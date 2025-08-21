Τόνια Σωτηροπούλου - Κωστής Μαραβέγιας: Διάκοπες στη Σικελία για το ζευγάρι

Στη Σικελία βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες η Τόνια Σωτηροπούλου κι ο Κωστής Μαραβέγιας.

Η απόδραση αυτή αποτέλεσε την ιδανική ευκαιρία για χαλάρωση κι ανανέωση, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την αγάπη τους για τα ταξίδια, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινής τους ζωής από τον Οκτώβριο του 2021 που παντρεύτηκαν στη γραφική Ύδρα.

Φωτογραφίες από τις όμορφες πόλεις της Σικελίας /Φωτογραφία Instagram

Η Τόνια Σωτηροπούλου πιο... Σισιλιάνα κι από τις Σισιλιάνες! /Φωτογραφία Instagram

Το ζευγάρι, μαζί με στενούς φίλους, εξερεύνησε τις ομορφιές του ιταλικού νησιού, απολαμβάνοντας το μοναδικό μείγμα πολιτισμού, ιστορίας και φυσικής ομορφιάς που χαρακτηρίζει τη Σικελία.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram διάφορες στιγμές από το ταξίδι τους. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε απεικονίζουν το ζευγάρι να περπατάει στα γραφικά σοκάκια, να απολαμβάνει τοπικές γεύσεις και να ποζάρει μπροστά από ιστορικά μνημεία, αποτυπώνοντας έτσι την ανεμελιά και την ευτυχία τους.

Η ανάρτηση της Τόνιας Σωτηροπούλου

Μετά από μια καλοκαιρινή περίοδο γεμάτη αποδράσεις σε αγαπημένα ελληνικά νησιά, η επιλογή της Σικελίας για το ταξίδι τους στο εξωτερικό δεν ήταν τυχαία. Το νησί, με την πλούσια ιστορία, τα εντυπωσιακά τοπία -από τις παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά μέχρι τον επιβλητικό ηφαίστειο της Αίτνας- και τη ζεστή φιλοξενία, προσφέρει μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία. Το ζευγάρι φαίνεται να εκμεταλλεύτηκε πλήρως τις ημέρες του εκεί, γεμίζοντας τις μπαταρίες του για τον χειμώνα που έρχεται.

Η Σικελία ταιριάζει πολύ και στον Κωστή Μαραβέγια /Φωτογραφία Instagram

Οι αναρτήσεις της Τόνιας Σωτηροπούλου έλαβαν χιλιάδες «likes» και σχόλια, με τους θαυμαστές τους να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους και να τους εύχονται να είναι πάντα ευτυχισμένοι και να ταξιδεύουν. Το ζευγάρι επιστρέφει στην Αθήνα ανανεωμένο, έτοιμο να αφοσιωθεί στους νέους επαγγελματικούς του στόχους, κρατώντας όμως ως ενθύμιο τις όμορφες στιγμές από το ταξίδι τους στη Σικελία.