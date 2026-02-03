Μαρία Αντουλινάκη: Πένθος για την ηθοποιό - «Έφυγε» η μητέρα της

Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

03.02.26 , 19:16 Μαρία Αντουλινάκη: Πένθος για την ηθοποιό - «Έφυγε» η μητέρα της
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε παλιότερη συνέντευξη της Μαρίας Αντουλινάκη στην εκπομπή Mega Καλημέρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ηθοποιός Μαρία Αντουλινάκη, που αγαπήθηκε μέσα από αρκετούς κωμικούς ρόλους αλλά και τη δραματική σειρά Άγριες Μέλισσες, έχασε τη μητέρα της, όπως έκανε γνωστό μέσω των social media.

Μαρία Αντουλινάκη: Πένθος για την ηθοποιό - «Έφυγε» η μητέρα της

Η ταλαντούχα ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας της με λόγια που εκφράζουν τον πόνο και την απώλεια. 

«Έχω ρίξει τα στάνταρ μου ηθικά κι οικονομικά, δουλεύω και με 500 ευρώ!»

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Αντίο μανουλίτσα μου… δεν τα κατάφερα… Σου αφιερώνω το τραγούδι που μου τραγουδούσες προχθές μέσα στον πυρετό σου», εκφράζοντας με τρόπο φορτισμένο τα συναισθήματά της προς την αγαπημένη της μητέρα.

Η ανάρτηση της Μαρίας Αντουλινάκη

Η ανακοίνωση της απώλειας έχει συγκεντρώσει τη συμπαράσταση φίλων, συναδέλφων και θαυμαστών, που μέσω των σχολίων στα social media εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην ηθοποιό για τον βαρύ προσωπικό της πόνο.

Μαρία Αντουλινάκη: «Είπα στους φίλους μου ότι σήμερα αύριο πεθαίνω»

Η Μαρία Αντουλινάκη, με αρκετές συμμετοχές σε τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές, είχε αγαπηθεί από το κοινό για την ερμηνεία και την παρουσία της θέατρο και την τηλεόραση.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗ
 |
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
