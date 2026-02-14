Χάρης Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με τον ήχο στον Β’ Ημιτελικο της Eurovision

Ο Χάρης Βαρθακούρης ξέσπασε με αναρτήσεις του στο Twitter, παρακολουθώντας τον Β’ Ημιτελικό του Sing For Greece 2026 για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026.

Μάλιστα, στον Β' Ημιτελικό, ο αδερφός του Good Job Nicky ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το κομμάτι Dark Side of the Moon, καταφέρνοντας να κερδίσει το «εισιτήριο» για τον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Ο Good Job Nicky στη σκηνή του Sing For Greece 2026 /Φωτογραφία ΕΡΤ

Ωστόσο, ο μεγάλος γιος του Γιάννη Πάριου δεν μπόρεσε να απολαύσει τα 14 υποψήφια τραγούδια όπως θα ήθελε, λόγω προβλήματος που σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχε με τον ήχο. Ο ίδιος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το τεχνικό ζήτημα γράφοντας: «Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; Είναι σαν να έχει πάει φίλος και με παίρνει από το κινητό του!».

Βέβαια, κάποιοι νόμιζαν ότι αναφερόταν στην εμφάνιση του αδελφού του -και φαβορί- Good Job Nicky ή αλλιώς Νικόλα Βαρθακούρη, ωστόσο ο καλλιτέχνης τόνισε πως αναφερόταν στην εμφάνιση της Mikay.

Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, Good Job Nicky, Γιάννης Πάριος & Χάρης Βαρθακούρης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Έγραψα για τον ήχο στο 2ο τραγούδι. Στη σκηνή ήταν η Μikay. Ο ήχος, στην πλειοψηφία της βραδιάς, ήταν κακός. Ήταν σαν "από την αίθουσα" κι όχι "από την κονσόλα". Σε κάποια τραγούδια η ήχος "βελτιώθηκε" μετά το ρεφρέν ή κι αργότερα. Ελάχιστοι είχαν καλό ήχο σε όλο το τραγούδι», ξεκαθάρισε ο Χάρης Βαρθακούρης.

Παρά τα προβλήματα, ο Good Job Nicky πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, ενώ δεν αποκλείεται να είναι αυτός που θα βρεθεί τον Μάιο στην Αυστρία για την Eurovision.