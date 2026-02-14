Χάρης Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με τον ήχο στον Β’ Ημιτελικο της Eurovision

«Μα δεν μπορούν να δώσουν ήχο από την κονσόλα;»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.02.26 , 13:20 Ανθή Βούλγαρη: «Τα πρώτα μου γενέθλια ως μαμά» - Η τούρτα που έσβησε
14.02.26 , 13:10 Εξαφάνιση Λόρα: Εντοπίστηκε σήμα από το κινητό της στο Βερολίνο
14.02.26 , 12:41 Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα
14.02.26 , 12:17 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές καταιγίδες
14.02.26 , 11:59 Ιωάννα Μαλέσκου: Ο λόγος που δάκρυσε ανήμερα των γενεθλίων της!
14.02.26 , 11:33 Λεωφόρος Σχιστού: Οδηγός πήγαινε με όπισθεν για 1,5 χιλιόμετρο!
14.02.26 , 11:33 «Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
14.02.26 , 11:21 Χάρης Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με τον ήχο στον Β’ Ημιτελικο της Eurovision
14.02.26 , 11:04 Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 12:00 λόγω έργων
14.02.26 , 10:44 Χρηστίδου: «Όταν έχεις αγάπη στη ζωή σου, δε χρειάζεσαι απαραίτητα έρωτα»
14.02.26 , 10:43 «Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχοφ στον νέο χώρο ΦΙΑΤ
14.02.26 , 09:48 Ταξίδια στο εξωτερικό για ζευγάρια: 2+1 προορισμοί για ερωτευμένους
14.02.26 , 09:48 Αγίου Βαλεντίνου: Πέντε ερωτικά τραγούδια αφιερωμένα σε εκείνον
14.02.26 , 09:18 Διανυκτέρευσαν στο Σύνταγμα οι αγρότες: Νέα κινητοποίηση σήμερα πριν φύγουν
14.02.26 , 09:05 Skoda Kamiq: Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να το αποκτήσεις
Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19, οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Cash or Trash: Ένας γνώριμος πωλητής ψάχνει νέο αγοραστή
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε την εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β’ Ημιτελικο της Eurovision
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάρης Βαρθακούρης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον ήχο στον Β' Ημιτελικό του Sing For Greece 2026 μέσω Twitter.
  • Ο αδερφός του, Good Job Nicky, κέρδισε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision 2026 με το κομμάτι Dark Side of the Moon.
  • Ο Χάρης τόνισε ότι τα περισσότερα τραγούδια είχαν κακό ήχο, συγκρίνοντάς τον με ήχο από κινητό.
  • Η αναφορά του Χάρη για τον ήχο αφορούσε την εμφάνιση της Mikay, όχι του αδελφού του.
  • Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Ο Χάρης Βαρθακούρης ξέσπασε με αναρτήσεις του στο Twitter, παρακολουθώντας τον Β’ Ημιτελικό του Sing For Greece 2026 για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026.

Eurovision 2026: Η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β' Ημιτελικό

Μάλιστα, στον Β' Ημιτελικό, ο αδερφός του Good Job Nicky ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το κομμάτι Dark Side of the Moon, καταφέρνοντας να κερδίσει το «εισιτήριο» για τον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Ο Good Job Nicky στη σκηνή του Sing For Greece 2026

Ο Good Job Nicky στη σκηνή του Sing For Greece 2026 /Φωτογραφία ΕΡΤ

Ωστόσο, ο μεγάλος γιος του Γιάννη Πάριου δεν μπόρεσε να απολαύσει τα 14 υποψήφια τραγούδια όπως θα ήθελε, λόγω προβλήματος που σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχε με τον ήχο. Ο ίδιος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το τεχνικό ζήτημα γράφοντας: «Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; Είναι σαν να έχει πάει φίλος και με παίρνει από το κινητό του!».

Good Job Nicky: Η ηλικία, το βιογραφικό και το τραγούδι για τη Eurovision

Βέβαια, κάποιοι νόμιζαν ότι αναφερόταν στην εμφάνιση του αδελφού του -και φαβορί- Good Job Nicky ή αλλιώς Νικόλα Βαρθακούρη, ωστόσο ο καλλιτέχνης τόνισε πως αναφερόταν στην εμφάνιση της Mikay.

Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, Good Job Nicky, Γιάννης Πάριος & Χάρης Βαρθακούρης

Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, Good Job Nicky, Γιάννης Πάριος & Χάρης Βαρθακούρης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Έγραψα για τον ήχο στο 2ο τραγούδι. Στη σκηνή ήταν η Μikay. Ο ήχος, στην πλειοψηφία της βραδιάς, ήταν κακός. Ήταν σαν "από την αίθουσα" κι όχι "από την κονσόλα". Σε κάποια τραγούδια η ήχος "βελτιώθηκε" μετά το ρεφρέν ή κι αργότερα. Ελάχιστοι είχαν καλό ήχο σε όλο το τραγούδι», ξεκαθάρισε ο Χάρης Βαρθακούρης.

Χάρης Βαρθακούρης: Η ανάρτηση με τα αδέρφια του - Οι ευχές για τις γιορτές

Παρά τα προβλήματα, ο Good Job Nicky πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, ενώ δεν αποκλείεται να είναι αυτός που θα βρεθεί τον Μάιο στην Αυστρία για την Eurovision.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
XΑΡΗΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ
 |
GOOD JOB NICKY
 |
SING FOR GREECE 2026
 |
DARK SIDE OF THE MOON
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top