Βαρθακούρης: «Η Λιόνα έχει εκπληκτική φωνή»- Η σχέση της με τον παππού της

Τι θα ξαναέκανε τηλεοπτικά με τη σύζυγό του, Αντελίνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 14:54 Νατάσα Θεοδωρίδου: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον αδερφό της, Θαλή
05.11.25 , 14:43 Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στη Γλυφάδα με τον γιο της Ερμή και τον νονό του
05.11.25 , 14:42 Σμαράγδα Καρύδη: «Η περούκα της Ντάλιας έχει χτενιστεί & θα την ξαναφορέσω»
05.11.25 , 14:28 Έρχονται τα τρένα – εξπρές στην Ευρώπη: Από Αθήνα στη Σόφια σε 6 ώρες!
05.11.25 , 14:25 Σαλαμίνα: «Κάτι Πήγε Στραβά και τη σκότωσαν»
05.11.25 , 14:19 Μαραθώνιος 2025: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν το Σαββατοκύριακο
05.11.25 , 14:01 Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
05.11.25 , 13:58 Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Αναδιώτη: Πέθανε ο πατέρας του
05.11.25 , 13:53 Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Το όνειρο για οικογένεια ο Θεός μας το έφερε τώρα»
05.11.25 , 13:26 Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»
05.11.25 , 13:15 Shein: Άνοιξε στο Παρίσι το πρώτο φυσικό κατάστημα στον κόσμο!
05.11.25 , 13:07 Φοινικούντα: Νέα κατάθεση του ανιψιού, η τέταρτη κατά σειρά
05.11.25 , 13:01 Τζόναθαν Μπέιλι: Ο πιο σέξι άντρας του 2025 σύμφωνα με το People
05.11.25 , 12:56 Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - «Αλλαχού Ακμπάρ» φώναζε ο οδηγός
05.11.25 , 12:54 Τα Φαντάσματα: Η δημιουργία των περίτεχνων κοστουμιών
Αγνώριστη η Κόνι Μεταξά - Έγινε μελαχρινή!
Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»
Φάρμα - Sneak preview: «Βαγγέλη σήμερα θα κοιμηθείς σπίτι σου!»
Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στη Γλυφάδα με τον γιο της Ερμή και τον νονό του
Σμαράγδα Καρύδη: «Η περούκα της Ντάλιας έχει χτενιστεί & θα την ξαναφορέσω»
Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Δε θυμάμαι γιατί είχαμε τσακωθεί, δεν υπήρχε λόγος»
Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - «Αλλαχού Ακμπάρ» φώναζε ο οδηγός
Σεισμός ταρακούνησε την Ξάνθη - Εκκενώθηκαν σχολεία
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Αναδιώτη: Πέθανε ο πατέρας του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Χάρης Βαρθακούρης: «Και οι δύο μου κόρες έχουν καλή φωνή, απλά η μικρή έχει καταπλητική φωνή. Δε θα ήθελα να γίνει τραγουδίστρια»/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χάρης Βαρθακούρης μίλησε για τις κόρες του, Μελωδία και Λιόνα, τη σχέση τους με το τραγούδι και τις τηλεοπτικές προτάσεις που έχουν γίνει στον ίδιο και τη σύζυγό του, Αντελίνα Βαρθακούρη

