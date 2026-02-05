Αθηναϊκός Qualco: Με το βλέμμα στους «4» της Ευρώπης

Βύρωνας, 3 Φεβρουαρίου 2026: Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του ετοιμάζεται να ζήσει ο Αθηναϊκός Qualco, καθώς σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 20:30, αντιμετωπίζει την ισπανική Perfumerías Avenida στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Καλτσάς».

O Αθηναϊκός Qualco αντιμετωπίζει την Perfumerías Avenida

Μετά την εμφατική πρόκριση επί της Sopron Basket στη φάση των «16», η ομάδα του Βύρωνα μπαίνει στη μάχη των προημιτελικών με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στη Σαλαμάνκα στις 12/2.

Η προπονήτρια του Αθηναϊκού Qualco, Στέλλα Καλτσίδου, δήλωσε για την αναμέτρηση: «Η Avenida είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με μια εξαιρετική προπονήτρια που έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα είναι δύο πολύ δυνατά παιχνίδια και αρχής γενομένης από την Πέμπτη που έχουμε το πρώτο "ημίχρονο" στην έδρα μας, πρέπει να παρουσιαστούμε απόλυτα συγκεντρωμένες στο πλάνο μας και με τη στήριξη του κόσμου να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Από την πλευρά των παικτριών, η Alexis Prince σημείωσε: «Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Κάθε ματς, κάθε γύρος μάς προετοίμασε για αυτή τη στιγμή».

Ο Αθηναϊκός Qualco, που βρίσκεται στην κορυφή της Α1 Γυναικών, καλεί τον κόσμο του να γεμίσει το γήπεδο και να γίνει ο «έκτος παίκτης» απέναντι σε ένα από τα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

· Αγώνας: Αθηναϊκός Qualco vs Perfumerías Avenida

· Διοργάνωση: EuroCup Women – Προημιτελική Φάση

· Ημερομηνία: Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026

· Ώρα: 20:30

· Τοποθεσία: Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Καλτσάς», Βύρωνας

Για περισσότερες πληροφορίες και νέα της ομάδας, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας στο athinaikoswbc.gr και ακολουθήστε μας στα social media.