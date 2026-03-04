Υπερψηφίσθηκε η επιστολική ψήφος και ισχύει στις επόμενες εκλογές

Αλλά η τριεδρική εκλογική περιφέρεια εξωτερικού θα ισχύσει αργότερα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εγκρίθηκε η επιστολική ψήφος για τους απόδημους στις εθνικές εκλογές με 200 ψήφους.
  • Υπέρ της διάταξης ψήφισαν 156 βουλευτές της Ν.Δ., 32 του ΠΑΣΟΚ και ανεξάρτητοι.
  • Τα άρθρα για την τριεδρική εκλογική περιφέρεια εξωτερικού δεν συγκέντρωσαν 200 ψήφους.
  • Η ρύθμιση θα ισχύσει 18 μήνες μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες από το Σύνταγμα 200 ψήφοι προκειμένου να ισχύσει η δυνατότητα των αποδήμων να ψηφίζουν επιστολικά στις εθνικές εκλογές.

Τα σχετικά άρθρα πήραν από 201 μέχρι και 207 ψήφους εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη πλειοψηφία. 

Υπέρ της διάταξης ψήφισαν οι 156 βουλευτές της Ν.Δ,  οι 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές.  

Τα άρθρα για την τριεδρική  εκλογική περιφέρεια εξωτερικού πέρασαν με λιγότερες από 200 θετικές ψήφους. Έπειτα και από τη νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο η ρύθμιση θα ισχύσει 18 μήνες μετά από τις προσεχείς εθνικές εκλογές.
 

