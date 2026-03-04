Τόνια Σωτηροπούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Βαρκελώνη

Τα πολύχρωμα τοπία που επισκέφτηκε!

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τόνια Σωτηροπούλου ταξίδεψε στη Βαρκελώνη και μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram.
  • Διατηρεί ενεργό λογαριασμό με πάνω από 218.000 ακολούθους και αγαπά τα ταξίδια και την οικογένεια.
  • Στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, μίλησε για τον γάμο της με τον Κωστή Μαραβέγια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
  • Αναφέρθηκε στην προτίμησή της να επισκέπτεται νεκροταφεία σε ξένες χώρες για να κατανοήσει διαφορετικές κουλτούρες.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Ύδρα τον Οκτώβριο του 2021, μετά από 4 χρόνια σχέσης.

Η Τόνια Σωτηροπούλου αποφάσισε να ξεφύγει από την καθημερινότητα και ταξίδεψε μέχρι την όμορφη Βαρκελώνη

Τόνια Σωτηροπούλου: Πέθανε ο πατέρας της την ημέρα της γιορτής της

Μέσαα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η όμορφη ηθοποιός μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες από τα μέρη που περπάτησε και τα πολύχρωμα τοπία που επισκέφτηκε. 

Τόνια Σωτηροπούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Βαρκελώνη

Όπως είναι γνωστό, διατηρεί ένα αρκετά ενεργό λογαριασμό στα social media με πάνω από 218.000 ακολούθους. Η ίδια, έχει δείξει μέσα από τις αναρτήσεις της ότι έχει μεγάλη αγάπη για τα ταξίδια και τις στιγμές με την οικογένειά της και την καθημερινότητά της.

Η ανάρτηση της Τόνιας Σωτηροπούλου

Πριν από λίγο καιρό, η Τόνια Σωτηροπούλου βρέθηκε στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ και μίλησε για όλους και για όλα. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως όταν πηγαίνει σε ξένες χώρες της αρέσει να επισκέπτεται νεκροταφεία ενώ μίλησε ανοιχτά και για τον γάμο της με τον Κωστή Μαραβέγια και τις δυσκολίες που έχουν περάσει, όπως κάθε φυσιολογικό ζευγάρι.

Τόνια Σωτηροπούλου - Κωστής Μαραβέγιας: Διάκοπες στη Σικελία για το ζευγάρι

«Το είχα πει σε μια συνέντευξη ότι όταν ταξιδεύω αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να πηγαίνω στα νεκροταφεία γιατί αντιλαμβάνεσαι πως ο κάθε λαός αντιμετωπίζει το θάνατο. Κάπως αυτό εμένα με γειώνει και με ενδιαφέρει σαν κουλτούρα. Αλήθεια πηγαίνω, έχω και φωτογραφίες!»

Τόνια Σωτηροπούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Βαρκελώνη

«Μου έχει κάνει τράκα τσιγάρο ο Τζόνι Ντεπ πριν πολλά χρόνια. Βρεθήκαμε στο ίδιο εστιατόριο ένα μεσημέρι και βγήκα έξω να στρίψω τσιγάρο και με ρώτησε αν μπορεί να μου πάρει ένα. Από την ταινία με τον Τζέιμς Μποντ πήρα 6.000 λίρες».

«Η πορεία του ανθρώπου είναι να βρεις τον άνθρωπό σου. Ο Κωστής είναι ο άνθρωπός μου. Ήταν ο μόνος άντρας που διεκδικούσε με πολύ ωραίο τρόπο και σεβασμό τον χρόνο μου. Επίσης με πιστεύει, με στηρίζει και θέλει να τα πηγαίνω καλά. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές φορές που έχουμε τις εντάσεις μας, τους καυγάδες μας». 

Τόνια Σωτηροπούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στη Βαρκελώνη

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Ύδρα τον Οκτώβρη του 2021 σε πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, μετά από 4 ολόκληρα χρόνια σχέσης.

ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
 |
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
