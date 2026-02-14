Λούτσα: Βίντεο με τη στιγμή που ο 15χρονος χάνει τον έλεγχο του ΙΧ

«Τι έκανα, τι έκανα!»  φώναζε ο οδηγός για τον θάνατο του φίλου του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.02.26 , 23:48 Με δηλητήριο βατράχου έγινε η δολοφονία του αντιπάλου του Πούτιν Ναβάλνι!
14.02.26 , 23:35 Λακωνία: Σορός άνδρα σε παραλία - Ερευνάται αν είναι ο αγνοούμενος ψαράς
14.02.26 , 23:25 Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 84χρονος από πολλαπλές μαχαιριές
14.02.26 , 23:09 Hράκλειο: 63χρονος σκότωσε τον αδελφό του
14.02.26 , 23:03 Δένδιας από Ροδόπη: «Φρένο» σε αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στη Θράκη
14.02.26 , 22:09 Λούτσα: Βίντεο με τη στιγμή που ο 15χρονος χάνει τον έλεγχο του ΙΧ
14.02.26 , 21:17 Υπόθεση κατασκοπείας: Πληρωμένο το ταξίδι του σμήναρχου στην Κίνα
14.02.26 , 19:28 Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας
14.02.26 , 19:19 Κατώτατος Μισθός: Στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου
14.02.26 , 19:10 Ford Puma Gen-E: Οι επιδόσεις στον δρόμο
14.02.26 , 18:51 Με απόλυτη επιτυχία το μουσικό γκαλά «Ελπίδα και Αγάπη»
14.02.26 , 17:38 Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα κι ο Βαλεντίνος της
14.02.26 , 17:10 Αλεξάντερ Κάλενς: «Δίνω προτεραιότητα στην υγεία μου»
14.02.26 , 17:10 O Τραμπ σφίγγει τη θηλειά στο Ιράν και συγκεντρώνει δυνάμεις στον Κόλπο
14.02.26 , 17:00 Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση του τραγουδιστή
Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Ιουλία Καλλιμάνη: Η ηλικία, το βιογραφικό & ο ξαφνικός χαμός του πατέρα της
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Κατερίνα Καραβάτου: «Σκέφτομαι κι αν κάνω κακό στα παιδιά μου;»
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Χάρης Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με τον ήχο στον Β’ Ημιτελικο της Eurovision
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στη Λούτσα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σφοδρό τροχαίο στη Λούτσα κόστισε τη ζωή σε 15χρονο, οδηγούσε φίλος του που πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου.
  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο πριν προσκρούσει σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 15χρονου.
  • Η μητέρα του οδηγού δηλώνει ότι ο γιος της δεν ξέρει να οδηγεί και ότι δεν πήρε το αυτοκίνητο.
  • Δύο φίλοι του 15χρονου είναι εκτός κινδύνου αλλά σοκαρισμένοι, παραμένουν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
  • Ο οδηγός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, οι γονείς του συνελήφθησαν για παραμέληση ανηλίκου.

Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι στην περιοχή της Λούτσας από το σφοδρό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε ένα 15χρονο παιδί. Το όχημα όπως αποδείχθηκε οδηγούσε ένας συνομήλικος φίλος του, ο οποίος είχε πάρει κρυφά τα κλειδιά από τους γονείς του. 

Τραγωδία Λούτσα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίo με νεκρό έναν 15χρονο

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται πως ο οδηγός έχει χάσει τον έλεγχο λίγο πριν το αυτοκίνητο προσκρούσει με ταχύτητα πάνω σε δέντρο, ενώ η μητέρα του 15χρονου που φέρεται να οδηγούσε το αυτοκίνητο, υποστηρίζει ότι ο γιος της δεν ξέρει να οδηγεί.

Στιγμιότυπο από το βίντεο ντοκουμέντο για το δυστύχημα στη Λούτσα

Στιγμιότυπο από το βίντεο ντοκουμέντο για το δυστύχημα στη Λούτσα 

Η στιγμή που ο νεαρός χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου

Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που 15χρονος οδηγός χάνει τον έλεγχο της πορείας του λευκού αυτοκινήτου. Μέσα σε αυτό βρίσκονταν ακόμη δύο συνομήλικοι φίλοι του.Το όχημα κινείται ανεξέλεγκτα και προσκρούει πάνω σε ένα δέντρο.

Λούτσα: Η στιγμή που ο 15χρονος χάνει τον έλεγχο

Λούτσα: Η στιγμή που ο 15χρονος χάνει τον έλεγχο 

«Γύρισε το αμάξι τούμπα κι έφυγε το παιδί απέξω και κατέληξε όταν ήρθε το ασθενοφόρο ήταν ήδη νεκρός. Μεταξύ τους ήταν καλοί φίλοι» δήλωσε στο Star κάτοικος της περιοχής.  

Το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι τρεις φίλοι 

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας, βλέπουμε το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι τρεις φίλοι. Τα θρύψαλα από τα τζάμια έχουν σκορπιστεί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. 

