Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»

Συγκινημένη εμφανίστηκε η Άση Μπήλιου στο ξεκίνημα της στήλης της για τα ζώδια στην εκπομπή Breakfast@Star και αφορμή στάθηκε η απώλεια της μητέρας του Γρηγόρη Αρναούτογλου, Κικής.

Η γνωστή αστρολόγος τη γνώριζε από τα χρόνια που είχε συνεργασία στις πρωινές εκπομπές με τον Γρηγόρη Αρανούτογλου.

Πιο συγκεκριμένα, η Άση Μπήλιου είπε: «Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ… πέρα από όλα αυτά… και με τον Γρηγόρη που έχασε τη μαμά του. Επειδή τη γνώριζα κιόλας, μου ήρθε κάπως το πρωί. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε, ο καθένας όταν… κάποιος χάνει έναν άνθρωπο, μετά… βιώνει και τη δική του απώλεια ξανά. Είχαμε συνεργαστεί και τη γνώριζα γιατί ερχόταν η μαμά του τότε. Αρκετά στον “Όμορφο Κόσμο”, οπότε ναι. Τους έβλεπα δίπλα, τους γονείς του. Ερχόντουσαν. Ήτανε μαζί του, ήταν υποστηρικτικοί…».

«Ξέρεις τι γίνεται; Ήτανε και εποχές τότε που κάναμε και πάρα πολλά… Όταν ήμασταν στα Πρωινά τέλος πάντων, την εποχή που λεφτά υπήρχαν… Κάναμε και πάρα πολλά ταξίδια. Και ο Γρηγόρης γενικά επειδή έχει αυτόν τον ιό του ταξιδιού μέσα του… Κάναμε πάρα πολλά ταξίδια με την εκπομπή για μία-δύο μέρες, πηγαίναμε από ‘δω, από ‘κει. Κάποιες φορές έρχονταν στα ταξίδια και οι γονείς του. Οπότε είχες την ευκαιρία να πεις και δυο πράγματα παραπάνω, να τους γνωρίσεις καλύτερα τους ανθρώπους» πρόσθεσε η Άση Μπήλιου.

«Συλλυπητήρια… και είμαι σίγουρη ότι ο Γρηγόρης δεν θα την ξεχάσει ούτε ένα λεπτό στο υπόλοιπο της ζωής του, γιατί ούτως ή άλλως η μητέρα είναι και ένα ιερό πρόσωπο. Δύσκολα ξεχνάς. Ακόμα και αν έχουν περάσει άπειρα χρόνια» κατέληξε η γνωστή αστρολόγος στο Breakfast@Star.



Η είδηση του θανάτου της μητέρας του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που έκανε ο παρουσιαστής το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σε ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!» έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.