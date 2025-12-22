Τροχός της Τύχης: «Γη και φύση» - Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο;

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 22/12/2025 στο Star, η Άννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Γη και φύση» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα, δυστυχώς δε βοήθησαν την Άννα να λύσει τον γρίφο!

Εσύ μπορείς να εντοπίσεις τις δύο λέξεις; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης