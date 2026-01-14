Αδάμου - Κουινέλης: Σπάνια εμφάνιση στην Αθήνα με την 7χρονη κόρη τους

Στο κέντρο της Αθήνας «τσάκωσε» πριν από μερικές μέρες ο φωτογραφικός φακός την Ήβη Αδάμου και τον Μιχάλη Κουινέλη. Το ζευγάρι έρχεται στην πρωτεύουσα λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, αλλά τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη με την 7χρονη κόρη τους, Ανατολή.

Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη δημοφιλή τραγουδίστρια και τον αγαπημένο καλλιτέχνη σε μια σπάνια εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας όπου απόλαυσαν τη βόλτα τους και τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, μαζί με τη μονάκριβη κόρη τους.

Η Ήβη Αδάμου φαινόταν πιο ήρεμη και χαρούμενη από ποτέ έχοντας στο πλευρό της τον άντρα της ζωής της, ενώ ο Μιχάλης Κουινέλης είχε μάτια μόνο για τη σύντροφό του και την μονάκριβη κόρη τους, την οποία και δεν άφησε ποτέ από το χέρι της.

Δες τις φωτογραφίες:

Η Ήβη Αδάμου έκλεψε τα βλέμματα με το ροκ στιλ της/ NDP

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Η οικογενειακή ζωή στην Αλεξανδρούπολη

Η οικογένεια Κουινέλη - Αδάμου έχει επιλέξει να ζει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, τόπο καταγωγής του Μιχάλη των Stavento. Παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις που τους φέρνουν συχνά στην Αθήνα - όπως και αυτή τη φορά- η Ήβη Αδάμου έχει δηλώσει ότι η κόρη τους είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους και θέλουν να μεγαλώσει εκεί.

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης γνωρίστηκαν το 2010, σε μια περίοδο που και οι δύο έκαναν τα πρώτα σταθερά τους βήματα στη μουσική. Η γνωριμία τους έγινε μέσα από τη συνεργασία τους στον χώρο του τραγουδιού και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα.

Η εξομολόγηση της Ήβης Αδάμου για τη σχέση τους και το ενδεχόμενο γάμου:

«Σίγουρα θα ήθελα κι άλλο παιδάκι. Άλλο ένα παιδάκι θα το ήθελα κάποια στιγμή. Τώρα, εντάξει, θα δείξει. Δεν έχουμε ξεχάσει να παντρευτούμε. Ο γάμος δεν θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει ας πούμε άμεσα. Φυσικά το έχουμε συζητήσει. Άμα με ρωτάς, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας και το πώς είμαστε σαν ζευγάρι, θεωρώ ότι κάθε μέρα πρόταση γάμου μου κάνει.

Δεν έχει να κάνει με την πρόταση για μένα. Εγώ βλέπω την ουσία του πράγματος και η αλήθεια είναι ότι εννοείται ότι όλο αυτό το ιερό μυστήριο, στην εκκλησία, εννοείται ότι έχει ουσία, έχει νόημα… Όμως δεν είναι κάτι το οποίο μας αγχώνει» είχε πει στο «Πρωινό» για το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού αλλά και να παντρευτεί τον Μιχάλη Κουινέλη μετά από 15 χρόνια σχέσης.

«Και μικρή που ήμουν, πάντα ήμουν ώριμο παιδί και η σχέση μας ξεκίνησε από πολύ μεγάλο έρωτα. Και θεωρώ ότι η σπίθα υπάρχει ακόμη. Και αυτό προφανώς θέλει δύο για να γίνει, έτσι; Δηλαδή είναι να νοιάζεσαι τον άλλον, να σέβεσαι, να τον ακούς. Αν μια μέρα ας πούμε δεν τον δεις το πρωί, αυτό το πράγμα να σου λείπει. Να θες να τον δεις, να εκτιμάς το τι κάνει μέσα στην καθημερινότητα. Να σου κάνει την καθημερινότητα καλύτερη.

Όταν εσύ είσαι στη δύσκολη θέση, να είναι εκεί δίπλα, καταφύγιο. Και ξέρεις τι; Όταν αυτό πετυχαίνει αμοιβαία και γίνεται, είναι σαν μια έκρηξη θεωρώ στο σύμπαν. Και θεωρώ με τον Μιχάλη έχουμε πολλές φορές αυτή την έκρηξη, με τη θετική έννοια. Και σήμερα είναι ο άνθρωπός μου, είναι ο μέντοράς μου σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάνω απ’ όλα είναι ο σύντροφος ζωής μου. Και αυτό νομίζω ότι και ο ίδιος το έχει πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο» είχε προσθέσει για τον άντρα της ζωής της.