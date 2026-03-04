Tο ισραηλινό Βarak ΜΧ της Κύπρου εντόπισε το drone

Σε απόσταση 185 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του νησιού

04.03.26 , 21:20 Tο ισραηλινό Βarak ΜΧ της Κύπρου εντόπισε το drone
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Κώστας Συμεωνίδης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Πώς το Βarak ΜΧ της Κύπρου εντόπισε το drone
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας BARAK MX στην Κύπρο εντόπισε ύποπτο drone σε απόσταση 100 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Κύπρου.
  • Η συνεργασία μεταξύ Κυπρίων, Ελλήνων και Βρετανών αξιολογήθηκε με επιτυχία κατά την ανίχνευση του drone.
  • Το drone κατευθυνόταν από το FIR της Βηρυτού προς το FIR Λευκωσίας, προκαλώντας συναγερμό στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Κύπρου.
  • Δόθηκε εντολή για απογείωση δύο οπλισμένων F-16 VIPER από την Πάφο, αλλά το drone άλλαξε πορεία και δεν βρέθηκε.
  • Η επιχείρηση αποτέλεσε τεστ για τα αντανακλαστικά των Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών αξιωματικών.

Ο αμυντικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης μετέδωσε αποκλειστικές πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα για το ύποπτο ίχνος drone που εντοπίστηκε σήμερα από το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας της Κύπρου.   

Ιστορική στιγμή στην Κύπρο: Ο «Κίμων» αποπλέει για την πρώτη αποστολή

Όπως επισήμανε δοκιμάστηκε στην  πράξη με επιτυχία στο πεδίο η συνεργασία Κυπρίων, Ελλήνων και Βρετανών. Σε απόσταση περίπου 100 ναυτικών μιλίων, δηλαδή περίπου 185 χιλιομέτρων, νοτιοανατολικά της Κύπρου, εντόπισε το υπερσύγχρονο ισραηλινό σύστημα αεράμυνας BARAK MX που χρησιμοποιεί εδώ και μερικούς μήνες η Λευκωσία, το άγνωστο ίχνος. Ήταν πιθανόν ένα drone μέσα στο FIR της Βηρυτού, που κατευθυνόταν στο FIR Λευκωσίας. 

Τα drone της Χεζμπολάχ σημαδεύουν την Κύπρο - Επίκινδυνη μια μαζική επίθεση

Αμέσως στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Κύπρου σήμανε  συναγερμός. Εκεί, μαζί με τους Κύπριους, υπάρχουν πλέον και Έλληνες αξιωματικοί της Πολεμικής  Αεροπορίας, όπως και Βρετανοί συνάδελφοί τους από τη βάση στο Ακρωτήρι. Όλοι μαζί συνεργάζονται και αποφασίζουν τι θα κάνουν κατά περίσταση. 

Βarak Μx: Η ισραηλινή αντιαεροπορική «ασπίδα» της Κύπρου

Το ελληνικό κλιμάκιο ενημέρωσε αμέσως σε real time το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας στη Λάρισα, το οποίο έδωσε εντολή για άμεση απογείωση «σκραμπλ», δηλαδή δύο οπλισμένων F-16 VIPER που ήταν σε επιφυλακή λίγων λεπτών στην Πάφο. 

Από το ΑΤΑ της Λάρισας η εντολή για άμεση απογείωση των F-16 από την Πάφο

Το άγνωστο drone άλλαξε πορεία και δεν βρέθηκε τελικά, αλλά ήταν ένα πολύ καλό τεστ για τα αντανακλαστικά, κυρίως Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών.    


 

ΚΥΠΡΟΣ
 |
DRONE
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
BARAK MX
