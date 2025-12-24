Τροχός της Τύχης: «Τι θα κάνω;» - Ο Βαγγέλης βρήκε τον γρίφο - Εσύ;

Δεν ήταν δύσκολος ο γρίφος παρά τα γράμματα στον πίνακα

Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Προβλέψεις Άση Μπήλιου: Το 2026 είναι η «χρονιά 1» - Τι θα φέρει στα ζώδια
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Χάρης Βαρθακούρης: Η ανάρτηση με τα αδέρφια του - Οι ευχές για τις γιορτές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 24/12/2025 στο Star, ο Βαγγέλης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.   

Τροχός της Τύχης: «Τι θα κάνω;» - Ο Βαγγέλης βρήκε τον γρίφο - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Τι θα κάνω;», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Ρ και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.     

Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα βρήκε την «Ίδια κατάληξη» - Εσύ;

Τροχός της Τύχης: «Τι θα κάνω;» - Ο Βαγγέλης βρήκε τον γρίφο - Εσύ;

Παρότι δε βρήκε αρκετά γράμματα, όσα «εντόπισε» βοήθησαν τον Βαγγέλη να λύσει τον γρίφο

Τροχός της Τύχης: «Γη και φύση» - Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο;

Εσύ με αυτά τα γράμματα μπορείς να κάνεις ό,τι κι ο παίκτης; Προσπάθησε τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
