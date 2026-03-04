Άνοδος για τον χρυσό εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή

Η τιμή του χρυσού καταγράφει ισχυρή άνοδο την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, ενώ παράλληλα το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς.

Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 5.208,50 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο κατά 84,80 δολάρια ή 1,66%. Η αγορά παραμένει σε ξεκάθαρη ανοδική τάση, με τους επενδυτές να στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο ως ασφαλές καταφύγιο εν μέσω αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές. Ακόμη πιο έντονη είναι η άνοδος στο ασήμι, το οποίο ενισχύεται κατά 3,002 δολάρια ή 3,60%, με την τιμή του να φτάνει τα 86,475 δολάρια.

