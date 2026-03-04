Δέσποινα Βανδή: Τρελό γέλιο στο... γυμναστήριο με τον Γιάννη Κατινάκη!

«Συγγνώμη, με Βανδή θα γυμναστείτε;», τον ρώτησε η τραγουδίστρια

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο που πόσταρε ο Γιάννης Κατινάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δέσποινα Βανδή γυμνάζει τον Γιάννη Κατινάκη σε χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram.
  • Ο Γιάννης αναζητάει γυμναστή και απογοητεύεται όταν βρίσκει τη Βανδή.
  • Η προπόνηση περιλαμβάνει 'ζέσταμα' και πέντε χιλιόμετρα, που του φαίνονται δύσκολα.
  • Ο Γιάννης προσπαθεί να μειώσει τις επαναλήψεις για να διατηρήσει την καμπύλη του.
  • Η Βανδή συνεχίζει να τον πιέζει παρά τις δικαιολογίες του.

Τον Γιάννη Κατινάκη ανέλαβε να γυμνάσει η Δέσποινα Βανδή σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram. 

Άρωμα μαχλεπιού και γέλια: Η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζει τσουρέκια

Το κλιπ ξεκινάει με τον Γιάννη Κατινάκη να μπαίνει στο γυμναστήριο, αναζητώντας τον κούκλο γυμναστή που έχει εντοπίσει στο site. Τελικά, όμως θα βρεθεί προς απογοήτευσή του απέναντι στη Δέσποινα Βανδή που θα τον στρώσει... στη γυμναστική.

Δέσποινα Βανδή: Τρελό γέλιο στο... γυμναστήριο με τον Γιάννη Κατινάκη!

Η προπόνηση ξεκινά με «ζέσταμα», το οποίο ο Γιάννης Κατινάκης μπερδεύει με τη θερμοκρασία σώματος, ενώ τα πέντε χιλιόμετρα του φαντάζουν με ταξίδι στη Νέα Υόρκη ή στον «άλλο κόσμο».  

Ναταλία Γερμανού: Το viral βίντεο με πρωταγωνίστρια την παρουσιάστρια

«Συγγνώμη, με Βανδή θα γυμναστείτε;», του είπε όταν ο Γιάννης της ζήτησε να γυμναστούν ακούγοντας την παλιά της επιτυχία, Νυχτολούλουδο. «Ναι. Συγκεκριμένα με το Υποφέρω. Υποφέρω πολύ», απάντησε εκείνος.

Δέσποινα Βανδή: Τρελό γέλιο στο... γυμναστήριο με τον Γιάννη Κατινάκη!

Όταν προχωρούν στους κοιλιακούς, εκείνος προσπαθεί να μειώσει τις επαναλήψεις για να μη χάσει, όπως λέει, την καμπύλη JLo που διαθέτει. Παρά τα τεχνάσματά του όμως για να αποφύγει την άσκηση, η τραγουδίστρια δεν πτοείται και συνεχίζει να τον πιέζει. 

Η ανάρτηση του Γιάννη Κατινάκη
