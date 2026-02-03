Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως γύρω από την εξαφάνιση της ανήλικης Λόρας, καθώς κομμάτια του παζλ φαίνεται πλέον να ενώνονται. Η Λόρα ταξίδεψε μόνη της στη Γερμανία, χωρίς τη συνοδεία τρίτου προσώπου, ενώ οι γονείς της κλήθηκαν στην Ασφάλεια Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία τους ενημέρωσε και επίσημα για την απάντηση της αεροπορικής εταιρείας. Τους εξήγησαν ότι, εφόσον δεν προκύπτει κάποιο αδίκημα, οι ελληνικές Αρχές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες και αναμένουν τις κινήσεις των γερμανικών υπηρεσιών.

Ακόμα, τους ενημέρωσαν πως σε περίπτωση εντοπισμού της έχει ζητηθεί να υπάρξει προστατευτική φύλαξη ή διακριτική παρακολούθηση, χωρίς να είναι βέβαιο ότι το αίτημα θα γίνει δεκτό.

Οι γονείς δηλώνουν ότι έχουν ειδοποιήσει φίλους και γνωστούς στο Αμβούργο, ωστόσο δε φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να μεταβεί κάποιος από τους δύο στη Γερμανία. Όπως ανέφεραν, θεωρούν ότι ακόμη και αν βρεθούν εκεί, η αναζήτηση θα παραμείνει εξαιρετικά δύσκολη, αφού κανείς δε γνωρίζει με βεβαιότητα σε ποια πόλη ή περιοχή βρίσκεται η Λόρα.

Εξαφάνιση Λόρας: Η απάντηση της αεροπορικής εταιρίας ήρθε σχεδόν έναν μήνα μετά

Η απάντηση της εταιρείας ήρθε έπειτα από 26 ημέρες αγωνίας και αβεβαιότητας, με τις Αρχές να ενημερώνονται πως δεν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία για τη μετακίνησή της. Το μόνο βέβαιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι ότι η ανήλικη επιβιβάστηκε μόνη της στην πτήση.

Η Λόρα έφτασε στη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου, στις 07:40 το πρωί. Από εκεί και μετά, τα ίχνη της χάνονται. Οι γονείς της αναφέρουν ότι η κόρη τους γνωρίζει άτομα μόνο στο Αμβούργο, το οποίο απέχει περίπου 505 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο – σχεδόν πέντε ώρες οδικής διαδρομής. Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν κατευθύνθηκε πράγματι προς τα εκεί ή αν ακολούθησε διαφορετική πορεία.

Οι κινήσεις της, πάντως, κάθε άλλο παρά τυχαίες δείχνουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λόρα φέρεται να αξιοποίησε τις γνώσεις της στην τεχνολογία, καταφέρνοντας να εξαφανίσει σχεδόν κάθε ηλεκτρονικό της ίχνος.

Εξαφάνιση Λόρας: Το κρυπτογραφημένο email και το ψευδώνυμο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε και έλαβε το αεροπορικό της εισιτήριο. Η Λόρα χρησιμοποίησε συνδρομητικό, κρυπτογραφημένο email της ελβετικής υπηρεσίας Proton Mail, γνωστής για το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και την αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων σε χρόνο που ορίζει ο χρήστης.

Το εισιτήριο στάλθηκε από ταξιδιωτικό πρακτορείο της Ομόνοιας, όμως ο αποδέκτης δεν έφερε το πραγματικό της όνομα. Αντίθετα, είχε δηλωθεί το όνομα γνωστής Ουκρανής ηθοποιού, στις 8 Ιανουαρίου, στις 11:41 το πρωί.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής Κυβερνοασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραιά, Χρήστος Ξενάκης, τέτοιου τύπου υπηρεσίες καθιστούν πρακτικά αδύνατη την υποκλοπή της επικοινωνίας, ακόμη και με εισαγγελική παρέμβαση, καθώς το περιεχόμενο παραμένει πλήρως κρυπτογραφημένο.

Ποια είναι η ηθοποιός που «δανείστηκε» η Λόρα

Το όνομα που χρησιμοποίησε η ανήλικη ανήκει στην Ιρίνα Μέλνικ, ηθοποιό με συμμετοχές σε δημοφιλείς ουκρανικές και ρωσόφωνες τηλεοπτικές σειρές. Η επιλογή της μόνο τυχαία δε φαίνεται να είναι.

Η Μέλνικ έχει εμφανιστεί στη σειρά μυστηρίου The Sniffer, όπου βασικό θέμα αποτελούν οι ανεξήγητες εξαφανίσεις, η ψηφιακή εγκληματολογία και το «σβήσιμο» ηλεκτρονικών ιχνών. Σε αρκετά επεισόδια, η πλοκή περιλαμβάνει χάκερ και σκηνές διαγραφής emails, αρχείων και δεδομένων, εικόνες που μοιάζουν να αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η Λόρα.

Παράλληλα, η ηθοποιός συμμετέχει και στη σειρά The Silence, που πραγματεύεται την εξάρθρωση κυκλωμάτων εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, με ιδιαίτερα σκληρές εικόνες και κοινωνικό υπόβαθρο. Ρόλοι και θεματικές που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ίσως επηρέασαν τη σκέψη και τη συμπεριφορά της ανήλικης.

Εξαφάνιση Λόρας: Τα πρόσωπα-κλειδιά στο Αμβούργο

Την ίδια στιγμή, γείτονες στο Αμβούργο δηλώνουν ότι δεν έχουν δει τη Λόρα. Ο αδερφός της ανέφερε στις Αρχές πως η τελευταία φορά που την είδε ήταν το καλοκαίρι, κατά την επίσκεψή του στο Ρίο.

Παράλληλα, ερωτήματα προκαλεί η γυναίκα που η Λόρα αποκαλούσε «δεύτερη μητέρα», πρόσωπο που είχε προχωρήσει στο παρελθόν σε καταγγελία κακοποίησης στις γερμανικές Αρχές, με αποτέλεσμα η ανήλικη να τοποθετηθεί σε δομή φιλοξενίας.

Στο κάδρο μπαίνει και μια Ρωσίδα φίλη, η Άννα, την οποία γνώρισε στο Ρίο και με την οποία φέρεται να μίλησε ρωσικά στο ταξί προς το αεροδρόμιο.

