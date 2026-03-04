Tο ισραηλινό Βarak ΜΧ της Κύπρου εντόπισε το drone

Ο αμυντικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης μετέδωσε αποκλειστικές πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα για το ύποπτο ίχνος drone που εντοπίστηκε σήμερα από το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας της Κύπρου.

Όπως επισήμανε δοκιμάστηκε στην πράξη με επιτυχία στο πεδίο η συνεργασία Κυπρίων, Ελλήνων και Βρετανών. Σε απόσταση περίπου 100 ναυτικών μιλίων, δηλαδή περίπου 185 χιλιομέτρων, νοτιοανατολικά της Κύπρου, εντόπισε το υπερσύγχρονο ισραηλινό σύστημα αεράμυνας BARAK MX που χρησιμοποιεί εδώ και μερικούς μήνες η Λευκωσία, το άγνωστο ίχνος. Ήταν πιθανόν ένα drone μέσα στο FIR της Βηρυτού, που κατευθυνόταν στο FIR Λευκωσίας.

Αμέσως στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Κύπρου σήμανε συναγερμός. Εκεί, μαζί με τους Κύπριους, υπάρχουν πλέον και Έλληνες αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως και Βρετανοί συνάδελφοί τους από τη βάση στο Ακρωτήρι. Όλοι μαζί συνεργάζονται και αποφασίζουν τι θα κάνουν κατά περίσταση.

Το ελληνικό κλιμάκιο ενημέρωσε αμέσως σε real time το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας στη Λάρισα, το οποίο έδωσε εντολή για άμεση απογείωση «σκραμπλ», δηλαδή δύο οπλισμένων F-16 VIPER που ήταν σε επιφυλακή λίγων λεπτών στην Πάφο.

Από το ΑΤΑ της Λάρισας η εντολή για άμεση απογείωση των F-16 από την Πάφο

Το άγνωστο drone άλλαξε πορεία και δεν βρέθηκε τελικά, αλλά ήταν ένα πολύ καλό τεστ για τα αντανακλαστικά, κυρίως Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών.



