Άνοδος για τον χρυσό εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή

Κέρδη και για το ασήμι

Πηγή: dnews.gr φωτογραφία AP Images
Χρυσός
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η τιμή του χρυσού αυξάνεται στα 5.208,50 δολάρια, με άνοδο 1,66%.
  • Η αύξηση αυτή οφείλεται στην κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και στη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.
  • Το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς, ενισχύοντας τη ζήτηση για χρυσό.
  • Η αγορά παραμένει σε ανοδική τάση λόγω της αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
  • Η τιμή του ασημιού αυξάνεται κατά 3,60%, φτάνοντας τα 86,475 δολάρια.

Η τιμή του χρυσού καταγράφει ισχυρή άνοδο την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, ενώ παράλληλα το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς.

Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 5.208,50 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο κατά 84,80 δολάρια ή 1,66%. Η αγορά παραμένει σε ξεκάθαρη ανοδική τάση, με τους επενδυτές να στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο ως ασφαλές καταφύγιο εν μέσω αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές. Ακόμη πιο έντονη είναι η άνοδος στο ασήμι, το οποίο ενισχύεται κατά 3,002 δολάρια ή 3,60%, με την τιμή του να φτάνει τα 86,475 δολάρια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 
 

