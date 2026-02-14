Με δηλητήριο βατράχου έγινε η δολοφονία του αντιπάλου του Πούτιν Ναβάλνι!

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε σε φυλακή στη Ρωσία, αφού δηλητηριάστηκε με μια θανατηφόρα τοξίνη που βρέθηκε στο δέρμα βατράχων-βελών του Ισημερινού, αποκάλυψαν το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι σύμμαχοι. «Η χρήση μιας νευροτοξίνης που χαρακτηρίζεται ως χημικό όπλο - θα μπορούσε να είχε γίνεθ μόνο από την κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν», δήλωσαν το Σάββατο.



Όπως αναφέρει το Skynews, δεν είναι σαφές το πώς χορηγήθηκε το δηλητήριο βατράχου - που ονομάζεται επιβατιδίνη - στον αντιφρονούντα, ο οποίος βρισκόταν σε μια φυλακή στη Σιβηρία όταν πέθανε σχεδόν ακριβώς πριν από δύο χρόνια. Λέγεται ότι οι αυτόχθονες φυλές στη Νότια Αμερική χρησιμοποιούν την τοξίνη σε βελάκια ή πιστόλια όταν κυνηγούν.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

