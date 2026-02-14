Ford Puma Gen-E: Οι επιδόσεις στον δρόμο

Το Ford Puma Gen-E ξεχωρίζει για την εξαιρετική αποδοτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης προσφέροντας μέση κατανάλωση μόλις 13,1 kWh/100 km στον μικτό κύκλο WLTP - μια από τις πλέον ανταγωνιστικές στην κατηγορία των συμπαγών SUV. Η μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης εξασφαλίζει αυτονομία κίνησης έως 376 km στο μικτό κύκλο και έως και 523 km στην πόλη, καθιστώντας το Puma Gen-E την ιδανική επιλογή τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για πιο μεγάλα ταξίδια.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC με ισχύ έως και 100 kW, όπου η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% σε 80% σε περίπου 23 λεπτά. Αυτό μειώνει στο ελάχιστο τον χρόνο που απαιτείται για την επαναφόρτιση της μπαταρίας κυριολεκτικά σε κάθε σας ταξίδι.





Το αναβαθμισμένο και ποιοτικό εσωτερικό του νέου Puma Gen-E δίνει τώρα ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην πολυτέλεια και την τεχνολογία. Η κομψή διχρωμία στο ταμπλό και τις πόρτες δημιουργεί μια premium αίσθηση, ενώ οι δύο μεγάλες ψηφιακές οθόνες (πίνακας οργάνων 12,8 ιντσών και οθόνη infotainment 12 ιντσών) παρέχουν ευκρινείς και πλήρεις πληροφορίες για όλες τις επιμέρους λειτουργίες του οχήματος, τη φόρτιση και φυσικά την πλοήγηση.

Η ψηφιακή εμπειρία των πελατών στο εσωτερικό του νέου Puma Gen-E ενισχύεται περαιτέρω χάρη στο στάνταρ μόντεμ 5G, τη δυνατότητα ασύρματης συνδεσιμότητας Apple CarPlay και Android Auto και το ενσωματωμένο EV Trip Planner που βοηθά τον οδηγό να προγραμματίσει τις διαδρομές του, να βρίσκει εύκολα τους σταθμούς φόρτισης και να ταξιδεύει χωρίς άγχος για την αυτονομία.





Στο δρόμο το νέο Puma Gen-E ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη σπορ εμπειρία οδήγησης και την άνεση. Υιοθετώντας το οδηγοκεντρικό DNA της Ford, το ηλεκτρικό crossover της εταιρείας ανεβάζει στο επόμενο επίπεδο την οδηγική απόλαυση που προσφέρουν μέχρι σήμερα όλες οι εκδόσεις του δημοφιλούς Puma με μοναδικές για την έκδοση ρυθμίσεις, οι οποίες προσφέρουν σπορ χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο Puma ST, αλλά σε ηλεκτρική μορφή. Την ίδια όμως στιγμή, οι τελευταίες έρχονται να εξασφαλίσουν και υψηλά επίπεδα άνεσης σε κάθε είδους επιφάνεια, αναβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο το οδηγικό προφίλ του μοντέλου.