«Έχω σκεφτεί ότι σε κάποια χρόνια θα σταματήσω το τραγούδι. Δε νομίζω ότι θα αντέχω να τραγουδάω μέχρι τα 70.  Δεν είναι μορφή προς τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ζει από το τραγούδι. Ελπίζω να μην ακουστεί περίεργα αυτό. Θα ήθελα όμως να ζω τη ζωή του παππού. Θα ήθελα να έχω μπουχτίσει, αν γίνεται, από το τραγούδι και θα ήθελα να είμαι κάπου ήρεμα, στην εξοχή, αν γίνεται, και να χαίρομαι τα εγγόνια μου. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Μακάρι να τα καταφέρω», εξομολογήθηκε στην εκπομπή Happy Day.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως και οι δύο κόρες τους έχουν καλή φωνή. «Απλά η μικρή έχει εκπληκτική φωνή. Δεν πηγαίνει σε ωδείο. Θα την πάω όταν μου το ζητήσει, δε μου το έχει ζητήσει. Δε θα ήθελα να γίνει τραγουδίστρια. Δε θα της σταθώ εμπόδιο, θέλω να είναι ευτυχισμένη. Ακούγεται κλισέ, αλλά αυτό θέλω. Ας κάνει ό,τι γουστάρει κι όταν μου πει “μπαμπά θέλω μαθήματα φωνητικής θα βρω τον καλύτερο”», είπε.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος, «κατουριέται πάνω του» όταν ακούει την εγγονή του να τραγουδάει. 

«Καμιά φορά ο παππούς θα πει στη Λιόνα “για να σ’ ακούσω, για πες μου κάτι” και της Λιόνας της αρέσει να της κάνουν δεύτερες, οπότε έτσι τα βρίσκει με τον παππού», αποκάλυψε.

Χάρης Βαρθακούρης: «Με την Αντελίνα είμαστε καλύτερα από ποτέ!»

Για τον χαρακτήρα των δύο κοριτσιών, ο Χάρης Βαρθακούρης περιέγραψε τη Λιόνια ως «έξω καρδιά που όταν μπαίνει σ’ έναν χώρο τον φωτίζει σ’ ένα λεπτό» και τη Μελωδία ως «ντροπαλή, κυρία και μη μου άπτου».

Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη με τις κόρες τους, το 2018/ NDP

Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη με τις κόρες τους, το 2018/ NDP

Τέλος, ανέφερε πως δέχτηκαν με τη σύζυγό του, Αντελίνα Βαρθακούρη, τηλεοπτικές προτάσεις, τις οποίες αρνήθηκαν. «Δεν μπορώ να πω σε τίποτα ότι έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Το μόνο που θα ξαναέκανα μαζί με τη σύζυγό θα ήταν πάλι ταξιδιωτικό. Αν μας έλεγαν “θέλετε να κάνετε ένα Globetrotters 2;”, θα το έκανα», εξομολογήθηκε.

Αποκάλυψε ακόμη, πως η Αντελίνα Βαρθακούρη δέχτηκε πρόταση για την εκπομπή «Real View». «Ήταν μεσημεριανή η εκπομπή που σημαίνει ότι θα έπρεπε να φεύγει πολύ πρωί και να επιστρέφει αργά το απόγευμα, ώρες που έχουμε πει ότι ακόμα ανήκουν στα παιδιά μας. Άμα υπάρχουν άντρες που έχουν δυνατότητα – για ένα διάστημα, δε λέω για πάντα- να παρέχουν στην οικογένειά τους αυτά που χρειάζονται, ώστε η γυναίκα να είναι δίπλα στα παιδιά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που μπορεί να είναι ευαίσθητη, δε βλέπω τίποτα μεμπτό και τίποτα κακό», εξήγησε. 

Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη, το 2017/ NDP

Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη, το 2017/ NDP

Κατέληξε λέγοντας πως δεν έχει πρόβλημα να δει τη σύζυγό του στην τηλεόραση, ως καλεσμένη αλλά ως «υπάλληλο καναλιού λίγο μου κακοφαίνεται ακόμα. Θα δούμε, όμως, ποτέ δε λέω όχι».

Ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2010 και το 2013 πραγματοποίησαν τον θρησκευτικό τους γάμο. Οι κόρες τους, Μελωδία και Λιόνα είναι 15 ετών και 13 ετών αντίστοιχα.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
XΑΡΗΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ
 |
ΑΝΤΕΛΙΝΑ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗ
 |
ΚΟΡΕΣ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top