανικούς όρους. Επίλεξε το αυτοκίνητο που σου ταιριάζει από την γκάμα των ολοκαίνουργιων μοντέλων Peugeot που σε περιμένει στην έκθεσή στην οδό Ολύμπου 66 στον Βύρωνα, και κινήσου χωρίς δεσμεύσεις και έννοιες σε κάθε σου διαδρομή.

Κινήσου με το πιο προνομιακό μηνιαίο κόστος και χωρίς καμία άλλη δέσμευση. Επωφελήσου από τo leasing στην Aφοι Φιλοσίδη που σου εξασφαλίζει για το μοντέλο Peugeot που θες με ασυναγώνιστα χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα, άμεση εξυπηρέτηση με έναν προσωπικό σύμβουλο 100% για εσένα, κανένα άγχος για service και οδική ασφάλιση, ξεκάθαρους όρους, καμία ανάγκη για υψηλή προκαταβολή.

Tα μοντέλα της Peugeot διακρίνονται για την υψηλή τεχνολογία, τις επιδόσεις και τις προσιτές τιμές.