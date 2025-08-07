Τόνια Σωτηροπούλου: Στο θέατρο Άλσος για να δει τον αγαπημένο της, Κωστή

Ο Φοίβος Δεληβοριάς υποδέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης 6/8 στην «Ταράτσα του Φοίβου» τον Κωστή Μαραβέγια και τη Ρένα Μόρφη.

Τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες κι άλλοι συντελεστές, ένωσαν τις φωνές και το ταλέντο τους για τις ανάγκες της μουσικοθεατρικής παράστασης, που ανεβαίνει τις Τετάρτες στο θέατρο Άλσος, στην καλοκαιρινή της εκδοχή.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς με τον Κωστή Μαραβέγια (Ανδρέας Νικολαρέας / NDP Photo Agency)

Ο Κωστής Μαραβέγιας στη σκηνή του Άλσους (Ανδρέας Νικολαρεας / NDP Photo Agency)

Τον σύζυγό της, Κωστή, απόλαυσε επί σκηνής η Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία δε χάνει σχεδόν από καμία εμφάνιση του αγαπημένου της κι έτσι δε θα μπορούσε να λείπει από τη χθεσινή βραδιά.

Κωστής Μαραβέγιας - Τόνια Σωτηροπούλου: Παρακολούθησαν τη μουσικοθεατρική παράσταση του Φοίβου Δεληβοριά (Ανδρέας Νικολαρέας / NDP Photo Agency)

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την ηθοποιό και τον τραγουδιστή στα πρώτα τραπέζια, ενώ δίπλα τους καθόταν ο ηθοποιός, Δημήτρης Μοθωναίος και η youtuber, Zoe Pre.

Zoe Pre, Τόνια Σωτηροπούλου, Κωστής Μαραβέγιας, Δημήτρης Μοθωναίος (Ανδρέας Νικολαρέας / NDP Photo Agency)

Για τη βραδινή της έξοδο η Τόνια επέλεξε ένα κομψό casual look, ενώ την παράσταση «έκλεψε» το χαβανέζικο πουκάμισο του Κωστή, το οποίο συνδύασε με μπεζ παντελόνι.

Πριν από λίγες μέρες το ερωτευμένο ζευγάρι έκανε εναλλακτικές διακοπές στο μουντό Λονδίνο. Οι δυο τους περιπλανήθηκαν στη βρετανική πρωτεύουσα με τον άστατο καιρό να μη στέκται εμπόδιο στις βόλτες τους.