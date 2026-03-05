Τελ Αβίβ: Μειωμένες οι πυραυλικές επιθέσεις - Υπερισχύει ο «Θόλος»

Nύχτα - εφιάλτης και η χθεσινή στο Ισραήλ, καθώς Ιράν και Χεζμπολάχ χτυπούσαν σχεδόν ταυτόχρονα και κάθε μισή ώρα ηχούσαν σειρήνες, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του Star Άρης Λάμπος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Ωστόσο το Τελ Αβίβ χαλαρώνει τους περιορισμούς προς τους πολίτες του, θέλοντας να δείξει ότι η Τεχεράνη διαρκώς αποδυναμώνεται μετά τα χτυπήματα Αμερικανών και Ισραηλινών.

Μειωμένες οι επιθέσεις πλέον στο Τελ Αβίβ

Μέχρι σήμερα απαγορεύονταν οι συναθροίσεις λόγω του πολέμου. Οι κάτοικοι πλέον μπορούν να μαζεύονται μέχρι και 50 άτομα. Παράλληλα αρκετές επιχειρήσεις ξεκινούν να λειτουργούν και πάλι. Μέχρι σήμερα μόνο κάποια καταστήματα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης ήταν ανοιχτά.

Ανοίγουν σιγά- σιγά τα καταστήματα στο Ισραήλ

Ξεκινούν πάλι οι πτήσεις από το Ισραήλ

Την ίδια ώρα ξεκινούν πτήσεις επαναπατρισμού από ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες καθώς αρκετοί ισραηλινοί βρίσκονταν στο εξωτερικό όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Ανοίγει σταδιακά ο εναέριος χώρος του Ισραήλ

Το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει το Ισραήλ είναι ότι το οπλοστάσιο του Ιράν μειώνεται και οι πυραυλικές επιθέσεις ανά ημέρα είναι όλο και λιγότερες.

Αυτό βέβαια δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το Ισραήλ επιστρέφει στην κανονικότητα. Σε δημόσια καταφύγια δεκάδες άτομα που δε γνωρίζονται μεταξύ τους συνωστίζονται για να κοιμηθούν καθώς τα σπίτια τους είναι παλιά και δεν διαθέτουν καταφύγια