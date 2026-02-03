Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος βρήκε τα «Αντίθετα» - Εσύ θα τα καταφέρεις;

Μεγάλος ο γρίφος, ο παίκτης είπε τα κατάλληλα γράμματα

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 3/2/2026 στο Star, ο Γιώργος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος βρήκε τα «Αντίθετα» - Εσύ θα τα καταφέρεις;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.     

Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα «Αντίθετα» ο Αντώνης - Εσύ θα τα καταφέρεις;

Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος βρήκε τα «Αντίθετα» - Εσύ θα τα καταφέρεις;

Ο Γιώργος κατάφερε να βρει την πρώτη λέξη που ήταν αρκετά μεγάλη και στη συνέχεια να πει και τη δεύτερη, λύνοντας τον γρίφο! 

Τροχός της τύχης: Τα Αντίθετα μπλόκαραν τον Περικλή - Εσύ πώς θα τα πας;

Εσύ πώς θα τα πας; Δοκίμασε αμέσως τώρα!

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
