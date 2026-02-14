Με δηλητήριο βατράχου έγινε η δολοφονία του αντιπάλου του Πούτιν Ναβάλνι!

200 φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη

14.02.26 , 23:48 Με δηλητήριο βατράχου έγινε η δολοφονία του αντιπάλου του Πούτιν Ναβάλνι!
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία AP/Andreea Alexandru
Ναβάλνι κορνίζα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλεξέι Ναβάλνι, ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, πέθανε σε φυλακή στη Ρωσία από δηλητηρίαση με τοξίνη βατράχου.
  • Η τοξίνη, επιβατιδίνη, προέρχεται από βατράχους-βελών του Ισημερινού και θεωρείται χημικό όπλο.
  • Η κυβέρνηση Πούτιν φέρεται να είναι υπεύθυνη για τη δολοφονία του Ναβάλνι.
  • Δεν είναι σαφές πώς χορηγήθηκε το δηλητήριο στον Ναβάλνι, ο οποίος βρισκόταν σε φυλακή στη Σιβηρία.
  • Η τοξίνη χρησιμοποιείται παραδοσιακά από αυτόχθονες φυλές της Νότιας Αμερικής για κυνήγι.

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε σε φυλακή στη Ρωσία, αφού δηλητηριάστηκε με μια θανατηφόρα τοξίνη που βρέθηκε στο δέρμα βατράχων-βελών του Ισημερινού, αποκάλυψαν το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι σύμμαχοι. «Η χρήση μιας νευροτοξίνης που χαρακτηρίζεται ως χημικό όπλο - θα μπορούσε να είχε γίνεθ μόνο από την κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν», δήλωσαν το Σάββατο.


Όπως αναφέρει το Skynews, δεν είναι σαφές το πώς χορηγήθηκε το δηλητήριο βατράχου - που ονομάζεται επιβατιδίνη - στον αντιφρονούντα, ο οποίος βρισκόταν σε μια φυλακή στη Σιβηρία όταν πέθανε σχεδόν ακριβώς πριν από δύο χρόνια. Λέγεται ότι οι αυτόχθονες φυλές στη Νότια Αμερική χρησιμοποιούν την τοξίνη σε βελάκια ή πιστόλια όταν κυνηγούν.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

