Aπειλεί το Ιράν: «Αν βουλιάξω εγώ, θα βουλιάξετε όλοι»

Η Τεχεράνη εξαπολύει γενικευμένη επίθεση σε έξι κράτη

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Το ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν απειλεί με γενικευμένη επίθεση σε έξι κράτη, δηλώνοντας "Αν βουλιάξω εγώ, θα βουλιάξετε όλοι".
  • Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν πλήττουν περιοχές με αμερικανικές βάσεις, προκαλώντας πανικό και θύματα.
  • Στο Κουβέιτ, ένα 11χρονο κορίτσι σκοτώθηκε από συντρίμμια πυραύλου.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε κουρδικές οργανώσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν.
  • Από την εκστρατεία βομβαρδισμών των ΗΠΑ και Ισραήλ, τουλάχιστον 1.045 θάνατοι αναφέρονται στο Ιράν.

Το Ιράν να εξαπολύει γενικευμένη επίθεση σε έξι κράτη, εφαρμόζοντας τη στρατηγική του ολοκληρωτικού πολέμου. «Αν βουλιάξω εγώ, θα βουλιάξετε όλοι», απειλεί η Τεχεράνη. 

Ιράν: Η Μοσάντ χάκαρε φανάρια και κάμερες για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ!

Με πάνω από 40 πυραύλους, το Ιράν σφυροκοπά αδιακρίτως την περιοχή, όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, όπως στο Ντουμπάι, όπου ιρανικό drone πυρπόλησε το αμερικανικό προξενείο, προκαλώντας πανικό σε εκατοντάδες τουρίστες που έτρεχαν να σωθούν.  

Το Ιράν «ξεμένει» από συμμάχους - Ποια η θέση της Τουρκίας

Το προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι τυλίχθηκε στις φλόγες

Την ίδια ώρα, θρήνος επικρατεί στο Κουβέιτ, όπου ένα 11χρονο κορίτσι σκοτώθηκε από συντρίμμια πυραύλου που έπεσαν από τον ουρανό. Όπως κατήγγειλε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, το Ιράν χτυπά ακόμη και μεσολαβητές, όπως το Ομάν και το Κατάρ.  

Στο Μπαχρέιν επλήγη αμερικανική βάση, ενώ στην Ερμπίλ στο Ιράκ και τη Φουτζέιρα στα Εμιράτα ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει από τις εκρήξεις. «Αν βουλιάξω εγώ, θα βουλιάξετε όλοι», είναι το μήνυμα της Τεχεράνης που προειδοποιεί πως δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη τα πλέον εξελιγμένα όπλα της. 

Το Ιράν απειλεί: Aν βουλιάξω, θα βουλιάξετε όλοι

Ιράν: Επιθέσεις κατά εξόριστων αντικαθεστωτικών οργανώσεων στο ιρακινό Κουρδιστάν 

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά κουρδικών οργανώσεων εχθρικών προς την Ισλαμική Δημοκρατία στο ιρακινό Κουρδιστάν. 

«Βάσεις και αρχηγεία των οργανώσεων Κομάλα και αντιεπαναστατών επλήγησαν με επιτυχία από τρεις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν στις 11.00 (ώρα Ιράν), αναφέρεται στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης. 

Πολλές αντιπολιτευόμενες προς το καθεστώς της Τεχεράνης εξόριστες οργανώσεις στο Ιράκ ανακοίνωσαν στα τέλη του Φεβρουαρίου την συγκρότηση πολιτικού συνασπισμού με στόχο την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας και, μακροπρόθεσμα, την αυτοδιάθεση. 

Ιράν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ 

Το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna έκανε σήμερα λόγο για 1.045 θανάτους, αμάχων και στρατιωτών από την έναρξη το Σάββατο της εκστρατείας βομβαρδισμών των ΗΠΑ και Ισραήλ. 

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τρίτη, από την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο τοποθετούσε τον αριθμό των θανάτων στους 787. 

«Κατά τη στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιήθηκε από την εγκληματική Αμερική και το σφετεριστικό ισραηλινό καθεστώς εναντίον της ισλαμικής μας πατρίδας, 1.045 αγαπημένοι στρατιώτες και άμαχοί μας σκοτώθηκαν, έγραψε το Irna, επικαλούμενο ανακοίνωση του Ινστιτούτου Μαρτύρων και Παλαιών Μαχητών. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
