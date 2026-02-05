Αθηναϊκός Qualco: Με το βλέμμα στους «4» της Ευρώπης

O Αθηναϊκός Qualco αντιμετωπίζει την Perfumerías Avenida

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 13:58 Ματθίλδη Μαγγίρα: Κατακεραυνώνει τον Τριαντάφυλλο
05.02.26 , 13:48 Κατερίνα Βρανά: «Μπράβο στην ΕΡΤ που επέλεξε άτομο με αναπηρία»
05.02.26 , 13:36 Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων: Κατηγορείται για κατασκοπεία
05.02.26 , 13:23 MasterChef: Τα κλάματα του Γιώργου στο συμβούλιο και τα απογοητευτικά πιάτα
05.02.26 , 13:17 Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ
05.02.26 , 13:14 Πένθος για τη Νίκη Κάρτσωνα - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
05.02.26 , 13:01 Τροχαίο με έναν νεκρό στη Θηβών - Χαλκίδας: Σμπαράλια το αυτοκίνητό του
05.02.26 , 12:49 Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
05.02.26 , 12:35 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ- Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος
05.02.26 , 12:34 Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας εντόπισε τον 64χρονο που είχε εξαφανιστεί
05.02.26 , 12:30 Παπαχαραλάμπους: «Διαγνώστηκα με αυτοάνοσο. Είχα έντονους πόνους»
05.02.26 , 12:16 Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
05.02.26 , 12:07 Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ
05.02.26 , 11:25 Αθηναϊκός Qualco: Με το βλέμμα στους «4» της Ευρώπης
05.02.26 , 11:15 Το Σόι Σου: Θα συνεχιστεί και του χρόνου; - Ο «Μιχάλης» απαντά!
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων: Κατηγορείται για κατασκοπεία
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ
Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία μέσα από τη ΜΕΘ
Άση Μπήλιου: Ο Ουρανός φέρνει ξαφνικές αλλαγές κι ανατροπές!
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Ο Αθηναϊκός Qualco Κόντρα Στην Perfumerías Avenida
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βύρωνας, 3 Φεβρουαρίου 2026: Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του ετοιμάζεται να ζήσει ο Αθηναϊκός Qualco, καθώς σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 20:30, αντιμετωπίζει την ισπανική Perfumerías Avenida στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Καλτσάς».

O Αθηναϊκός Qualco αντιμετωπίζει την Perfumerías Avenida

O Αθηναϊκός Qualco αντιμετωπίζει την Perfumerías Avenida

Μετά την εμφατική πρόκριση επί της Sopron Basket στη φάση των «16», η ομάδα του Βύρωνα μπαίνει στη μάχη των προημιτελικών με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στη Σαλαμάνκα στις 12/2.

Η προπονήτρια του Αθηναϊκού Qualco, Στέλλα Καλτσίδου, δήλωσε για την αναμέτρηση: «Η Avenida είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με μια εξαιρετική προπονήτρια που έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα είναι δύο πολύ δυνατά παιχνίδια και αρχής γενομένης από την Πέμπτη που έχουμε το πρώτο "ημίχρονο" στην έδρα μας, πρέπει να παρουσιαστούμε απόλυτα συγκεντρωμένες στο πλάνο μας και με τη στήριξη του κόσμου να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Από την πλευρά των παικτριών, η Alexis Prince σημείωσε: «Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Κάθε ματς, κάθε γύρος μάς προετοίμασε για αυτή τη στιγμή».

Ο Αθηναϊκός Qualco, που βρίσκεται στην κορυφή της Α1 Γυναικών

Ο Αθηναϊκός Qualco, που βρίσκεται στην κορυφή της Α1 Γυναικών

Ο Αθηναϊκός Qualco, που βρίσκεται στην κορυφή της Α1 Γυναικών, καλεί τον κόσμο του να γεμίσει το γήπεδο και να γίνει ο «έκτος παίκτης» απέναντι σε ένα από τα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

· Αγώνας: Αθηναϊκός Qualco vs Perfumerías Avenida

· Διοργάνωση: EuroCup Women – Προημιτελική Φάση

· Ημερομηνία: Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026

· Ώρα: 20:30

· Τοποθεσία: Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Καλτσάς», Βύρωνας

Για περισσότερες πληροφορίες και νέα της ομάδας, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας στο athinaikoswbc.gr και ακολουθήστε μας στα social media.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ QUALCO
 |
PERFUMERÍAS AVENIDA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top