Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ- Από 16/3 η υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Η ώρα της Εφορίας έφτασε για εκατομμύρια φορολογουμένους. Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναρτήθηκαν και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 ξεκινά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Οι επτά εκατομμύρια φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν τα ποσά που τους αναλογούν είτε εφάπαξ, μέχρι τέλος Μαρτίου, ή σε 12 μηνιαίες δόσεις, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Γιώργος Σαραντάκος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.
- Μειωμένος κατά 50% θα είναι ο ΕΝΦΙΑ σε 1.500 μικρούς οικισμούς, για τους οποίους αναμένεται να καταργηθεί του χρόνου
- Μείωση 20% θα δουν κι όσοι έχουν ασφαλίσει το σπίτι τους για φυσικές καταστροφές
Για να δείτε το ποσό του ΕΝΦΙΑ και να το πληρώσετε ηλεκτρονικά:
- μπαίνετε στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr)
- Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)
- Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών, με χρήση κωδικών TAXISnet
Φορολογικές δηλώσεις: Ξεκινά η υποβολή τους τη Δευτέρα 16/3
Τη Δευτέρα 16/3 ξεκινάει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ήδη υπάρχουν πάνω από 1,5 εκατ. προ συμπληρωμένες για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.
Η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει μέχρι τα τέλη Ιουλίου ή σε 8 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
Φέτος, τα τεκμήρια διαβίωσης θα είναι μειωμένα κατά 30% για σπίτια και αυτοκίνητα.