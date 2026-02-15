Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αθήνα – Πώς να προστατευτείτε

Ο κ. Κολυδάς εξηγεί πότε υποχωρεί

Όσα είπε ο Θοδωρής Κολυδάς για την κακοκαιρία/ Mεσημεριανό δελτίο Star 15/2
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυκνό πέπλο αφρικανικής σκόνης καλύπτει την Αθήνα και την Αττική από την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.
  • Η σκόνη έχει μειώσει την ορατότητα και έχει καταστήσει την ατμόσφαιρα αποπνικτική, με προειδοποιήσεις για ευάλωτες ομάδες.
  • Υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης παρατηρούνται και σε Κρήτη, Πελοπόννησο και Νότιο Αιγαίο, με αναμενόμενη μεταφορά προς Βόρεια Ελλάδα.
  • Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από το βράδυ της Κυριακής, με καθαρότερο ουρανό τη Δευτέρα.
  • Η αύξηση της συχνότητας μεταφοράς σκόνης από την Αφρική έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

Ένα πυκνό πέπλο αφρικανικής σκόνης σκέπασε από το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου την Αθήνα και την Αττική.

Το σκηνικό είναι δυστοπικό, καθώς οι συγκεντρώσεις σκόνης έχουν μειώσει αισθητά την ορατότητα και έχουν καταστήσει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένους και παιδιά.

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στο λεκανοπέδιο. Υψηλές συγκεντρώσεις καταγράφονται στη νότια Ελλάδα- κυρίως στην Κρήτη, την Πελοπόννησος και το Νότιο Αιγαίο -ενώ αναμένεται μεταφορά σκόνης και προς τη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του διαδραστικού χάρτη Atmohub του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα αρχίσει να εξασθενεί από το βράδυ της Κυριακής. Η εικόνα του ουρανού αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά έως το πρωί της Δευτέρας (16/2).

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Γιατί υπάρχει αύξηση της συχνότητας και της έντασης μεταφοράς σκόνης από την Αφρική. Τα επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αποτελούν φυσικό φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και χιλιάδες χρόνια, ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται σημαντική αύξηση της συχνότητας και της έντασής τους, με αξιοσημείωτες επιπτώσεις στη Μεσόγειο, τη Νότια Ευρώπη και ιδίως την Ελλάδα. Η κατανόηση των αιτίων αυτής της αυξητικής τάσης είναι κρίσιμη, καθώς οι επιπτώσεις της σκόνης επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία, την αεροπορία, τη γεωργία, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική ισορροπία».

