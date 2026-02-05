Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ

Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου προχώρησε σήμερα η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Στην υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες για τις οποίες έχει διαταχθεί η δέσμευση λογαριασμών τους, ενώ η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Παναγόπουλος, με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται μαζί με άλλα πρόσωπα να υπεξαιρούσε χρήματα που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής έχουν μπει χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες ελήφθησαν την χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις ότι ο γνωστός συνδικαλιστής προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της ευρωπαϊκής ένωσης.

Στη συνέχεια προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια, οι οποίες μάλιστα εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

O Γιάννης Παναγόπουλος ερευνάται για υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της ευρωπαϊκής ένωσης - eurokinissi

Ειδική μνεία γίνεται στο πόρισμα, ότι πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί καν στη Διαύγεια, ενώ σε περιπτώσεις αναθέσεων με διαγωνισμό παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καμία δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας γεγονός που κατά της Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων.

Ανάμεσα στα ευρήματα των ελεγκτών συγκαταλέγονται και μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1.500.000 ευρώ.

Το πόρισμα της Αρχής βρίσκεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στοιχειοθετούνται τα αδικήματα θα ασκήσει ποινική δίωξη. Σε διαφορετική περίπτωση η υπόθεση θα οδηγηθεί στο αρχείο.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος συμμετέχει στην Επιτροπή της Βουλής ως προσκεκλημένος φορέας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Στη συνεδρίαση λοιπόν σήμερα αναφέρθηκε στη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών τονίζοντας:

«Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα. Μην αμαυρωσουμε με τη δικη μου περιπετεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Παράλληλα, ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ζήτησε την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους για τον Γιάννη Παναγόπουλο.