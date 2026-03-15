Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ- Από 16/3 η υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ - Από 16/3 η υποβολή φορολογικών δηλώσεων/ ρεπορτάζ Γιώργου Σαραντάκου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Η ώρα της Εφορίας έφτασε για εκατομμύρια φορολογουμένους. Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναρτήθηκαν και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 ξεκινά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Οι επτά εκατομμύρια φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν τα ποσά που τους αναλογούν είτε εφάπαξ, μέχρι τέλος Μαρτίου, ή σε 12 μηνιαίες δόσεις, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Γιώργος Σαραντάκος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Μειωμένος κατά 50% θα είναι ο ΕΝΦΙΑ σε 1.500 μικρούς οικισμούς , για τους οποίους αναμένεται να καταργηθεί του χρόνου

, για τους οποίους αναμένεται να καταργηθεί του χρόνου Μείωση 20% θα δουν κι όσοι έχουν ασφαλίσει το σπίτι τους για φυσικές καταστροφές

Για να δείτε το ποσό του ΕΝΦΙΑ και να το πληρώσετε ηλεκτρονικά:

μπαίνετε στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr)

(myaade.gov.gr) Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)

Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών, με χρήση κωδικών TAXISnet

Φορολογικές δηλώσεις: Ξεκινά η υποβολή τους τη Δευτέρα 16/3

Τη Δευτέρα 16/3 ξεκινάει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ήδη υπάρχουν πάνω από 1,5 εκατ. προ συμπληρωμένες για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει μέχρι τα τέλη Ιουλίου ή σε 8 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

Φέτος, τα τεκμήρια διαβίωσης θα είναι μειωμένα κατά 30% για σπίτια και αυτοκίνητα.

