Βαρθακούρης: «Η Λιόνα έχει εκπληκτική φωνή»- Η σχέση της με τον παππού της

Χάρης Βαρθακούρης: «Και οι δύο μου κόρες έχουν καλή φωνή, απλά η μικρή έχει καταπλητική φωνή. Δε θα ήθελα να γίνει τραγουδίστρια»/ βίντεο Happy Day

Ο Χάρης Βαρθακούρης μίλησε για τις κόρες του, Μελωδία και Λιόνα, τη σχέση τους με το τραγούδι και τις τηλεοπτικές προτάσεις που έχουν γίνει στον ίδιο και τη σύζυγό του, Αντελίνα Βαρθακούρη.

«Έχω σκεφτεί ότι σε κάποια χρόνια θα σταματήσω το τραγούδι. Δε νομίζω ότι θα αντέχω να τραγουδάω μέχρι τα 70. Δεν είναι μορφή προς τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ζει από το τραγούδι. Ελπίζω να μην ακουστεί περίεργα αυτό. Θα ήθελα όμως να ζω τη ζωή του παππού. Θα ήθελα να έχω μπουχτίσει, αν γίνεται, από το τραγούδι και θα ήθελα να είμαι κάπου ήρεμα, στην εξοχή, αν γίνεται, και να χαίρομαι τα εγγόνια μου. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Μακάρι να τα καταφέρω», εξομολογήθηκε στην εκπομπή Happy Day.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως και οι δύο κόρες τους έχουν καλή φωνή. «Απλά η μικρή έχει εκπληκτική φωνή. Δεν πηγαίνει σε ωδείο. Θα την πάω όταν μου το ζητήσει, δε μου το έχει ζητήσει. Δε θα ήθελα να γίνει τραγουδίστρια. Δε θα της σταθώ εμπόδιο, θέλω να είναι ευτυχισμένη. Ακούγεται κλισέ, αλλά αυτό θέλω. Ας κάνει ό,τι γουστάρει κι όταν μου πει “μπαμπά θέλω μαθήματα φωνητικής θα βρω τον καλύτερο”», είπε.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος, «κατουριέται πάνω του» όταν ακούει την εγγονή του να τραγουδάει.

«Καμιά φορά ο παππούς θα πει στη Λιόνα “για να σ’ ακούσω, για πες μου κάτι” και της Λιόνας της αρέσει να της κάνουν δεύτερες, οπότε έτσι τα βρίσκει με τον παππού», αποκάλυψε.

Για τον χαρακτήρα των δύο κοριτσιών, ο Χάρης Βαρθακούρης περιέγραψε τη Λιόνια ως «έξω καρδιά που όταν μπαίνει σ’ έναν χώρο τον φωτίζει σ’ ένα λεπτό» και τη Μελωδία ως «ντροπαλή, κυρία και μη μου άπτου».

Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη με τις κόρες τους, το 2018/ NDP

Τέλος, ανέφερε πως δέχτηκαν με τη σύζυγό του, Αντελίνα Βαρθακούρη, τηλεοπτικές προτάσεις, τις οποίες αρνήθηκαν. «Δεν μπορώ να πω σε τίποτα ότι έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Το μόνο που θα ξαναέκανα μαζί με τη σύζυγό θα ήταν πάλι ταξιδιωτικό. Αν μας έλεγαν “θέλετε να κάνετε ένα Globetrotters 2;”, θα το έκανα», εξομολογήθηκε.

Αποκάλυψε ακόμη, πως η Αντελίνα Βαρθακούρη δέχτηκε πρόταση για την εκπομπή «Real View». «Ήταν μεσημεριανή η εκπομπή που σημαίνει ότι θα έπρεπε να φεύγει πολύ πρωί και να επιστρέφει αργά το απόγευμα, ώρες που έχουμε πει ότι ακόμα ανήκουν στα παιδιά μας. Άμα υπάρχουν άντρες που έχουν δυνατότητα – για ένα διάστημα, δε λέω για πάντα- να παρέχουν στην οικογένειά τους αυτά που χρειάζονται, ώστε η γυναίκα να είναι δίπλα στα παιδιά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που μπορεί να είναι ευαίσθητη, δε βλέπω τίποτα μεμπτό και τίποτα κακό», εξήγησε.

Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη, το 2017/ NDP

Κατέληξε λέγοντας πως δεν έχει πρόβλημα να δει τη σύζυγό του στην τηλεόραση, ως καλεσμένη αλλά ως «υπάλληλο καναλιού λίγο μου κακοφαίνεται ακόμα. Θα δούμε, όμως, ποτέ δε λέω όχι».

Ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2010 και το 2013 πραγματοποίησαν τον θρησκευτικό τους γάμο. Οι κόρες τους, Μελωδία και Λιόνα είναι 15 ετών και 13 ετών αντίστοιχα.

