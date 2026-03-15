Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ- Από 16/3 η υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Οι δόσεις και ποιοι φορολογούμενοι θα δουν μείωση φέτος

16.03.26 , 00:01 Βόμβες διασποράς σε πυραύλους του Ιράν - Τι είναι
15.03.26 , 23:52 Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη Μόσχα, λέει η Sun
15.03.26 , 23:27 Νότιος Λίβανος: Τα σημεία- «κλειδιά» που σφυροκοπά το Ισραήλ
15.03.26 , 23:15 Εγκλωβισμένα 10 ελληνικά πλοία και 85 Έλληνες ναυτικοί στον Περσικό
15.03.26 , 22:55 Πυραυλικός εφιάλτης στη Μέση Ανατολή - Χτύπημα του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ
15.03.26 , 22:40 Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ- Από 16/3 η υποβολή φορολογικών δηλώσεων
15.03.26 , 21:22 Το Ιράν επιστρατεύει για πρώτη φορά τον πύραυλο - φόβητρο «Σετζίλ»
15.03.26 , 19:59 Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο κοντά στη Βουλή, με θύμα έναν 63χρονο
15.03.26 , 19:22 MINI JCW Aceman: Μάγεψε στους δρόμους του Τόκιο
15.03.26 , 18:39 Ντέρμπι θρίλερ μεταξύ κόκκινης και μπλε μπριγάδας - Δείτε το trailer
15.03.26 , 17:59 Απάντηση Νετανιάχου στις φήμες ότι δε ζει: «Λατρεύω τον καφέ & τον λαό μου»
15.03.26 , 17:36 Ναταλία Λιονάκη: «Πόσα παιδάκια θα καταφέρουμε να σώσουμε με αυτά τα λεφτά»
15.03.26 , 17:13 Το μετάνιωσε ο Αταμάν για Γιουρτσεβέν; Τι λέει σερβικό δημοσίευμα
15.03.26 , 17:13 Ρόδος: Nεκρός ο 81χρονος ερασιτέχνης ψαράς που αγνοούταν
15.03.26 , 16:57 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Δεν ήμουν έτοιμος για τον θάνατο των γονιών μου»
Πέτρος Κωστόπουλος - Αποκάλυψη: «Εγώ θα παραδώσω την Αμαλία ως νύφη»
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Ναταλία Λιονάκη: «Πόσα παιδάκια θα καταφέρουμε να σώσουμε με αυτά τα λεφτά»
Η Αλίκη Καραμανλή στην πρώτη της συνέντευξη: «Οι γονείς µου µε στηρίζουν»
Το Ιράν επιστρατεύει για πρώτη φορά τον πύραυλο - φόβητρο «Σετζίλ»
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Μαριέττα Χρουσαλά: Ο πολυτελής προορισμός όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της
Ελαιοκομικό Μητρώο: Βήμα – βήμα η διαδικασία για δήλωση των ελαιόδεντρων
Eurovision 2026: Ο Φωκάς Ευαγγελινός για τη σκηνική εμφάνιση του Akylas
Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
Περισσότερα

MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Οικονομια
Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ - Από 16/3 η υποβολή φορολογικών δηλώσεων/ ρεπορτάζ Γιώργου Σαραντάκου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
  • Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, με υποχρεωτική πληρωμή έως το τέλος Μαρτίου ή σε 12 δόσεις.
  • Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων ξεκινά τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, με 1,5 εκατ. προ συμπληρωμένες δηλώσεις.
  • Μείωση 50% του ΕΝΦΙΑ σε 1.500 μικρούς οικισμούς και 20% για σπίτια ασφαλισμένα κατά φυσικών καταστροφών.
  • Η πρώτη δόση του φόρου πρέπει να καταβληθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου ή σε 8 ισόποσες δόσεις.
  • Τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται κατά 30% για σπίτια και αυτοκίνητα.

Η ώρα της Εφορίας έφτασε για εκατομμύρια φορολογουμένους. Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναρτήθηκαν και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 ξεκινά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Οι επτά εκατομμύρια φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν τα ποσά που τους αναλογούν είτε εφάπαξ, μέχρι τέλος Μαρτίου, ή σε 12 μηνιαίες δόσεις, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Γιώργος Σαραντάκος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

  • Μειωμένος κατά 50% θα είναι ο ΕΝΦΙΑ σε 1.500 μικρούς οικισμούς, για τους οποίους αναμένεται να καταργηθεί του χρόνου
  • Μείωση 20% θα δουν κι όσοι έχουν ασφαλίσει το σπίτι τους για φυσικές καταστροφές

 Για να δείτε το ποσό του ΕΝΦΙΑ και να το πληρώσετε ηλεκτρονικά:

  • μπαίνετε στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr)
  • Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)
  • Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών, με χρήση κωδικών TAXISnet

Φορολογικές δηλώσεις: Ξεκινά η υποβολή τους τη Δευτέρα 16/3

Τη Δευτέρα 16/3 ξεκινάει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ήδη υπάρχουν πάνω από 1,5 εκατ. προ συμπληρωμένες για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει μέχρι τα τέλη Ιουλίου ή σε 8 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

Φέτος, τα τεκμήρια διαβίωσης θα είναι μειωμένα κατά 30% για σπίτια και αυτοκίνητα.
 

