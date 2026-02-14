Λούτσα: Βίντεο με τη στιγμή που ο 15χρονος χάνει τον έλεγχο του ΙΧ

Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι στην περιοχή της Λούτσας από το σφοδρό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε ένα 15χρονο παιδί. Το όχημα όπως αποδείχθηκε οδηγούσε ένας συνομήλικος φίλος του, ο οποίος είχε πάρει κρυφά τα κλειδιά από τους γονείς του.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται πως ο οδηγός έχει χάσει τον έλεγχο λίγο πριν το αυτοκίνητο προσκρούσει με ταχύτητα πάνω σε δέντρο, ενώ η μητέρα του 15χρονου που φέρεται να οδηγούσε το αυτοκίνητο, υποστηρίζει ότι ο γιος της δεν ξέρει να οδηγεί.

Στιγμιότυπο από το βίντεο ντοκουμέντο για το δυστύχημα στη Λούτσα

Η στιγμή που ο νεαρός χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου

Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που 15χρονος οδηγός χάνει τον έλεγχο της πορείας του λευκού αυτοκινήτου. Μέσα σε αυτό βρίσκονταν ακόμη δύο συνομήλικοι φίλοι του.Το όχημα κινείται ανεξέλεγκτα και προσκρούει πάνω σε ένα δέντρο.

Λούτσα: Η στιγμή που ο 15χρονος χάνει τον έλεγχο

«Γύρισε το αμάξι τούμπα κι έφυγε το παιδί απέξω και κατέληξε όταν ήρθε το ασθενοφόρο ήταν ήδη νεκρός. Μεταξύ τους ήταν καλοί φίλοι» δήλωσε στο Star κάτοικος της περιοχής.

Το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι τρεις φίλοι

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας, βλέπουμε το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι τρεις φίλοι. Τα θρύψαλα από τα τζάμια έχουν σκορπιστεί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Λούτσα: Το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε το δυστύχημα

«Τι έκανα, τι έκανα» φώναζε ο 15χρονος οδηγός

«Ήμουνα μέσα στο σπίτι άκουσα ένα μπαμ και είδα τα παιδάκια να φωνάζουν Πήρα τηλέφωνο το 100,166 Τα παιδιά φώναζαν: «Τι έκανα!»» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Η δήλωση αυτόπτη μάρτυρα για το δυστύχημα στη Λούτσα

Όπως επίσης ανέφερε ο Β. Γκούμας η αστυνομία έχει ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών σπιτιών για να εξακριβώσει το αίτια του δυστυχήματος

Μητέρα 15χρονου: «ο γιος μου δεν ξέρει να οδηγεί, δεν το πηρέ το αμάξι»

Η μητέρα του 15χρονου που φέρεται να οδηγούσε το αμάξι, ισχυρίζεται πως ο γιος της δεν ξέρει να οδηγεί.

«Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε: «πάρε το κλειδί για το αμάξι, μην πεις τίποτα στους γονείς και έλα να κάνουμε βόλτα». Ο δικός μου δεν είχε ιδέα από οδήγηση. Ήρθαν μαζί στο σπίτι πήραν το αμάξι. Το δικό μου το παιδί δεν το πήρε το αμάξι» ισχυρίσθηκε μιλώντας στο Mega.

Eίχαν πάρει κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου

Ο 15χρονος οδηγός φέρεται να πήρε κρυφά το δεύτερο κλειδί του αυτοκινήτου από τους γονείς του, προκειμένου να κάνει βόλτα με τους φίλους του. Μία βόλτα με τραγική κατάληξη.

«Πέρασαν από μπροστά με 120 χιλιόμετρα, τόσο πολύ τρέχανε και στον χωματόδρομο» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

«Καλό ταξίδι, Έλιον»: Φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν τον 15χρονο

Από νωρίς το πρωί, φίλοι και συγγενείς του 15χρονου ήρθαν στον τόπο του δυστυχήματος. Άφησαν λευκά τριαντάφυλλα και λουλούδια στην μνήμη του.

Φίλοι του 15χρονου τον αποχαιρετούν με λευκά τριαντάφυλλα

Λίγη ώρα πριν, η παρέα καθόταν σε πλατεία της περιοχής. Εκεί αποφάσισαν να πάνε βόλτα με το αυτοκίνητο. Ένας από τους φίλους, την τελευταία στιγμή αρνήθηκε να πάει μαζί τους.

«Με πήρε ένα παιδί τηλέφωνο και μου είπε αν είμαι καλά, του λέω τι έγινε; Mου λέει ένα τροχαίο με έναν νεκρό και δύο παιδιά τραυματίες. Πριν πάρουν το αμάξι, μια ώρα πριν ήμασταν μαζί» δήλωσε. «Είπανε θέλουμε να πάρουμε το αμάξι. Τους λέω ελάτε να κάτσουμε και μου λένε θα πάμε..» πρόσθεσε.

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, ματαίωσε τις αυριανές προγραμματισμένες καρναβαλικές εκδηλώσεις λόγω του τροχαίου δυστυχήματος.

Εκτός κινδύνου αλλά σε σοκ βρίσκονται οι δύο φίλοι του 15χρονου

Εκτός κινδύνου αλλά σε σοκ βρίσκονται οι δύο φίλοι του 15χρονου που έχασε τη ζωή του στην Αρτέμιδα. Τα δύο παιδιά βρίσκονταν στο ιδιο αυτοκινητο.

Ο Μάνος Σωτηρόπουλος μετέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τι λένε οι γιατροί για την υγεία τους. Όπως ανέφερε, ευτυχώς και τα δύο παιδιά δε φαίνεται να κινδυνεύουν. Έχουν βέβαια εκδορές σε όλο τους το σώμα αλλά όχι κάτι σοβαρό.

Από την πρώτη στιγμή τους έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, για να δουν οι γιατροί μήπως υπάρχει κάποιο εσωτερικό τραύμα. Και τα δυο παιδιά είναι ακόμη σοκαρισμένα και προσπαθούν με τη βοήθεια ψυχολόγων να διαχειριστούν την απώλεια του φίλου τους.

Παραμένουν στο νοσοκομείο για καθαρά προληπτικούς λόγους και αναμένεται σύντομα να πάρουν εξιτήριο. Ο 15χρονος οδηγός είναι φρουρούμενος..Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη στο αυτόφωρο ενώ και οι γονείς του συνελήφθησαν για παραμέληση ανηλίκου και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