Λούτσα: Το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε το δυστύχημα

Λούτσα: Το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε το δυστύχημα 

«Τι έκανα, τι έκανα»  φώναζε ο 15χρονος οδηγός 

«Ήμουνα μέσα στο σπίτι άκουσα ένα μπαμ και είδα τα παιδάκια να φωνάζουν Πήρα τηλέφωνο το 100,166 Τα παιδιά φώναζαν: «Τι έκανα!»» δήλωσε  αυτόπτης μάρτυρας.  

Η δήλωση αυτόπτη μάρτυρα για το δυστύχημα στη Λούτσα

Η δήλωση αυτόπτη μάρτυρα για το δυστύχημα στη Λούτσα 

Όπως επίσης ανέφερε ο Β. Γκούμας η  αστυνομία έχει ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών σπιτιών για να εξακριβώσει το αίτια του δυστυχήματος

Μητέρα 15χρονου: «ο γιος μου δεν ξέρει να οδηγεί, δεν το πηρέ το αμάξι»

Η μητέρα του 15χρονου που φέρεται να οδηγούσε το αμάξι, ισχυρίζεται πως ο γιος της δεν ξέρει να οδηγεί. 

«Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε: «πάρε το κλειδί για το αμάξι, μην πεις τίποτα στους γονείς και έλα να κάνουμε βόλτα». Ο δικός μου δεν είχε ιδέα από οδήγηση. Ήρθαν μαζί στο σπίτι πήραν το αμάξι. Το δικό μου το παιδί δεν το πήρε το αμάξι» ισχυρίσθηκε μιλώντας στο Mega. 

Eίχαν πάρει κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου 

Ο 15χρονος οδηγός φέρεται να πήρε κρυφά το δεύτερο κλειδί του αυτοκινήτου από τους γονείς του, προκειμένου να κάνει βόλτα με τους φίλους του. Μία βόλτα με τραγική κατάληξη.

«Πέρασαν από μπροστά με 120 χιλιόμετρα, τόσο πολύ τρέχανε και στον  χωματόδρομο» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. 

«Καλό ταξίδι, Έλιον»: Φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν τον 15χρονο 

Από νωρίς το πρωί, φίλοι και συγγενείς του 15χρονου ήρθαν στον τόπο του δυστυχήματος. Άφησαν λευκά τριαντάφυλλα και λουλούδια στην μνήμη του. 

Φίλοι του 15χρονου τον αποχαιρετούν με λευκά τριαντάφυλλα

Φίλοι του 15χρονου τον αποχαιρετούν με λευκά τριαντάφυλλα   

Λίγη ώρα πριν, η παρέα καθόταν σε πλατεία της περιοχής. Εκεί αποφάσισαν να πάνε βόλτα με το αυτοκίνητο. Ένας από τους φίλους, την τελευταία στιγμή αρνήθηκε να πάει μαζί τους.

«Με πήρε ένα παιδί τηλέφωνο και μου είπε αν είμαι καλά, του λέω τι έγινε; Mου λέει ένα τροχαίο με έναν νεκρό και δύο παιδιά τραυματίες. Πριν πάρουν το αμάξι, μια ώρα πριν ήμασταν μαζί» δήλωσε. «Είπανε θέλουμε να πάρουμε το αμάξι. Τους λέω ελάτε να κάτσουμε και μου λένε θα πάμε..» πρόσθεσε. 

Τροχαίο στη Λούτσα: Νεκρός ένας 15χρονος - Τραυματίες δύο συνομήλικοί του

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, ματαίωσε τις αυριανές προγραμματισμένες καρναβαλικές εκδηλώσεις λόγω του τροχαίου δυστυχήματος.  

Εκτός κινδύνου αλλά σε σοκ βρίσκονται οι δύο φίλοι του 15χρονου

Εκτός κινδύνου αλλά σε σοκ βρίσκονται οι δύο φίλοι του 15χρονου που έχασε τη ζωή του στην Αρτέμιδα. Τα δύο παιδιά βρίσκονταν στο ιδιο αυτοκινητο. 

Ο Μάνος Σωτηρόπουλος μετέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τι λένε οι γιατροί για την υγεία τους. Όπως ανέφερε, ευτυχώς και τα δύο παιδιά δε φαίνεται να κινδυνεύουν. Έχουν βέβαια εκδορές σε όλο τους το σώμα αλλά όχι κάτι σοβαρό. 

Από την πρώτη στιγμή τους έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, για να δουν οι γιατροί μήπως υπάρχει κάποιο εσωτερικό τραύμα. Και τα δυο παιδιά είναι ακόμη σοκαρισμένα και προσπαθούν με τη βοήθεια ψυχολόγων να διαχειριστούν την απώλεια του φίλου τους. 

Παραμένουν στο νοσοκομείο για καθαρά προληπτικούς λόγους και αναμένεται σύντομα να πάρουν εξιτήριο. Ο 15χρονος οδηγός είναι φρουρούμενος..Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη στο αυτόφωρο ενώ και οι γονείς του συνελήφθησαν για παραμέληση ανηλίκου και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΥΤΣΑ
 |
ΑΡΤΕΜΙΔΑ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
15ΧΡΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top