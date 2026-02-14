Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στη Βιολάντα. Σήμερα το απόγευμα συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο οποίος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες: έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, που είναι κακούργημα, και ανθρωποκτονία από αμέλεια, που είναι πλημμέλημα.

Μετά τις εξελίξεις, δεν αποκλείεται, έπειτα από την απολογία του, να προφυλακιστεί, καθώς υπάρχουν καταθέσεις που φέρονται να επιβαρύνουν τους υπευθύνους.

Η σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, με τα αρχικά Κ.Τ., έγινε στο εργοστάσιο, όταν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εκτέλεσαν το ένταλμα της ανακρίτριας.

Η σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

«Από την αρχή ζητούσαμε διώξεις για κακουργήματα»

Ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή ζητούσαν άσκηση ποινικών διώξεων σε βαθμό κακουργήματος.

Όπως δήλωσε: «Ευθύς εξαρχής υποστηρίζαμε την άσκηση ποινικών διώξεων σε βαθμό κακουργήματος εξαιτίας της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, από την οποία προήλθαν θάνατοι. Τα εγκλήματα αυτά τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη και χρηματικές ποινές».

Η κατάθεση του υδραυλικού που «καίει» τον ιδιοκτήτη

Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να έπαιξε η κατάθεση υδραυλικού που είχε εγκαταστήσει την υπόγεια σωλήνωση στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, επρόκειτο για προχειροδουλειά, χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και υπό πίεση.

Η κατάθεση του υδραυλικού

Εργασίες στις σωληνώσεις φέρονται να έγιναν το 2008 και το 2019.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η δημοσιογράφος του Star Τασούλα Παπανικολάου ο ίδιος κατέθεσε:

«Όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις, είδα ότι είχαν σκάψει έναν λάκκο. Μου είπε ο ιδιοκτήτης να ρίξω έναν σωλήνα από τη δεξαμενή έως τον τοίχο. Του εξήγησα ότι δεν γίνεται έτσι, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, μονώσεις και ειδικές διαδικασίες. Εκείνος μου απάντησε: “Εγώ δεν σε πληρώνω; Κάνε αυτό που σου λέω”. Έτσι αναγκάστηκα να το κάνω».

Οργή συγγενών θυμάτων

Συγγενής θύματος, εξέφρασε την αγανάκτησή του για τις αποκαλύψεις: «Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει τίποτα. Οι σωλήνες αυτές πρέπει να είναι επιφανειακές, με αισθητήρες και συνεχή έλεγχο. Εδώ τις έβαλαν από κάτω, χωρίς να ξέρουν τι φτιάχνουν».

Οι υπόγειες σωληνώσεις στις εγκαταστάσεις της Βιολάντα

Τι δείχνουν τα τεχνικά στοιχεία

Η εγκατάσταση και ο έλεγχος των υπόγειων σωληνώσεων δείχνουν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ότι δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Όπως εξήγησε μηχανολόγος μηχανικός, η τοποθέτηση σωλήνων υγραερίου απαιτεί αυστηρές προδιαγραφές και επίβλεψη, ενώ ακόμα και με γυμνό μάτι φαίνεται ότι υπήρχε σοβαρή διάβρωση.

Στο κάδρο της έρευνας και άλλα πρόσωπα

Η Εισαγγελέας Τρικάλων έχει στα χέρια της τα στοιχεία της μέχρι τώρα έρευνας. Στο κάδρο μπαίνουν, εκτός από τον ιδιοκτήτη, και όσοι υπέγραψαν μελέτες και άδειες, τόσο ιδιώτες όσο και δημόσιοι υπάλληλοι.

Ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων σημείωσε ότι οι ποινικές διώξεις θα πρέπει να επεκταθούν και στα πρόσωπα που υπέγραψαν τις μηχανολογικές μελέτες, τις μελέτες πυροπροστασίας, αλλά και στους δημόσιους λειτουργούς που αδειοδότησαν και όφειλαν να ελέγχουν την εγκατάσταση.

Το «υπόγειο–φάντασμα» και τα μέτρα πυρασφάλειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχουν διαπιστωθεί ανύπαρκτοι έλεγχοι, δύο αδήλωτες δεξαμενές από τις οκτώ συνολικά, αλλά και ένα «υπόγειο–φάντασμα» 400 τετραγωνικών μέτρων.

Εάν ο χώρος αυτός είχε δηλωθεί, τα συνολικά τετραγωνικά του εργοστασίου θα ξεπερνούσαν τα 3.500, όριο πάνω από το οποίο ο νόμος επιβάλλει αυστηρότερα μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας.

Αυτό το στοιχείο εξετάζεται ως κρίσιμο για τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούσαν στο εργοστάσιο.

Προθεσμία για να απολογηθεί στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Όπως μετέδωσε επίσης η ανταποκρίτρια του Star Δήμητρα Τζιότζιου ο ιδιοκτήτης πέρασε την πόρτα του ανακριτή λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα σήμερα, όπου παρέμεινε 1 ώρα. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη.

Μέχρι την απολογία του θα παραμείνει κρατούμενος.