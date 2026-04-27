Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Μαζί στην παρουσίαση του νέου τους δίσκου

Ο Stavento επιστρέφει δυναμικά με το νέο του album με τίτλο 10 Λέξεις και το Star.gr κι η Κατερίνα Καραγιάννη βρέθηκαν στην παρουσίαση, με την Ήβη Αδάμου και τον Μιχάλη Κουινέλη να είναι οι τέλειοι οικοδεσπότες.

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό μουσικό project που αποτυπώνει τη δύναμη της συνεργασίας καθώς το άλμπυομ περιλαμβάνει δέκα τραγούδια, δέκα συνεργασίες, όπου κάθε κομμάτι αποκτά τη δική του ταυτότητα μέσα από μοναδικές φωνές και καλλιτεχνικές συμπράξεις.

Στο πλευρό του Stavento εκτός από την Ήβη Αδάμου συναντάμε τους: Josephine, Daphne Lawrence, Νίνα Μαζάνη, LILA, Evangelia, Ninna, Rack, καθώς και μια ιδιαίτερα συγκινητική συμμετοχή από την κόρη του, Ανατολή.

Ολοι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν έδωσαν το «παρών», με τον μελλοντικό της σύζυγο να συνοδεύει την Evangelia.

Ο Μιχάλης -Stavento- Κουινέλης υπογράφει τους στίχους και τη μουσική σε όλα τα τραγούδια του album, βάζοντας τη δική του προσωπική σφραγίδα σε κάθε λέξη του δίσκου.

Με το 10 Λέξεις, ο Stavento συνθέτει ένα πολυσυλλεκτικό album που ισορροπεί ανάμεσα στην pop, το urban και τον σύγχρονο ελληνικό ήχο.

Θυμίζουμε ότι η Ήβη Αδάμου κι ο Μιχάλης Κουινέλης (Stavento) είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ, όμως δεν έχουν παντρευτεί επίσημα. Παρά τη μακροχρόνια σχέση τους, που μετράει πάνω από 14 χρόνια, έχουν επιλέξει να μην προχωρήσουν σε γάμο, καθώς θεωρούν ότι η κορούλα τους, η Ανατολή, κι η καθημερινή τους αφοσίωση είναι τα στοιχεία που τους δένουν.

Stavento, LILA - Χειροβομβίδα

Έχουν επιλέξει συνειδητά να μένουν μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, την ιδιαίτερη πατρίδα του Μιχάλη, για να μεγαλώσει η κόρη τους σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον.