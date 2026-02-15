Πατρινό Καρναβάλι 2026 Live: Η παρέλαση των μικρών καρναβαλιστών

Το φετινό μεγάλο ραντεβού των μικρών καρναβαλιστών έφτασε! Σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και μια εβδομάδα πριν τη λήξη του Πατρινού Καρναβαλιού, Το Καρναβάλι των Μικρών, ένα Καρναβάλι μέσα στο Καρναβάλι, κορυφώνεται και υπόσχεται ανεπανάληπτες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους!

Δες LIVE την παρέλαση των μικρών καρναβαλιστών:

Οι μικροί καρναβαλιστές ξεκίνησαν από την πλατεία Ομονοίας το πρωί της Κυριακής στις 11.00, μαζί φυσικά, με τους συνοδούς τους χωρισμένοι σε 100 ομάδες συμμετοχής!

Τα φετινά άρματα, περισσότερα από κάθε φορά

Στα 11 άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών που παρελαύνουν και έχουν κατασκευαστεί στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων, οι θεατές είδαν και 7 νέα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγωγή αρμάτων του Δήμου που έχει γίνει για το Καρναβάλι των Μικρών εδώ και πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα στην παρέλαση λαμβάνουν μέρος:

«Καρναβαλική Πνοή» με 2 Αρλεκίνους αντικριστά.

«Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», μια σαρανταποδαρούσα από τους μικρούς κατασκηνωτές των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων σε Ροϊτικα και Πλαζ που έγιναν δημιουργοί στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στο Καρναβαλικό Εργαστήριο.

«Κυνήγι» που κυριαρχεί η φιγούρα ενός Χοντρούλη με ένα μπέργκερ και μια Coca Cola ο οποίος κυνηγά μια φάλαινα, ένα ελάφι και μια χελώνα.

«Αφύπνιση-Ενημέρωση» με ένα φίδι-δάσκαλο που διδάσκει δυο ζωάκια στο θρανίο

«Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία» με έναν γυπαετό, μια αρκούδα, μια αλεπού και έναν λύκο που κρατάνε σημαίες

«Ο Λογικός Άνθρωπος» με μια φιγούρα ενός «προβληματισμένου» ανθρώπου σε μια βραχονησίδα που κάνει ότι σκέφτεται αντικρίζοντας ένα δελφίνι με μπικίνι

«Το Σχολείο» με έναν αετό-δάσκαλο σε εκπαιδευτικά καθήκοντα.

Τα περισσότερα άρματα είναι εμπνευσμένα από το θέμα του Καρναβαλιού των Μικρών «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» που συνδυάζει το κέφι, τη χιουμοριστική διάσταση με τα περιβαλλοντικά μηνύματα για την προστασία της φύσης και του πλανήτη που κατοικούμε.

Μαζί με τα νέα άρματα παρελαύνουν και 4 άρματα παλαιότερων διοργανώσεων του Καρναβαλιού των Μικρών: τα «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι» και «Αεροπλανάκι».

Ομάδες συμμετοχής

Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι ομάδες συμμετοχής με χρώματα, φαντασία, χιούμορ, αστείρευτο κέφι και χαρά. Συμμετέχουν δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, σχολές χορού, τοπικοί σύλλογοι, σύλλογοι ΑΜΕΑ κ.α. Ανάμεσά τους αρκετές μακρινές ομάδες που θα ενωθούν μαζί μας στη γιορτή των μικρών.

Στο τέλος της παρέλασης ο καθιερωμένος σοκολατοπόλεμος θα γλυκάνει μικρούς και μεγάλους!