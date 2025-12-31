Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τις εορταστικές εκδηλώσεις

Στο Σύνταγμα και στο Πεδίο του Άρεως η υποδοχή του νέου έτους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.12.25 , 21:58 Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών – Κορίνθου
31.12.25 , 21:22 13χρονη μεταφέρθηκε ημιλιπόθυμη στο Παίδων από χρήση ναρκωτικών!
31.12.25 , 21:08 Παγωμένη πρωτοχρονιά: Πού έρχεται με χιόνια το 2026
31.12.25 , 20:21 Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
31.12.25 , 20:20 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τις εορταστικές εκδηλώσεις
31.12.25 , 19:48 Αναβρασμός στο Ιράν: Διαδηλωτές κατακλύζουν την Τεχεράνη
31.12.25 , 19:42 Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
31.12.25 , 19:28 Με επτά αγώνες το πανελλήνιο πρωτάθλημα Regularity του 2026
31.12.25 , 19:05 Μάτσου Πίτσου: Ένας νεκρός σε σύγκρουση τρένων
31.12.25 , 18:19 Γιώργος Τσούλης: Πατέρας για δεύτερη φορά λίγο πριν το τέλος του 2025
31.12.25 , 18:18 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ από αύριο
31.12.25 , 17:56 Μητσοτάκης: Ανάπτυξη της γεωργίας χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας
31.12.25 , 17:24 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Μαζί στο Μεξικό για την Πρωτοχρονιά!
31.12.25 , 17:00 Παπαδημητρίου: Οι ευχές στον Διονύση της για τα 21α γενέθλιά του
31.12.25 , 16:44 Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα
Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Δανάη Παππά: «Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά»
Μαρία Κορινθίου: Οι γλυκές ευχές του Γιώργου Καραθανάση για τα γενέθλιά της
Το casual winter look της Μελίνας Νικολαΐδη σε χριστουγεννιάτικη έξοδο
Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα του 45χρονου στη σύζυγο και τα παιδιά του
Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Εύχομαι η νέα χρονιά να μας τον φέρει σπίτι»
Περισσότερα

VIDEOS

Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΜΠΕ Φωτογραφία Ευρωκίνηση
Πρωτοχρονιά Σύνταγμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με εορταστικές εκδηλώσεις θα υποδεχθεί η πρωτεύουσα το 2026.   

Λόγω της πραγματοποίησής τους στην Πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του 'Αρεως, υπάρχει προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 20.00 σήμερα 31-12-2025 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την 1-1-2026, στην περιοχή δήμου Αθηναίων, ως εξής:

- Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.

- Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

- Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

- Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.

- Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.

- Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.

- Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α΄ και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top