Τροχός της Τύχης: «Τι θα κάνω;» - Ο Βαγγέλης βρήκε τον γρίφο - Εσύ;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 24/12/2025 στο Star, ο Βαγγέλης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Τι θα κάνω;», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Ρ και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.
Παρότι δε βρήκε αρκετά γράμματα, όσα «εντόπισε» βοήθησαν τον Βαγγέλη να λύσει τον γρίφο.
Εσύ με αυτά τα γράμματα μπορείς να κάνεις ό,τι κι ο παίκτης; Προσπάθησε τώρα!
