Παπαχαραλάμπους: «Διαγνώστηκα με αυτοάνοσο. Είχα έντονους πόνους»

Τι είπε για το metoo και την ψυχοθεραπεία που έκανε για αντέξει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 13:58 Ματθίλδη Μαγγίρα: Κατακεραυνώνει τον Τριαντάφυλλο
05.02.26 , 13:48 Κατερίνα Βρανά: «Μπράβο στην ΕΡΤ που επέλεξε άτομο με αναπηρία»
05.02.26 , 13:36 Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων: Κατηγορείται για κατασκοπεία
05.02.26 , 13:23 MasterChef: Τα κλάματα του Γιώργου στο συμβούλιο και τα απογοητευτικά πιάτα
05.02.26 , 13:17 Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ
05.02.26 , 13:14 Πένθος για τη Νίκη Κάρτσωνα - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
05.02.26 , 13:01 Τροχαίο με έναν νεκρό στη Θηβών - Χαλκίδας: Σμπαράλια το αυτοκίνητό του
05.02.26 , 12:49 Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
05.02.26 , 12:35 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ- Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος
05.02.26 , 12:34 Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας εντόπισε τον 64χρονο που είχε εξαφανιστεί
05.02.26 , 12:30 Παπαχαραλάμπους: «Διαγνώστηκα με αυτοάνοσο. Είχα έντονους πόνους»
05.02.26 , 12:16 Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
05.02.26 , 12:07 Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ
05.02.26 , 11:55 Εύκολη συνταγή για κέικ με γεύση μπισκότο και γλάσο από φρούτα του δάσους
05.02.26 , 11:25 Αθηναϊκός Qualco: Με το βλέμμα στους «4» της Ευρώπης
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων: Κατηγορείται για κατασκοπεία
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ
Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ
Άση Μπήλιου: Ο Ουρανός φέρνει ξαφνικές αλλαγές κι ανατροπές!
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Αποκάλυψε πως διαγνώσθηκε με το αυτοάνοσο αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα πριν από έναν χρόνο / βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για το αυτοάνοσο με το οποίο διαγνώσθηκε πριν από έναν χρόνο αλλά και την καθημερινότητά της ως εργαζόμενη μητέρα μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Παπαχαραλάμπους: «Διαγνώστηκα με αυτοάνοσο. Είχα έντονους πόνους»

«Πριν από έναν χρόνο διαγνώστηκα με το αυτοάνοσο αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Για πολύ καιρό, κάποια χρόνια, είχα πάρα πολύ έντονους πόνους σε όλο το σώμα, δηλαδή αρθρώσεις, σπονδυλική στήλη, αυχένα. Οι πόνοι χειροτέρευαν μέχρι που άρχισα να μην μπορώ να κάνω πράγματα. Μου επηρέαζε την καθημερινότητα. Μείωσε την κινητικότητά μου, δεν μπορούσα να γυρίσω, να σκύψω, να βάλω παπούτσια. Περπατούσα στον δρόμο και φοβόμουν μη ληθούν τα κορδόνια μου, γιατί δεν είχα τρόπο να τα δέσω», περιέγραψε η ηθοποιός στην εκπομπή Happy Day.

Για πολύ καιρό, η ίδια θεωρούσε πως το πρόβλημά της σχετιζόταν με τη σκολίωση και την επέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα. «Αυτό καθυστέρησε και τη διάγνωση. Έκανα ειδικές εξετάσεις και έπεσα σε καλό γιατρό. Χρειάστηκε να πάρω αγωγή, κάποια φάρμακα που λέγονται βιολογικοί παράγοντες. Είναι αγωγή χρόνια», αποκάλυψε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ΕΡΤ (@ertofficial)

Η ηθοποιός πρόσθεσε πως δεν είναι ιατρικά γνωστοί οι παράγοντες που προκαλούν τα αυτοάνοσα. «Αυτό το αυτοάνοσο δεν το ήξερα. Όταν το έμαθα, είδα ότι το έχουν πολλοί άνθρωποι και πως πολλοί επίσης δεν ξέρουν ότι το έχουν. Νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο».

«Ανακουφίστηκα με τη διάγνωση. Για καιρό άκουγα ότι δεν είναι τίποτα, ενώ έβλεπα τον εαυτό μου να καταρρέει», εξήγησε. 

Παπαχαραλάμπους:  «Με θέατρο, τηλεόραση, εμμηνόπαυση και δύο παιδιά χαώνομαι πολύ»

Οι γιοι της με τον Φάνη Μουρατίδη είναι 17 και 16 χρόνων και η ηθοποιός κάνει φέτος και θέατρο και τηλεόραση. Παίζει στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί» και στη θεατρική παράσταση «Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άνδρα της». 

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους -Φάνης Μουρατίδης, το 2022/ NDP

 Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους -Φάνης Μουρατίδης, το 2022/ NDP

«Είναι ωραίο να τρέχεις, σημαίνει ότι είσαι υγιής και μπορείς και κάπως τα καταφέρνεις […]. Καμιά φορά χαώνομαι πάρα πολύ, δηλαδή είναι φορές που ξεκινάω να κάνω κάτι και λέω “τώρα εγώ τι ξεκίνησα να κάνω;”. Είναι πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι και η εμμηνόπαυση που το κάνει αυτό, αλλά μετά λέω “εντάξει θα το βρω”», περιέγραψε η ηθοποιός. 

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο Happy Day

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο Happy Day

«Προσπαθώ τα τελευταία χρόνια να μην είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου, αλλά είμαι και… αυτό με κάνει να γίνομαι πιο αναβλητική», συμπλήρωσε. 

Κλείνοντας, παραδέχτηκε πως έχει κάνει δύο κύκλους ψυχοθεραπείας, η μία όταν ήταν 25 χρόνων και η δεύτερη πριν από 5 χρόνια όταν ξεκίνησε το #metoo. «Ήταν για μένα απαραίτητο, για να μπορέσω να αντέξω», σημείωσε. 

«Πιστεύω ότι έφερε αποτέλεσμα στον χώρο του θεάτρου, γιατί κάποιες συμπεριφορές δεν είναι πια αποδεκτές. Η ουσία ήταν οι νέοι άνθρωποι να μάθουν ότι... μέχρι εδώ. Το πρόβλημα ήταν ότι όλα ήταν αποδεκτά. Δεν είναι αποδεκτά και πρέπει να μπαίνει ένα όριο», κατέληξε. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 |
ΦΑΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
 |
ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ
 |
#METOO
 |
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top