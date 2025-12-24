Χάρης Βαρθακούρης: Η ανάρτηση με τα αδέρφια του - Οι ευχές για τις γιορτές

Οι τέσσερις γιοι του Γιάννη Πάριου σε μία φωτογραφία

Δείτε όσα είχε πει ο Γιάννης Πάριος για τους γιους του στον Νίκο Χατζηνικολάου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οικογενειακά θα περάσει ο Χάρης Βαρθακούρης τα Χριστούγεννα, αφού εκτός από τη σύζυγό του Αντελίνα Βαρθακούρη και τις κόρες τους, στο πλευρό του βρίσκονται και τα τρία αδέρφια του.

Χάρης Βαρθακούρης: Οι φωτογραφίες από τον θρησκευτικό γάμο με την Αντελίνα

Το απόγευμα της Παραμονής των Χριστουγέννων ο Χάρης Βαρθακούρης δημοσίευσε φωτογραφία του με τα αδέρφια του, Θανάση, Good Job Nicky κι Άγγελο - Μιχαήλ.

«Επιτέλους ΟΛΟΙ μαζί! Ανήμερα της παραμονής. Χρόνια πολλά σε όλους», έγραψε ο Χάρης Βαρθακούρης στην ανάρτησή του στο Instagram.

Η ανάρτηση του Χάρη Βαρθακούρη 

Γιάννης Πάριος: «Μετανιώνω τώρα που δεν είχα χρόνο να αφιερώσω στα παιδιά μου»

Σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Γιάννης Πάριος είχε μιλήσει για τους δύο γάμους του και την πατρότητα. 

Βαρθακούρης: «Η Λιόνα έχει εκπληκτική φωνή»- Η σχέση της με τον παππού της

Ο πρώτος γάμος του Γιάννη Πάριου ήταν με τη Ντίνα Μαρκοπούλου κι ο δεύτερος με τη γνωστή ηθοποιό Σοφία Αλιμπέρτη. «Πρώτα από όλα παντρεύεσαι έναν άνθρωπο γιατί τον αγαπάς.

Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, Good Job Nicky, Γιάννης Πάριος & Χάρης Βαρθακούρης

Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, Good Job Nicky, Γιάννης Πάριος & Χάρης Βαρθακούρης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Δεύτερον παντρεύεσαι μια γυναίκα εάν έχεις κάνει παιδιά μαζί της, σεβόμενος τα παιδιά. Γιατί όταν σέβεσαι τη μάνα τους, σέβεσαι εκείνα και τον εαυτό σου. Κατά τα άλλα δεν ξέρω τι να σου πω.

Ο Γιάννης Πάριος αγκαλιά με τους τρεις γιους του!

Ο γάμος ποτέ δε μου πήγαινε. Δε μου πήγαινε ή μάλλον εγώ δεν του πήγαινα ή δεν τον πήγαινα. Έπαιξε μεγάλο ρόλο το επάγγελμα σε αυτό. Μετανιώνω τώρα που δεν είχα χρόνο να αφιερώσω στα παιδιά μου. Αφιέρωνα όλη μου την αγάπη, αλλά δούλεψα τόσο πολύ, τόσο πολύ, που δεν είχα χρόνο…τώρα έχω τέσσερις φίλους όχι τέσσερα παιδιά», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Πάριος.

