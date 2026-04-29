Στην παρουσίαση δίσκου του Stavento με τίτλο «10 Λέξεις», συναντήσαμε και την Evangelia, η οποία μίλησε στην Κατερίνα Καραγιάννη για το Star.gr για τον επικείμενο γάμο της με τον αγαπημένο της. Mάλιστα, ο Τζέι Στόλαρ ήταν στο πλευρό της σε αυτή τη λαμπερή βραδιά και πόζαραν αγαπημένοι στις κάμερες.

Η Evangelia με τον αγαπημένο της Τζέι Στόλαρ/ Φωτογραφία star.gr

Evangelia -Τζέι Στόλαρ/ Φωτογραφία star.gr

Evangelia -Τζέι Στόλαρ/ Φωτογραφία star.gr

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχουμε και το γάμο που πρέπει να σκεφτούμε επιτέλους πού θα γίνει, να μην το βάζουμε συνέχεια στην άκρη. ψάχνουμε να δούμε πού ακριβώς θα γίνει» είπε η τραγουδίστρια.

Σε ερώτηση για το αν θα γίνει στην Κρήτη, όπως είχε αποκαλύψει στο παρελθόν, η ίδια απάντησε: «Στην Κρήτη θα γίνει, αλλά πού στην Κρήτη. Πρέπει να βρούμε το κατάλληλο σημείο, οπότε εκεί έχουμε μείνει».

Για την οργάνωση του γάμου και το ποιος έχει αναλάβει τις περισσότερες αποφάσεις, σημείωσε πως τα κανονίζουν όλα μαζί με τον σύντροφό της: «Μαζί, μαζί, μαζί, αλλά πρέπει να το βάλουμε μπροστά. Είναι και αυτό δουλειά. Ξέρεις πρέπει να βρεις χρόνο να πας να τα δεις, να τα φτιάξεις και ενδιάμεσα ξέρεις είναι και όλα τα άλλα τρεξίματα. Οπότε ναι είναι, θα γίνει, θα γίνουν όλα στην ώρα τους».

«Η Eurovision ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να κάνω»

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της στη διαδικασία επιλογής για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, καθώς βρέθηκε ανάμεσα στους υποψήφιους καλλιτέχνες, περιγράφοντας την εμπειρία ως ωραία και σημαντική για την πορεία της.

«Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να κάνω. Η Eurovision είναι ένα τεράστιο όνειρο για μένα και χαίρομαι που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία», ανέφερε και πρόσθεσε: «Εννοείται είχε άγχος και πίεση, αλλά μέσα από όλο αυτό μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και γίνεσαι καλύτερος. Εγώ κρατάω μόνο την εμπειρία και τη χαρά ότι το τόλμησα».

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά της σχέδια, η Evangelia αποκάλυψε πως συνεχίζει δυναμικά τη μουσική της πορεία και βρίσκεται ήδη σε φάση νέων κυκλοφοριών και εμφανίσεων.

«Τώρα ξεκινάω στο Fantasia με Πέτρο Ιακωβίδη και Ρία Ελληνίδου και FYI. Περνάμε τέλεια! Έρχονται και άλλες συναυλίες καλοκαιρινές» είπε.