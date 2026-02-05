Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Ταξίδι στη Μαδρίτη

Ταξίδι στη Μαδρίτη πήγε ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου, επιλέγοντας την ισπανική πρωτεύουσα για λίγες ημέρες χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Το ερωτευμένο ζευγάρι αποκάλυψε το ταξίδι του μέσα από αναρτήσεις στα social media, δίνοντας στους followers μια γεύση από τις στιγμές που έζησαν στην πόλη.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τη θέα που απόλαυσε μαζί με τη σύντροφό του, αλλά και στιγμιότυπα από τη βραδινή τους έξοδο σε εστιατόριο της Μαδρίτης.

Και οι δυο ανέβασαν φωτογραφία με τα πιάτα που δοκίμασαν – και συγκεκριμένα με μύδια.

Μαζί τους στην Ισπανία ήταν και η Σίσσυ Χρηστίδου, ο Παύλος Σταματόπουλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, οι οποίοι είναι μαζί στην εκπομπ'η Χαμογέλα και πάλι!

Η παρέα απόλαυσε την ισπανική κουλτούρα, το φαγητό και τις βόλτες στα γραφικά σημεία της πόλης.

Το ζευγάρι, που το τελευταίο διάστημα δεν κρύβει τη σχέση του, επιλέγει συχνά να μοιράζεται κομμάτια της καθημερινότητάς του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε podcast ο Κωνσταντίνος Βασάλος σχολιάζοντας την πορεία του, παραδέχτηκε πως στο παρελθόν έχει υπάρξει άπιστος.

«Έχω υπάρξει άπιστος, έχω υπάρξει να μη λέω αυτό που σκέφτομαι και να είμαι αναβλητικός με πράγματα που θα έπρεπε να έχω λύσει. Πιστεύω ότι το λάθος μου από την αρχή, είναι ότι δεν εκφραζόμουν όπως θα έπρεπε. Μπορεί για παράδειγμα να πιεζόμουν για κάτι, να πιεζόμουν στο να έχουμε πολύ χρόνο μαζί στο σπίτι και να μην έλεγα ότι θέλω τον χώρο μου επειδή έβλεπα ότι από την άλλη πλευρά ήθελε να είναι πολύ κοντά μου», είχε πει ο Κωνσταντίνος Βασάλος.