Aπειλεί το Ιράν: «Αν βουλιάξω εγώ, θα βουλιάξετε όλοι»

Το Ιράν να εξαπολύει γενικευμένη επίθεση σε έξι κράτη, εφαρμόζοντας τη στρατηγική του ολοκληρωτικού πολέμου. «Αν βουλιάξω εγώ, θα βουλιάξετε όλοι», απειλεί η Τεχεράνη.

Με πάνω από 40 πυραύλους, το Ιράν σφυροκοπά αδιακρίτως την περιοχή, όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, όπως στο Ντουμπάι, όπου ιρανικό drone πυρπόλησε το αμερικανικό προξενείο, προκαλώντας πανικό σε εκατοντάδες τουρίστες που έτρεχαν να σωθούν.

Την ίδια ώρα, θρήνος επικρατεί στο Κουβέιτ, όπου ένα 11χρονο κορίτσι σκοτώθηκε από συντρίμμια πυραύλου που έπεσαν από τον ουρανό. Όπως κατήγγειλε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, το Ιράν χτυπά ακόμη και μεσολαβητές, όπως το Ομάν και το Κατάρ.

Στο Μπαχρέιν επλήγη αμερικανική βάση, ενώ στην Ερμπίλ στο Ιράκ και τη Φουτζέιρα στα Εμιράτα ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει από τις εκρήξεις. «Αν βουλιάξω εγώ, θα βουλιάξετε όλοι», είναι το μήνυμα της Τεχεράνης που προειδοποιεί πως δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη τα πλέον εξελιγμένα όπλα της.

Ιράν: Επιθέσεις κατά εξόριστων αντικαθεστωτικών οργανώσεων στο ιρακινό Κουρδιστάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά κουρδικών οργανώσεων εχθρικών προς την Ισλαμική Δημοκρατία στο ιρακινό Κουρδιστάν.

«Βάσεις και αρχηγεία των οργανώσεων Κομάλα και αντιεπαναστατών επλήγησαν με επιτυχία από τρεις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν στις 11.00 (ώρα Ιράν), αναφέρεται στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Πολλές αντιπολιτευόμενες προς το καθεστώς της Τεχεράνης εξόριστες οργανώσεις στο Ιράκ ανακοίνωσαν στα τέλη του Φεβρουαρίου την συγκρότηση πολιτικού συνασπισμού με στόχο την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας και, μακροπρόθεσμα, την αυτοδιάθεση.

Ιράν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna έκανε σήμερα λόγο για 1.045 θανάτους, αμάχων και στρατιωτών από την έναρξη το Σάββατο της εκστρατείας βομβαρδισμών των ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τρίτη, από την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο τοποθετούσε τον αριθμό των θανάτων στους 787.

«Κατά τη στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιήθηκε από την εγκληματική Αμερική και το σφετεριστικό ισραηλινό καθεστώς εναντίον της ισλαμικής μας πατρίδας, 1.045 αγαπημένοι στρατιώτες και άμαχοί μας σκοτώθηκαν, έγραψε το Irna, επικαλούμενο ανακοίνωση του Ινστιτούτου Μαρτύρων και Παλαιών Μαχητών.

