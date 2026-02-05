Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ

Ελέγχεται για υπεξαίρεση κονδυλίων 73 εκατομμυρίων ευρώ και ξέπλυμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 13:58 Ματθίλδη Μαγγίρα: Κατακεραυνώνει τον Τριαντάφυλλο
05.02.26 , 13:48 Κατερίνα Βρανά: «Μπράβο στην ΕΡΤ που επέλεξε άτομο με αναπηρία»
05.02.26 , 13:36 Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων: Κατηγορείται για κατασκοπεία
05.02.26 , 13:23 MasterChef: Τα κλάματα του Γιώργου στο συμβούλιο και τα απογοητευτικά πιάτα
05.02.26 , 13:17 Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ
05.02.26 , 13:14 Πένθος για τη Νίκη Κάρτσωνα - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
05.02.26 , 13:01 Τροχαίο με έναν νεκρό στη Θηβών - Χαλκίδας: Σμπαράλια το αυτοκίνητό του
05.02.26 , 12:49 Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
05.02.26 , 12:35 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ- Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος
05.02.26 , 12:34 Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας εντόπισε τον 64χρονο που είχε εξαφανιστεί
05.02.26 , 12:30 Παπαχαραλάμπους: «Διαγνώστηκα με αυτοάνοσο. Είχα έντονους πόνους»
05.02.26 , 12:16 Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
05.02.26 , 12:07 Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ
05.02.26 , 11:55 Εύκολη συνταγή για κέικ με γεύση μπισκότο και γλάσο από φρούτα του δάσους
05.02.26 , 11:25 Αθηναϊκός Qualco: Με το βλέμμα στους «4» της Ευρώπης
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων: Κατηγορείται για κατασκοπεία
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ
Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ
Άση Μπήλιου: Ο Ουρανός φέρνει ξαφνικές αλλαγές κι ανατροπές!
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου προχώρησε σήμερα η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη. 

Στην υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες για τις οποίες έχει διαταχθεί η δέσμευση λογαριασμών τους, ενώ η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Παναγόπουλος, με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται μαζί με άλλα πρόσωπα να υπεξαιρούσε χρήματα που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

O Γιάννης Παναγόπουλος

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής έχουν μπει χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες ελήφθησαν την χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. 

Από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις ότι ο γνωστός συνδικαλιστής προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της ευρωπαϊκής ένωσης. 

Στη συνέχεια  προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια, οι οποίες μάλιστα εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

O Γιάννης Παναγόπουλος ερευνάται για υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της ευρωπαϊκής ένωσης - eurokinissi 

O Γιάννης Παναγόπουλος ερευνάται για υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της ευρωπαϊκής ένωσης - eurokinissi 

Ειδική μνεία γίνεται στο πόρισμα, ότι πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί καν στη Διαύγεια, ενώ σε περιπτώσεις αναθέσεων με διαγωνισμό παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καμία δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας γεγονός που κατά της Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων.

Γιάννης Παναγόπουλος

Ανάμεσα στα ευρήματα των ελεγκτών συγκαταλέγονται και μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1.500.000 ευρώ.

Το πόρισμα της Αρχής βρίσκεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στοιχειοθετούνται τα αδικήματα θα ασκήσει ποινική δίωξη. Σε διαφορετική περίπτωση η υπόθεση θα οδηγηθεί στο αρχείο.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος συμμετέχει στην Επιτροπή της Βουλής ως προσκεκλημένος φορέας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Στη συνεδρίαση λοιπόν σήμερα αναφέρθηκε στη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών τονίζοντας: 

«Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα. Μην αμαυρωσουμε με τη δικη μου περιπετεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Παράλληλα, ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ζήτησε την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους για τον Γιάννη Παναγόπουλο. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΓΣΕΕ
 |
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top