Παπαχαραλάμπους: «Διαγνώστηκα με αυτοάνοσο. Είχα έντονους πόνους»

Για το αυτοάνοσο με το οποίο διαγνώσθηκε πριν από έναν χρόνο αλλά και την καθημερινότητά της ως εργαζόμενη μητέρα μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

«Πριν από έναν χρόνο διαγνώστηκα με το αυτοάνοσο αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Για πολύ καιρό, κάποια χρόνια, είχα πάρα πολύ έντονους πόνους σε όλο το σώμα, δηλαδή αρθρώσεις, σπονδυλική στήλη, αυχένα. Οι πόνοι χειροτέρευαν μέχρι που άρχισα να μην μπορώ να κάνω πράγματα. Μου επηρέαζε την καθημερινότητα. Μείωσε την κινητικότητά μου, δεν μπορούσα να γυρίσω, να σκύψω, να βάλω παπούτσια. Περπατούσα στον δρόμο και φοβόμουν μη ληθούν τα κορδόνια μου, γιατί δεν είχα τρόπο να τα δέσω», περιέγραψε η ηθοποιός στην εκπομπή Happy Day.

Για πολύ καιρό, η ίδια θεωρούσε πως το πρόβλημά της σχετιζόταν με τη σκολίωση και την επέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα. «Αυτό καθυστέρησε και τη διάγνωση. Έκανα ειδικές εξετάσεις και έπεσα σε καλό γιατρό. Χρειάστηκε να πάρω αγωγή, κάποια φάρμακα που λέγονται βιολογικοί παράγοντες. Είναι αγωγή χρόνια», αποκάλυψε.

Η ηθοποιός πρόσθεσε πως δεν είναι ιατρικά γνωστοί οι παράγοντες που προκαλούν τα αυτοάνοσα. «Αυτό το αυτοάνοσο δεν το ήξερα. Όταν το έμαθα, είδα ότι το έχουν πολλοί άνθρωποι και πως πολλοί επίσης δεν ξέρουν ότι το έχουν. Νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο».

«Ανακουφίστηκα με τη διάγνωση. Για καιρό άκουγα ότι δεν είναι τίποτα, ενώ έβλεπα τον εαυτό μου να καταρρέει», εξήγησε.

Παπαχαραλάμπους: «Με θέατρο, τηλεόραση, εμμηνόπαυση και δύο παιδιά χαώνομαι πολύ»

Οι γιοι της με τον Φάνη Μουρατίδη είναι 17 και 16 χρόνων και η ηθοποιός κάνει φέτος και θέατρο και τηλεόραση. Παίζει στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί» και στη θεατρική παράσταση «Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άνδρα της».

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους -Φάνης Μουρατίδης, το 2022/ NDP

«Είναι ωραίο να τρέχεις, σημαίνει ότι είσαι υγιής και μπορείς και κάπως τα καταφέρνεις […]. Καμιά φορά χαώνομαι πάρα πολύ, δηλαδή είναι φορές που ξεκινάω να κάνω κάτι και λέω “τώρα εγώ τι ξεκίνησα να κάνω;”. Είναι πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι και η εμμηνόπαυση που το κάνει αυτό, αλλά μετά λέω “εντάξει θα το βρω”», περιέγραψε η ηθοποιός.

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο Happy Day

«Προσπαθώ τα τελευταία χρόνια να μην είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου, αλλά είμαι και… αυτό με κάνει να γίνομαι πιο αναβλητική», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, παραδέχτηκε πως έχει κάνει δύο κύκλους ψυχοθεραπείας, η μία όταν ήταν 25 χρόνων και η δεύτερη πριν από 5 χρόνια όταν ξεκίνησε το #metoo. «Ήταν για μένα απαραίτητο, για να μπορέσω να αντέξω», σημείωσε.

«Πιστεύω ότι έφερε αποτέλεσμα στον χώρο του θεάτρου, γιατί κάποιες συμπεριφορές δεν είναι πια αποδεκτές. Η ουσία ήταν οι νέοι άνθρωποι να μάθουν ότι... μέχρι εδώ. Το πρόβλημα ήταν ότι όλα ήταν αποδεκτά. Δεν είναι αποδεκτά και πρέπει να μπαίνει ένα όριο», κατέληξε.

