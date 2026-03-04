Ιράν: Η Μοσάντ χάκαρε φανάρια και κάμερες για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ!

Ήξεραν σε ζωντανό χρόνο πού βρίσκεται αυτός και η οικογένειά του

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μοσάντ χάκαρε φανάρια και κάμερες στην Τεχεράνη για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ και την οικογένειά του.
  • Η επιχείρηση περιλάμβανε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση δεδομένων και τον σχεδιασμό της επίθεσης.
  • Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, μετά από τηλεφώνημα του Νετανιάχου στον Τραμπ.
  • Η κάμερα που παρακολουθούσε τους άντρες ασφαλείας του Χαμενεΐ ήταν κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης.
  • Η Ισραηλινή ομάδα 8200 χρησιμοποίησε top-secret κωδικούς για να αποκτήσει πρόσβαση στα συστήματα παρακολούθησης.

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για το πως κατάφεραν οι Ισραηλινοί να σκοτώσουν τον Χαμενεΐ, την οικογένειά του, αλλά και τους πιθανούς διαδόχους του. Επί σειρά ετών πράκτορες της Μοσάντ είχαν χακάρει φανάρια και κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη και μπορούσαν να εντοπίσουν σε πραγματικό χρόνο πού βρισκόταν ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν.  Απάντηση στην ερώτηση γιατί το χτύπημα πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου δίνει μια νέα πληροφορία       

Ιράν: Ο μεγαλύτερος γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, ο νέος ηγέτης της χώρας

Τα 1.908 χιλιόμετρα που χωρίζουν την Τεχεράνη από το Τελ Αβίβ δεν εμπόδισαν τους επίλεκτους πράκτορες του Ισραήλ να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική θηλειά στο Ιράν.  

Τα μέλη της Ισραηλινής ομάδας 8200 έσπασαν top - secret κωδικούς και χάκαραν τα φανάρια και τις κάμερες κυκλοφορίας της ιρανικής πρωτεύουσας. 

«Το χακάρισμα θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει ακόμα και στη φάση της κατασκευής της συσκευής. Οι κάμερες και τα φανάρια μπορεί να είναι εξαρχής πειραγμένα», σχολίασε ο καθηγητής και διευθυντής του νορβηγικού κρατικού κέντρου για την κυβερνοασφάλεια, Σωκράτης Κάτσικας.  

Η περιοχή που βρισκόταν τα κυβερνητικό κτίριο όπου μέσα ήταν ο Χαμενεΐ είχε χαρτογραφηθεί. Οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ένα big brother χωρίς ίχνη. Πολίτες και αξιωματούχοι ήταν σε ένα hi–tech μικροσκόπιο. 

Παρακολουθούσαν τον Χαμενεΐ από χακαρισμένα φανάρια

Ιράν: H κάμερα «κλειδί» που πρόδωσε βήμα - βήμα τις κινήσεις Χαμενεΐ 

 Μία όμως κάμερα κυκλοφορίας και η γωνία λήψης της φαίνεται πως ήταν το «κλειδί».  

 Η κάμερα αυτή ήταν σε ένα συγκεκριμένο σημείο που μπορούσε να «βλέπει» τους άντρες ασφαλείας του Χαμενεΐ όταν πάρκαραν τα αυτοκίνητά τους.  

Στη συνέχεια οι Ισραηλινοί τάιζαν με τα στοιχεία ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Σε αστραπιαίες ταχύτητες το Claude παρουσίαζε σενάρια και προσομοιώσεις. 

«Χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο τα επεξεργάστηκε όλα αυτά και παρήγαγε μια σειρά σεναρίων που χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό της επίθεσης», υπογράμμισε ο κ. Κάτσικας.    

Ιράν: Xάκαραν φανάρια και κάμερες για να παρακολουθούν τον Χαμενεΐ                       

Το τηλεφώνημα Νετανιάχου - Τραμπ που πυροδότησε το χτύπημα στον Χαμενεΐ 

Ένα τηλεφώνημα του Νετανιάχου στον Τραμπ στις 23 Φεβρουαρίου ήταν αρκετό για την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης και το καίριο χτύπημα που εξόντωσε τον Χαμενεΐ..  

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε ασφαλείς πληροφορίες ότι ο ανώτατος Ιρανός θρησκευτικός ηγέτης και ο στενός κύκλος του θα πραγματοποιούσαν κοινή συνάντηση 5 μέρες αργότερα.  

Με ένα χτύπημα οι αμερικανο - ισραηλινές δυνάμεις θα αποδεκάτιζαν τα μεγάλα ιρανικά κεφάλια. Η συντονισμένη επιχείρηση πήρε το πράσινο «φως». 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

 

 

 

 

 

