Ford Puma Gen-E: Οι επιδόσεις στον δρόμο

Η αυτονομία και ο χρόνος φόρτισης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.02.26 , 21:17 Υπόθεση κατασκοπείας: Πληρωμένο το ταξίδι του σμήναρχου στην Κίνα
14.02.26 , 19:28 Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας
14.02.26 , 19:19 Κατώτατος Μισθός: Στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου
14.02.26 , 19:10 Ford Puma Gen-E: Οι επιδόσεις στον δρόμο
14.02.26 , 18:51 Με απόλυτη επιτυχία το μουσικό γκαλά «Ελπίδα και Αγάπη»
14.02.26 , 17:38 Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα κι ο Βαλεντίνος της
14.02.26 , 17:10 Αλεξάντερ Κάλενς: «Δίνω προτεραιότητα στην υγεία μου»
14.02.26 , 17:10 O Τραμπ σφίγγει τη θηλειά στο Ιράν και συγκεντρώνει δυνάμεις στον Κόλπο
14.02.26 , 17:00 Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση του τραγουδιστή
14.02.26 , 16:54 O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
14.02.26 , 16:19 Δέσποινα Βανδή: Η ανάρτηση με τον Βαλεντίνο της, Βασίλη Μπισμπίκη!
14.02.26 , 15:31 Σπάτα: Βαθύ πένθος για τον 15χρονο -Ματαιώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις
14.02.26 , 15:02 Αγρότες: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα
14.02.26 , 14:54 Κατερίνα Καραβάτου: «Σκέφτομαι κι αν κάνω κακό στα παιδιά μου;»
14.02.26 , 14:25 Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα
Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του
Χάρης Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με τον ήχο στον Β’ Ημιτελικο της Eurovision
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Κατερίνα Καραβάτου: «Σκέφτομαι κι αν κάνω κακό στα παιδιά μου;»
Κώστας Χατζής: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη του, Δανιέλα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 14.02.26, 10:10
Ford Puma Gen-E: Οι επιδόσεις στον δρόμο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ford Puma Gen-E έχει μέση κατανάλωση 13,1 kWh/100 km και αυτονομία έως 376 km στον μικτό κύκλο.
  • Η μπαταρία φορτίζει γρήγορα από 10% σε 80% σε 23 λεπτά με ισχύ 100 kW.
  • Το εσωτερικό διαθέτει δύο ψηφιακές οθόνες 12,8 και 12 ιντσών, προσφέροντας premium αίσθηση και τεχνολογία.
  • Ενσωματωμένο μόντεμ 5G και δυνατότητες ασύρματης συνδεσιμότητας Apple CarPlay και Android Auto.
  • Το Puma Gen-E συνδυάζει σπορ οδήγηση και άνεση, αναβαθμίζοντας την οδηγική εμπειρία.

Το Ford Puma Gen-E ξεχωρίζει για την εξαιρετική αποδοτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης προσφέροντας μέση κατανάλωση μόλις 13,1 kWh/100 km στον μικτό κύκλο WLTP - μια από τις πλέον ανταγωνιστικές στην κατηγορία των συμπαγών SUV. Η μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης εξασφαλίζει αυτονομία κίνησης έως 376 km στο μικτό κύκλο και έως και 523 km στην πόλη, καθιστώντας το Puma Gen-E την ιδανική επιλογή τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για πιο μεγάλα ταξίδια.

Ford Puma Gen-E: Οι επιδόσεις στον δρόμο

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC με ισχύ έως και 100 kW, όπου η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% σε 80% σε περίπου 23 λεπτά. Αυτό μειώνει στο ελάχιστο τον χρόνο που απαιτείται για την επαναφόρτιση της μπαταρίας κυριολεκτικά σε κάθε σας ταξίδι.

Ford Puma Gen-E: Οι επιδόσεις στον δρόμο

Το αναβαθμισμένο και ποιοτικό εσωτερικό του νέου Puma Gen-E δίνει τώρα ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην πολυτέλεια και την τεχνολογία. Η κομψή διχρωμία στο ταμπλό και τις πόρτες δημιουργεί μια premium αίσθηση, ενώ οι δύο μεγάλες ψηφιακές οθόνες (πίνακας οργάνων 12,8 ιντσών και οθόνη infotainment 12 ιντσών) παρέχουν ευκρινείς και πλήρεις πληροφορίες για όλες τις επιμέρους λειτουργίες του οχήματος, τη φόρτιση και φυσικά την πλοήγηση.

Ford Puma Gen-E: Οι επιδόσεις στον δρόμο

Η ψηφιακή εμπειρία των πελατών στο εσωτερικό του νέου Puma Gen-E ενισχύεται περαιτέρω χάρη στο στάνταρ μόντεμ 5G, τη δυνατότητα ασύρματης συνδεσιμότητας Apple CarPlay και Android Auto και το ενσωματωμένο EV Trip Planner που βοηθά τον οδηγό να προγραμματίσει τις διαδρομές του, να βρίσκει εύκολα τους σταθμούς φόρτισης και να ταξιδεύει χωρίς άγχος για την αυτονομία.

Ford Puma Gen-E: Οι επιδόσεις στον δρόμο

Στο δρόμο το νέο Puma Gen-E ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη σπορ εμπειρία οδήγησης και την άνεση. Υιοθετώντας το οδηγοκεντρικό DNA της Ford, το ηλεκτρικό crossover της εταιρείας ανεβάζει στο επόμενο επίπεδο την οδηγική απόλαυση που προσφέρουν μέχρι σήμερα όλες οι εκδόσεις του δημοφιλούς Puma με μοναδικές για την έκδοση ρυθμίσεις, οι οποίες προσφέρουν σπορ χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο Puma ST, αλλά σε ηλεκτρική μορφή. Την ίδια όμως στιγμή, οι τελευταίες έρχονται να εξασφαλίσουν και υψηλά επίπεδα άνεσης σε κάθε είδους επιφάνεια, αναβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο το οδηγικό προφίλ του μοντέλου.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
FORD PUMA
 |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
 |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
 |
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top