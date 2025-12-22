Τροχός της Τύχης: «Γη και φύση» - Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο;

Δε βοήθησαν τα γράμματα στον πίνακα την Άννα

22.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: «Γη και φύση» - Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο;
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων
Απολύθηκε ο Stef Παπαδόπουλος μετά την καταγγελία του εναντίον του Μαζωνάκη
Παπαθωμά - Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Καρύδη: «O Ξαρχάκος ήταν από τις μεγαλύτερες σχέσεις μου after Μαρκουλάκη»
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Κτηματολόγιο: Εκατομμύρια στρέμματα κινδυνεύουν να περάσουν στο Δημόσιο!
Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Η τρυφερή ανάρτηση και οι ευχές αγάπης
Τι να βάλεις στο ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς- Χριστουγέννων
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 22/12/2025 στο Star, η Άννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: «Γη και φύση» - Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο;

Η κατηγορία ήταν «Γη και φύση» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.     

Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;

Τροχός της Τύχης: «Γη και φύση» - Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο;

Τα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα, δυστυχώς δε βοήθησαν την Άννα να λύσει τον γρίφο! 

Τροχός της Τύχης: Το λάθος φωνήεν έκανε τη...ζημιά!

Εσύ μπορείς να εντοπίσεις τις δύο λέξεις; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
