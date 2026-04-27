Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Μαζί στην παρουσίαση του νέου τους δίσκου

Το ζευγάρι πόζαρε μαζί στους φωτογράφους

Δείτε το βιντεοκλίπ του Για πάντα των Stavento - Ήβη Αδάμου
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Stavento παρουσίασε το νέο του album "10 Λέξεις" με οικοδεσπότες την Ήβη Αδάμου και τον Μιχάλη Κουινέλη.
  • Το album περιλαμβάνει 10 τραγούδια με συνεργασίες από καλλιτέχνες όπως η Josephine και η Evangelia.
  • Ο Μιχάλης Κουινέλης υπογράφει τους στίχους και τη μουσική σε όλα τα κομμάτια του δίσκου.
  • Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης είναι ζευγάρι εδώ και 14 χρόνια, αλλά δεν έχουν παντρευτεί.
  • Έχουν επιλέξει να μεγαλώνουν την κόρη τους, Ανατολή, στην Αλεξανδρούπολη για ήρεμο περιβάλλον.

Ο Stavento επιστρέφει δυναμικά με το νέο του album με τίτλο 10 Λέξεις και το Star.gr κι η Κατερίνα Καραγιάννη βρέθηκαν στην παρουσίαση, με την Ήβη Αδάμου και τον Μιχάλη Κουινέλη να είναι οι τέλειοι οικοδεσπότες.

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Μαζί στην παρουσίαση του νέου τους δίσκου

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό μουσικό project που αποτυπώνει τη δύναμη της συνεργασίας καθώς το άλμπυομ περιλαμβάνει δέκα τραγούδια, δέκα συνεργασίες, όπου κάθε κομμάτι αποκτά τη δική του ταυτότητα μέσα από μοναδικές φωνές και καλλιτεχνικές συμπράξεις.

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Μαζί στην παρουσίαση του νέου τους δίσκου

Στο πλευρό του Stavento εκτός από την Ήβη Αδάμου συναντάμε τους: Josephine, Daphne Lawrence, Νίνα Μαζάνη, LILA, Evangelia, Ninna, Rack, καθώς και μια ιδιαίτερα συγκινητική συμμετοχή από την κόρη του, Ανατολή.

Ολοι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν έδωσαν το «παρών», με τον μελλοντικό της σύζυγο να συνοδεύει την Evangelia.

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Μαζί στην παρουσίαση του νέου τους δίσκου

Ο Μιχάλης -Stavento- Κουινέλης υπογράφει τους στίχους και τη μουσική σε όλα τα τραγούδια του album, βάζοντας τη δική του προσωπική σφραγίδα σε κάθε λέξη του δίσκου.

Με το 10 Λέξεις, ο Stavento συνθέτει ένα πολυσυλλεκτικό album που ισορροπεί ανάμεσα στην pop, το urban και τον σύγχρονο ελληνικό ήχο.

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Μαζί στην παρουσίαση του νέου τους δίσκου

Θυμίζουμε ότι η  Ήβη Αδάμου κι ο Μιχάλης Κουινέλης (Stavento) είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ, όμως δεν έχουν παντρευτεί επίσημα. Παρά τη μακροχρόνια σχέση τους, που μετράει πάνω από 14 χρόνια, έχουν επιλέξει να μην προχωρήσουν σε γάμο, καθώς θεωρούν ότι η κορούλα τους, η Ανατολή, κι η καθημερινή τους αφοσίωση είναι τα στοιχεία που τους δένουν. 

Stavento, LILA - Χειροβομβίδα

Έχουν επιλέξει συνειδητά να μένουν μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, την ιδιαίτερη πατρίδα του Μιχάλη, για να μεγαλώσει η κόρη τους σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον.

