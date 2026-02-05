Πένθος για τη Νίκη Κάρτσωνα - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

«Ό,τι είμαι είναι και από εσένα. Καλό παράδεισο μαμά»

05.02.26 , 13:14 Πένθος για τη Νίκη Κάρτσωνα - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
Νίκη Κάρτσωνα: Απόσπασμα από πρόσφατη συνέντευξή της στο διαδικτυακό Podcast της Σοφίας Τουντούρη/ βίντεο Happy Day στις 30/12/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η Nίκη Κάρτσωνα έκανε γνωστό πως η μητέρα της «έφυγε» από τη ζωή, αποχαιρετώντας την με πολύ τρυφερά λόγια.

Σε μια φωτογραφία που απαθανατίζεται η μητέρα της με τις τρεις της κόρες, σε πιο νεαρή ηλικία, το πρώην μοντέλο έγραψε:

«Είμαι η Νίκη η κόρη της Τζένης..

Και είναι η Βάσω και η Μαρία οι κόρες της Τζένης

Τίτλος -Παράσημο… 
Τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της, αδερφή της, φίλη της, θεία της γνωστή της…

Τα λόγια μικρά και λίγα..  οι λέξεις φτωχές για όλα αυτά που ήσουν για αυτά που έκανες και για εκείνα που πρόσεφερες… 
Μια προσφορά η ζωή σου γεμάτη αγώνες, μάχες, χαρές, λύπες, μα πάντα εκεί γεμάτη δύναμη και θάρρος.. πάντα γενναία να ανοίγεις δρόμους και να μας δείχνεις πως γίνεται αυτό.. 
Ενα βλέμμα σου ήταν αρκετό για καύσιμο και για βάλσαμο στις ψυχές μας …
Μια αγκαλιά και ένα χάδι… 

Κοιτάω τα μάτια σας και είναι γεμάτα πόνο θλίψη στεναχώρια και αγάπη…
Αγάπη για την Τζενη γιατί η τζενη ζει και ζει μέσα από την αγάπη και την προσφορά…

Θέλω να μας οδηγείς και να μας καθοδηγείς
Θέλω να μας ανοίγεις δρόμους και να μας τους φωτίζεις 
Θέλω να είσαι εδώ και θα είσαι γιατί το τόσο πολύ που ήσουν αφήνει ένα τεράστιο κενό …. 

Γιατί ότι είμαι είναι και από εσένα 
Και ότι έκανα είναι και για εσένα 
Και ότι θα προσφέρω, θα είναι από εσένα

Καλό ταξίδι
Καλό παράδεισο μαμά».

Πριν από μερικά χρόνια και συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2019, η Νίκη Κάρτσωνα είχε χάσει τον μπαμπά της. 

Δύσκολες ώρες για τη Νίκη Κάρτσωνα: «Δε θα ξαναπώ ποτέ μπαμπά»

H Νίκη Κάρτσωνα έγινε γνωστή από τα καλλιστεία και ασχολήθηκε με το modelling τη δεκαετία του ’90 και αρχές του 2000.

Νίκη Κάρτσωνα - Ελένη Μενεγάκη στην εκπομπή "Καφές με την Ελένη", το 2007/ NDP

Είναι παντρεμένη από το 2007 με τον πρώην πρώην μπασκετμπολίστα Νίκο Χατζή, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στην Καλαμάτα, από όπου κατάγονται και οι δύο και η σχέση τους μετρά τουλάχιστον 30 χρόνια. 

H Nίκη Κάρτσωνα, εδώ και χρόνια απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως διατηρεί πολύ ενεργούς τους λογαριασμούς της στα social media. Tο πρώην μοντέλο είναι επιχειρηματίας, διατηρώντας τρία καταστημάτων ρούχων σε Κηφισιά και Καλαμάτα, που φέρουν το όνομά της. 

