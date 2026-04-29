Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»

Όσα είπε για τον σύζυγό της, Φάνη Μουρατίδη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Περιοδικό OK!/Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είχε πει η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους απάντησε στις φήμες χωρισμού από τον Φάνη Μουρατίδη, δηλώνοντας ότι δεν τις δίνει σημασία.
  • Εξήγησε ότι η οικογένειά τους γνωρίζει την αλήθεια και δεν τους ενδιαφέρει η δημόσια γνώμη.
  • Αναφέρθηκε στην προστασία της ιδιωτικότητάς τους, σε αντίθεση με άλλους που επιλέγουν να μοιράζονται δημόσια στιγμές.
  • Σχολίασε την απιστία, λέγοντας ότι είναι αποτέλεσμα προβλημάτων στη σχέση και έλλειψης επικοινωνίας.
  • Τόνισε τη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας για την επίλυση δυσκολιών στις σχέσεις.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους τοποθετήθηκε σε σχέση με τις φήμες που κατά καιρούς τη θέλουν να χωρίζει από τον Φάνη Μουρατίδη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό OK! και τον Μιχάλη Ροδόπουλο.

Παπαχαραλάμπους: «Διαγνώστηκα με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα»

Στο σχετικό ερώτημα για το αν την έχουν κουράσει οι αναφορές περί διαζυγίου, η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν δίνει πλέον σημασία σε δημοσιεύματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως είπε: «Κοίταξε, στην αρχή ήταν κουραστικό. Τώρα επειδή μεγαλώσαμε και οι δύο υπάρχει μέσα μας κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν αφορά κανέναν άλλο τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι κάναμε ή θα κάνουμε. Μου είναι αδιάφορο τι λέγεται και τι γράφεται, γιατί εμείς οι δύο, η οικογένειά μας -οι τέσσερις δηλαδή-, είμαστε αυτοί που γνωρίζουμε πολύ καλά. Είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε μοιραστεί ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Είναι δικό μας. Ας γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, εφόσον βέβαια δεν μας προσβάλλει».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ίδια και ο Φάνης Μουρατίδης έχουν επιλέξει να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους. Η ηθοποιός σημείωσε: «Το θέμα είναι πώς έχεις ορίσει μέχρι τώρα τη ζωή σου. Υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν ορίσει δημόσια. Δηλαδή βγαίνουν, φωτογραφίζονται. Παντρεύονται, φωτογραφίζονται. Κοινοποιούν προσωπικές τους στιγμές στο Instagram. Δεν το κρίνω, έτσι επιλέγουν να είναι. Αυτοί οι άνθρωποι, καλώς ή κακώς, ό,τι και να κάνουν ή να μην κάνουν, έχουν να λογοδοτήσουν σε αυτό το κοινό που τροφοδοτούν ανελλιπώς». 

Η ηθοποιός μίλησε και για το θέμα της απιστίας, με αφορμή τη σχετική ενότητα του έργου στο οποίο συμμετέχει. Η ερώτηση που της έγινε ήταν «Την απιστία, που είναι στους κεντρικούς άξονες του έργου, την αποδέχεσαι στην αλήθεια που ζεις;». Η ίδια απάντησε «Νομίζω ότι είναι η απιστία το πρόβλημα στις σχέσεις, η σχέση είναι το πρόβλημα. Η απιστία έρχεται ως αποτέλεσμα». 

Συμπλήρωσε ότι πολλές δυσκολίες στις ανθρώπινες σχέσεις πηγάζουν από την αδυναμία ουσιαστικής επικοινωνίας. Όπως είπε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Πολλές φορές τα πράγματα δείχνει ότι συμβαίνουν κυρίως, όταν μέσα από ρόλους προσπαθείς να επικοινωνήσεις και μπερδεύεις τους στην πραγματικότητα. Ή όχι – να σπάσουν την πραγματικότητα για να είναι πιο κοντά στον ρόλο τους, γιατί σε μια τέτοια κατάσταση δεν είναι εύκολο να απογυμνωθείς ή να κλειστείς τον εαυτό σου».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 |
ΦΑΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top