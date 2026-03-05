Τελ Αβίβ: Μειωμένες οι πυραυλικές επιθέσεις - Υπερισχύει ο «Θόλος»

Άρση περιορισμών για συναθροίσεις– Ανοίγει σταδιακά ο εναέριος χώρος

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Άρης Λάμπος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Επιστρέφει Σταδιακά Η Ζωή Στο Τελ Αβίβ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μειωμένες πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ, με τον «Θόλο» να υπερισχύει.
  • Το Τελ Αβίβ χαλαρώνει περιορισμούς, επιτρέποντας συναθροίσεις έως 50 άτομα.
  • Ανοίγουν ξανά επιχειρήσεις, ενώ οι πτήσεις επαναπατρισμού για Ισραηλινούς που βρίσκονταν στο εξωτερικό ξεκινούν.
  • Το Ισραήλ προσπαθεί να δείξει ότι το οπλοστάσιο του Ιράν μειώνεται.
  • Δεκάδες άτομα συνωστίζονται σε δημόσια καταφύγια λόγω έλλειψης ασφαλών σπιτιών.

Nύχτα - εφιάλτης και η χθεσινή στο Ισραήλ, καθώς Ιράν και Χεζμπολάχ χτυπούσαν σχεδόν ταυτόχρονα και κάθε μισή ώρα ηχούσαν σειρήνες, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του Star Άρης Λάμπος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.  

To Star στο βόρειο Ισραήλ και στην ανάπτυξη του IDF στον νότιο Λίβανο

Ωστόσο το Τελ Αβίβ χαλαρώνει τους περιορισμούς προς τους πολίτες του, θέλοντας να δείξει ότι η Τεχεράνη διαρκώς αποδυναμώνεται μετά τα χτυπήματα Αμερικανών και Ισραηλινών. 

Μειωμένες οι επιθέσεις πλέον στο Τελ Αβίβ

Μειωμένες οι επιθέσεις πλέον στο Τελ Αβίβ  

Aπειλεί το Ιράν: «Αν βουλιάξω εγώ, θα βουλιάξετε όλοι»

Μέχρι σήμερα απαγορεύονταν οι συναθροίσεις λόγω του πολέμου. Οι κάτοικοι πλέον μπορούν να μαζεύονται μέχρι και 50 άτομα. Παράλληλα αρκετές επιχειρήσεις ξεκινούν να λειτουργούν και πάλι. Μέχρι σήμερα μόνο κάποια καταστήματα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης ήταν ανοιχτά.

Ανοίγουν σιγά- σιγά τα καταστήματα στο Ισραήλ

Ανοίγουν σιγά- σιγά τα καταστήματα στο Ισραήλ 

Ξεκινούν πάλι οι πτήσεις από το Ισραήλ  

Την ίδια ώρα ξεκινούν πτήσεις επαναπατρισμού από ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες καθώς αρκετοί ισραηλινοί βρίσκονταν στο εξωτερικό όταν ξέσπασε ο πόλεμος. 

Ανοίγει σταδιακά ο εναέριος χώρος του Ισραήλ

Ανοίγει σταδιακά ο εναέριος χώρος του Ισραήλ  

Το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει το Ισραήλ είναι ότι το οπλοστάσιο του Ιράν μειώνεται και οι πυραυλικές επιθέσεις ανά ημέρα είναι όλο και λιγότερες.

Ιράν: Η Μοσάντ χάκαρε φανάρια και κάμερες για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ!

Αυτό βέβαια δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το Ισραήλ επιστρέφει στην κανονικότητα. Σε δημόσια καταφύγια δεκάδες άτομα που δε γνωρίζονται μεταξύ τους συνωστίζονται για να κοιμηθούν καθώς τα σπίτια τους είναι παλιά και δεν διαθέτουν καταφύγια

